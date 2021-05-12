Кімнатні квіти за знаком зодіаку: кому які підходять для удачі та багатства
За квітковим гороскопом толстянка, герань і орхідея – серед найпопулярніших
Кімнатні рослини – не просто прикраса інтер'єру. У кожної квітки є своя особлива аура, яка підходить одним знакам зодіаку й абсолютно не сприймається іншими. Та й сама квітка, як домашній улюбленець, здатна підлаштуватися під свого господаря, відчувати його енергетику, настрій, радувати в хороші часи і допомагати у скрутні періоди.
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Які квіти краще вибирати різним знакам зодіаку, щоб отримати собі помічників у любові та багатстві, удачі та для доброго самопочуття, розвитку інтуїції та життєрадісності? Читайте в нашій статті.
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Представники вогненної стихії з несамовитим і невгамовним темпераментом збирають навколо себе такі ж рослини. Вибирайте для своєї кімнати яскраві, позитивні і життєстверджуючі квіти, наприклад азалії, герань, троянди або бегонії. Овен символізує сильну особистість, і в компанії цих рослин ви будете почувати себе впевнено і квітуче.
Цей земний знак цінує не тільки саму квітку, але і її обрамлення. Все повинно бути ґрунтовним, надійним і добротним. Для Тельця вдалим буде такий вибір рослин: лілії, бегонія, фіалка узамбарська, цикламен перський, глоксинія прекрасна, каланхое, заміокулькас, примула. Телець – знак матеріальної стабільності і квіти сприяють досягненню матеріального достатку.
Легкий, рухливий, непостійний знак Близнят перебуває під управлінням мінливої повітряної стихії, а тому адекватний вибір для вас – це оригінальні або в'юнкі рослини: орхідея, ліана, пальма, традесканція, аспарагус, папороть. Близнята важко переносять рутину, так що вам підійдуть квіти, які не потребують занадто складного догляду.
Рак – представник домашнього, сімейного, скромного знака. Так що і рослини йому підійдуть традиційні, що прикрашають будинок, створюють затишок і зміцнюють сімейні стосунки. Ваш вибір: спатифіллум, фікус, каланхое, сансевієрія, пеперомія кущувата, фуксія гібридна, алое деревовидне, агава американська, бегонія. Не потрібно нічого химерного і кричущого.
І знову вогняна стихія, що вимагає яскравості, розкоші, виклику і благородства. Левам сподобається рослина з насиченою густою зеленню і великими квітами, наприклад: китайська троянда, камелія, кала, бальзамін, камелія японська, герань царська. Більшість рослин гарно цвітуть, але вимогливі до умов утримання і потребують гарного освітлення.
Цей практичний знак зодіаку гідно оцінить рослини, які крім краси приносять реальну користь, дають урожай, покращують здоров'я або очищають повітря. Прекрасним вибором для Дів стане лимонне дерево або хлорофітум, а також аукуба японська, роіциссус ромбічний, монстера, астра, філодендрон, драцена.
Терези мають хороший смак і прекрасне почуття стилю. Вони оберуть витончені та елегантні кімнатні рослини. Такі квіти як орхідея, гібіскус, гортензія, азалія індійська шлюмбергера усічена, дрібноквіткова хризантема, гортензія, кротон, прекрасно впишуться в оформлений Терезами інтер'єр і допоможуть налагодити мир між партнерами.
Скорпіони не дарма славляться досить важкою і непередбачуваною енергією, яка здатна пригнічувати оточення, зокрема й рослини. Так що вам потрібно підбирати квіти, які зможуть вас витримати. Це азалія, кактуси, драцена, олеандр звичайний. Такі рослини, як і господар, виглядають привабливо, але часто бувають багатогранні і колючі всередині.
Активним і діяльним Стрільцям навряд чи підійдуть спокійні, розмірені та надто суворі кімнатні квіти. Його рослини повинні розвивати допитливість і прагнення пізнавати світ. Так що зверніть свою увагу на такій екзотиці: клівія, деревця бонсай, сансевієрія, фікус. Вони роблять вас мудрішими, допомагають розуміти сни і пробуджують щирі почуття.
Земний знак Козерога вважає за краще не надто вибагливі, але разом з тим довголітні рослини. Найкращий вибір для вас: юка, фікус, драцена запашна, толстянка срібляста, а також азалія. Ці кімнатні друзі розвивають ентузіазм, допомагають зосередитися на головному, оцінити свої сили, закликають до порядку і організованості.
Водолії – це любителі всього незвичайного і оригінального. Вони можуть віддати перевагу квітам, які закликають до пошуку нового, допомагають знайти нетрадиційні методи вирішення питань, а також зберегти здоров'я. Зверніть увагу на кротон, маранту або абутілон, кімнатний клен, пуансеттію пишну. Вони будуть прекрасно себе почувати поруч з Водолієм.
Водному знаку зодіаку Риби підійдуть красиві квітучі рослини з приємним ароматом, що радують не тільки погляд, але і нюх. Такі, наприклад, як орхідея, гіацинт, азалія, а також магнолія, лілія, запашна герань. Рослини цього одухотвореного знака допомагають відволіктися від побутових проблем і знайти в житті духовні цілі.
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