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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Яка поведінка допоможе жінці знайти свою половинку та вийти заміж – радить психолог

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
9 листопада, 15:21
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Переживаєте про те, що ніколи не створите власну родину? Розібратися у питанні ми вирішили разом із психологом. Читайте поради фахівця у матеріалі
Як вийти заміж, якщо вам уже на 20-ть
Як вийти заміж, якщо вам уже на 20-ть / Фото: unsplash.com

У постійній рубриці "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" експерт, ТОП-психолог та коуч Олена Адамова дала дієві поради, як не впадати у відчай, якщо вам уже не 20 і ви досі не заміжня.

Замість того, щоб переживати, що ви не одружуєтеся, запитайте себе: що ви для цього робите, яке ваше уявлення про сучасних чоловіків, якою ви бачите себе і яка людина може бути поруч, де ви буваєте, щоб з такими познайомитися? А ще як ви знайомитеся – чи відкриті ви до чоловіків та до прийняття їхньої допомоги? – коментує Олена Адамова.

Експерт радить поставити собі завдання – фіксувати якості всіх чоловіків, які зустрічаються на вашому шляху – у кого гарний вигляд, привабливі очі чи посмішка. У кожному чоловікові потрібно знайти хоча б три переваги. Психолог зазначила, що неможливо вийти заміж, якщо ви не поважаєте сильну стать.

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Як налагодити спілкування з чоловіками

Вам допоможуть наступні кроки:

просити допомоги у чоловіків і дякувати за неї: почніть з найлегшого – щоб друг чи добрий знайомий допоміг піднести сумку до машини, відкрити двері або знайти щось в Інтернеті;

попрацювати над своїми соціальними мережами: зробіть професійну фотосесію. Але не перестарайтеся. Макіяж та зачіска мають бути максимально природними. Не варто робити себе невпізнанною;

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оновити гардероб: пройдіться по магазинах та попросіть консультантів підібрати нові образи. Якщо бюджет дозволяє, зверніться до стиліста. Не купуйте речі одразу. Придивіться та подумайте кілька днів. Потім поверніться, щоб ще раз подивитись на себе нову, полюбити себе такою;

знайдіть нові захоплення та хобі: спорт, вокал, танці тощо. Це допоможе вам відкритися і стати ще цікавішим;

відвідуйте місця, де бувають цікаві для вас чоловіки: на конференціях, виставках, форумах. Так ви отримаєте нові знання та розширите коло спілкування.

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Ви зливаєте величезну кількість ресурсів на паніку: "Я ніколи не вийду заміж". Але насправді є маса незаміжніх жінок 30-35 років, які навіть не думають про новий статус та дітей, але при цьому не почуваються невдахами. Натомість змістіть акцент на те, наскільки ви цікава, красива та незалежна жінка, а повз таку неможливо пройти, – розповіла Олена Адамова.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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