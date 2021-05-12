Кімнатні квіти за знаком зодіаку: кому які підходять для удачі та багатства

За квітковим гороскопом толстянка, герань і орхідея – серед найпопулярніших

Квіти за знаками зодіаку Фото: Pexels

Кімнатні рослини – не просто прикраса інтер'єру. У кожної квітки є своя особлива аура, яка підходить одним знакам зодіаку й абсолютно не сприймається іншими. Та й сама квітка, як домашній улюбленець, здатна підлаштуватися під свого господаря, відчувати його енергетику, настрій, радувати в хороші часи і допомагати у скрутні періоди.

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Які квіти краще вибирати різним знакам зодіаку, щоб отримати собі помічників у любові та багатстві, удачі та для доброго самопочуття, розвитку інтуїції та життєрадісності? Читайте в нашій статті.

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Овен

Герань Фото: Pixabay

Представники вогненної стихії з несамовитим і невгамовним темпераментом збирають навколо себе такі ж рослини. Вибирайте для своєї кімнати яскраві, позитивні і життєстверджуючі квіти, наприклад азалії, герань, троянди або бегонії. Овен символізує сильну особистість, і в компанії цих рослин ви будете почувати себе впевнено і квітуче.

Телець

Заміокулькас Фото: Pexels

Цей земний знак цінує не тільки саму квітку, але і її обрамлення. Все повинно бути ґрунтовним, надійним і добротним. Для Тельця вдалим буде такий вибір рослин: лілії, бегонія, фіалка узамбарська, цикламен перський, глоксинія прекрасна, каланхое, заміокулькас, примула. Телець – знак матеріальної стабільності і квіти сприяють досягненню матеріального достатку.

Близнята

Папороть Фото: Pexels

Легкий, рухливий, непостійний знак Близнят перебуває під управлінням мінливої повітряної стихії, а тому адекватний вибір для вас – це оригінальні або в'юнкі рослини: орхідея, ліана, пальма, традесканція, аспарагус, папороть. Близнята важко переносять рутину, так що вам підійдуть квіти, які не потребують занадто складного догляду.

Рак

Сансевієрія Фото: Pexels

Рак – представник домашнього, сімейного, скромного знака. Так що і рослини йому підійдуть традиційні, що прикрашають будинок, створюють затишок і зміцнюють сімейні стосунки. Ваш вибір: спатифіллум, фікус, каланхое, сансевієрія, пеперомія кущувата, фуксія гібридна, алое деревовидне, агава американська, бегонія. Не потрібно нічого химерного і кричущого.

Лев

Китайська троянда Фото: Pixabay

І знову вогняна стихія, що вимагає яскравості, розкоші, виклику і благородства. Левам сподобається рослина з насиченою густою зеленню і великими квітами, наприклад: китайська троянда, камелія, кала, бальзамін, камелія японська, герань царська. Більшість рослин гарно цвітуть, але вимогливі до умов утримання і потребують гарного освітлення.

Діва

Драцена Фото: Pexels

Цей практичний знак зодіаку гідно оцінить рослини, які крім краси приносять реальну користь, дають урожай, покращують здоров'я або очищають повітря. Прекрасним вибором для Дів стане лимонне дерево або хлорофітум, а також аукуба японська, роіциссус ромбічний, монстера, астра, філодендрон, драцена.

Терези

Орхідея Фото: Pixabay

Терези мають хороший смак і прекрасне почуття стилю. Вони оберуть витончені та елегантні кімнатні рослини. Такі квіти як орхідея, гібіскус, гортензія, азалія індійська шлюмбергера усічена, дрібноквіткова хризантема, гортензія, кротон, прекрасно впишуться в оформлений Терезами інтер'єр і допоможуть налагодити мир між партнерами.

Скорпіон

Кактус Фото: Pexels

Скорпіони не дарма славляться досить важкою і непередбачуваною енергією, яка здатна пригнічувати оточення, зокрема й рослини. Так що вам потрібно підбирати квіти, які зможуть вас витримати. Це азалія, кактуси, драцена, олеандр звичайний. Такі рослини, як і господар, виглядають привабливо, але часто бувають багатогранні і колючі всередині.

Стрілець

Фікус Фото: Pexels

Активним і діяльним Стрільцям навряд чи підійдуть спокійні, розмірені та надто суворі кімнатні квіти. Його рослини повинні розвивати допитливість і прагнення пізнавати світ. Так що зверніть свою увагу на такій екзотиці: клівія, деревця бонсай, сансевієрія, фікус. Вони роблять вас мудрішими, допомагають розуміти сни і пробуджують щирі почуття.

Козоріг

Товстянка Фото: Pexels

Земний знак Козерога вважає за краще не надто вибагливі, але разом з тим довголітні рослини. Найкращий вибір для вас: юка, фікус, драцена запашна, толстянка срібляста, а також азалія. Ці кімнатні друзі розвивають ентузіазм, допомагають зосередитися на головному, оцінити свої сили, закликають до порядку і організованості.

Водолій

Кротон Фото: Pexels

Водолії – це любителі всього незвичайного і оригінального. Вони можуть віддати перевагу квітам, які закликають до пошуку нового, допомагають знайти нетрадиційні методи вирішення питань, а також зберегти здоров'я. Зверніть увагу на кротон, маранту або абутілон, кімнатний клен, пуансеттію пишну. Вони будуть прекрасно себе почувати поруч з Водолієм.

Риби

Азалія Фото: Pexels

Водному знаку зодіаку Риби підійдуть красиві квітучі рослини з приємним ароматом, що радують не тільки погляд, але і нюх. Такі, наприклад, як орхідея, гіацинт, азалія, а також магнолія, лілія, запашна герань. Рослини цього одухотвореного знака допомагають відволіктися від побутових проблем і знайти в житті духовні цілі.

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