Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова ⚡ Обвал соцмереж і сервісів Міс Україна-2021 - фото 🚨 Затримання Саакашвілі

WOW! Тина

Макіяж Dior

Відпочинок на морі

Міс Україна

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Молодик 6 жовтня-2021: що у жодному разі не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
5 жовтня, 13:33
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жовтневий молодик проходить під знаком Терезів, і це найкращий час для примирення, а ще в цей період добре загадувати бажання.
Особливості молодика 6 жовтня
Особливості молодика 6 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

6 жовтня відбудеться черговий осінній молодик у 2021 році. Що цікавого буде в цей період, які у нього особливості, чим небезпечний цей день, що можна, а що не можна робити в фазу молодика, щоб не накликати на себе неприємності, читайте в нашій статті.

Читайте також:

Реклама

Особливості молодика 6 жовтня

6 жовтня о 14:06 за київським часом, відбудеться молодик, яке пройде на стику 30-го і 1-го місячних днів.

У момент молодика супутник Землі розташований між нашою планетою і Сонцем практично на одній прямій із ними, а тому він невидимий на небі.

На думку астрологів, молодик – значимий період у житті людей, коли найкраще займатися плануванням важливих справ на наступний цикл, який триватиме 29 місячних днів, до наступного молодика. А ще це найкращий час для накопичення сил на нові важливі звершення.

Реклама

Молодик у знаку Терези налаштовує на заспокоєння, розміреність і гармонію. Зменшується ймовірність конфліктів. Люди набагато легше йдуть на компроміси. Поліпшується взаєморозуміння.

А тому в період молодика у знаку Терезів добре помиритися з усіма , з ким посварилися – це буде зробити набагато простіше, ніж в інші дні.

Також це сприятливий час для налагодження ділових і особистих стосунків , укладення договорів.

Реклама

Що не можна робити під час молодика 6 жовтня

  • Місяць у Терезах додає нерішучості, схильності до сумнівів і коливань. У ці дні важко приймати відповідальні рішення і важко робити вибір. Тому відкладіть важливі рішення.
  • Під впливом цього знака зодіаку люди надають великого значення загальним правилам виховання і нормам етикету, стають більш делікатними, у всьому поступаються, так що не варто проводити зустрічі і переговори, де потрібно постояти за себе .
  • На молодика під знаком Терези краще не починати роботу, що вимагає швидкість реакції , бо вона затягнеться надовго.
  • Почекайте з важкою фізичною працею .
  • У день молодика варто утриматися від будь-яких починань . Це час планів, загадування бажань, підготовки і накопичення сил.
  • У період молодика не можна перебувати в зневірі , скандалити, бажати комусь зла, тому що до вас повернеться весь ваш негатив.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у жовтні 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
MUST HAVE
Beauty-новинки по догляду за волоссям
Придбати
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Додавайте у раціон продукти, збагачені вітаміном D
Дізнатися ТОП-5 продуктів
Лайфхак дня
Як зробити сушку з яблук
Хакнути
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 головних концертів жовтня
Меттью Перрі на вулицях Лос-Анджелеса
Естетика дому
Інтер'єрна лінійка від Louis Vuitton
1/2
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 жовтня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як з'їздити у Будапешт недорого
Реальні ціни
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти