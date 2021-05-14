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Яка тварина відповідає кожному знаку зодіаку

Сьогодні, 08:48

Астрологи розповіли, як зірки впливають на людей

Яка тварина відповідає кожному знаку зодіаку
Яка тварина відповідає кожному знаку зодіаку
Фото: stocksnap.io

Люди часто порівнюють себе або асоціюють з кимось. Астрологи ж запевняють, що великий вплив на людину справляють зірки. Згідно із загальними характеристиками знаку, астрологи дали підказки, на яку тварину схожий кожен знак зодіаку.

Але тварини тваринами, а подарунки люблять всі. Вони і настрій піднімають, і служать знаком уваги для інших. Дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята травня, яких попереду ще багато.

Овен – Тигр

Тигр
Тигр
Фото: Raghav Kabra / Unsplash

Представники цього знаку зодіаку живуть серцем, насолоджуються життям і впевнено ним керують. Овни дуже добрі й ніжні до всіх, кого люблять, але водночас дуже небезпечні для тих, хто становить загрозу.

Телець – Вовк

Вовк
Вовк

Цей знак зодіаку дуже впертий і живе тільки на своїх умовах. Однак він сильно прихилений до окремих людей і робитиме все можливе, щоб захистити їх за всяку ціну. Телець любить бути в соціумі, але в душі часто почувається самотнім.

Близнята – Пантера

Пантера
Пантера
Фото: Flickr

Представники цього знаку зодіаку дуже таємничі й загадкові. Коли люди намагаються зрозуміти їх і вже вважають, що добре вивчили, Близнята відразу ж змінюють свій вигляд і стають абсолютною протилежністю.

Рак – Собака

Собака
Собака

Цей знак відрізняється своєю вірністю, відданістю і довірливістю. І цінують Раки таких самих людей. Якщо ви будете чесні з ними, то вони незмінно будуть поруч, адже в Ракові можна бути впевненим.

Лев – Павич

Павич
Павич
Фото: stocksnap.io

Представники цього знаку зодіаку дуже незалежні й самостійні. Вони знають, чого хочуть, і дуже люблять себе, тому Лев ніколи не проти, щоб покрасуватися перед оточенням.

Діва – Орел

Орел
Орел
Фото: Pixabay

Цей знак дуже спостережливий, насторожений і надзвичайно розумний. Це вільні особистості, які вибудовують навколо себе світ, заснований на порядку й організованості. Діви прагнуть підкорити найвищі вершини.

Терези – Панда

Панда
Панда
Фото: Pixabay

Люди цього знаку дуже добродушні та милі. Терези люблять веселитися, вони миролюбні, приємні в спілкуванні й викликають тільки позитивні емоції. Терези – чудові друзі.

Скорпіон – Лев

Леви
Леви
Фото: Pixabay

Представники цього знаку зодіаку найбільш потайні, неординарні та безстрашні. Вони слухають тільки себе і ніколи нічого не вигадують, прямо озвучуючи свої думки і бажання.

Стрілець – Кіт

Кіт
Кіт
Фото: Unsplash

Ці люди не такі прості, як можуть здатися на перший погляд. Стрільці м'які й товариські, але завжди залишаються на чатах. Вони чудово вміють адаптуватися в будь-яких ситуаціях.

Козоріг – Кінь

Коні
Коні
Фото: Pixabay

Представники цього знаку зодіаку – вільні люди, які люблять жити на своїх умовах. Крім того, вони сприймають себе як незалежну особистість і роблять те, що вважають за потрібне.

Водолій – Ведмідь

Медвідь
Медвідь
Фото: Pixabay

Ці люди дуже уважні до близьких, але не терплять людської дурості й невігластва. Якщо хтось зазіхне на його територію, людина-"ведмідь" стає небезпечною.

Риби – Лисиця

Лисиця
Лисиця
Фото: Pixabay

Представники цього знаку зодіаку дуже чутливі, спокійні та тихі люди, які люблять бути на відстані від оточення. Вони живуть у своєму власному світі й роблять так, як вони самі хочуть. Але коли їх дратують, вони моментально з ласкавих створінь можуть перетворитися на підступних, хитрих і надзвичайно проникливих.

Раніше ми публікували загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку.

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Джерело: Сьогодні
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