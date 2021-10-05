Молодик 6 жовтня-2021: що у жодному разі не можна робити

Жовтневий молодик проходить під знаком Терезів, і це найкращий час для примирення, а ще в цей період добре загадувати бажання.

Особливості молодика 6 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

6 жовтня відбудеться черговий осінній молодик у 2021 році. Що цікавого буде в цей період, які у нього особливості, чим небезпечний цей день, що можна, а що не можна робити в фазу молодика, щоб не накликати на себе неприємності, читайте в нашій статті.

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Особливості молодика 6 жовтня

6 жовтня о 14:06 за київським часом, відбудеться молодик, яке пройде на стику 30-го і 1-го місячних днів.

У момент молодика супутник Землі розташований між нашою планетою і Сонцем практично на одній прямій із ними, а тому він невидимий на небі.

На думку астрологів, молодик – значимий період у житті людей, коли найкраще займатися плануванням важливих справ на наступний цикл, який триватиме 29 місячних днів, до наступного молодика. А ще це найкращий час для накопичення сил на нові важливі звершення.

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Молодик у знаку Терези налаштовує на заспокоєння, розміреність і гармонію. Зменшується ймовірність конфліктів. Люди набагато легше йдуть на компроміси. Поліпшується взаєморозуміння.

А тому в період молодика у знаку Терезів добре помиритися з усіма , з ким посварилися – це буде зробити набагато простіше, ніж в інші дні.

Також це сприятливий час для налагодження ділових і особистих стосунків , укладення договорів.

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Що не можна робити під час молодика 6 жовтня

Місяць у Терезах додає нерішучості, схильності до сумнівів і коливань. У ці дні важко приймати відповідальні рішення і важко робити вибір. Тому відкладіть важливі рішення.

і коливань. У ці дні важко приймати відповідальні рішення і важко робити вибір. Тому відкладіть важливі рішення. Під впливом цього знака зодіаку люди надають великого значення загальним правилам виховання і нормам етикету, стають більш делікатними, у всьому поступаються, так що не варто проводити зустрічі і переговори, де потрібно постояти за себе .

. На молодика під знаком Терези краще не починати роботу, що вимагає швидкість реакції , бо вона затягнеться надовго.

, бо вона затягнеться надовго. Почекайте з важкою фізичною працею .

. У день молодика варто утриматися від будь-яких починань . Це час планів, загадування бажань, підготовки і накопичення сил.

. Це час планів, загадування бажань, підготовки і накопичення сил. У період молодика не можна перебувати в зневірі , скандалити, бажати комусь зла, тому що до вас повернеться весь ваш негатив.

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