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Какое поведение поможет женщине найти свою половинку и выйти замуж – советует психолог

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
9 ноября, 15:21
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Переживаете о том, что никогда не создадите собственную семью? Разобраться в вопросе мы решили вместе с психологом. Читайте советы специалиста в материале
Как выйти замуж, если вам уже на 20-ть
Как выйти замуж, если вам уже на 20-ть / Фото: unsplash.com

В постоянной рубрике "Жить легко с Адамовой" программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" эксперт, ТОП-психолог и коуч Елена Адамова дала действенные советы, как не отчаиваться, если вам уже не 20-то и вы до сих пор не замужем.

Вместо того, чтобы переживать, что вы не выходите замуж, спросите себя: что вы для этого делаете, каково ваше представление о современных мужчинах, какой вы видите себя и какой человек может быть рядом, где вы бываете, чтобы с такими познакомиться? А еще как вы знакомитесь – открыты ли вы к мужчинам и к принятию их помощи? – комментирует Елена Адамова.

Эксперт советует поставить перед собой задачу – фиксировать качества всех мужчин, которые встречаются на вашем пути – у кого красивый вид, привлекательные глаза или улыбка. В каждом мужчине нужно найти хотя бы три достоинства. Психолог отметила, что невозможно выйти замуж, если вы не уважаете сильный пол.

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Как наладить общение с мужчинами

Вам помогут следующие шаги:

просить помощи у мужчин и благодарить за нее: начните с самого легкого – чтобы друг или хороший знакомый помог поднести сумку к машине, открыть дверь или найти что-нибудь в Интернете;

поработать над своими социальными сетями: сделайте профессиональную фотосессию. Но не переусердствуйте. Макияж и прическа должны быть максимально естественными. Не стоит делать себя неузнаваемой;

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обновить гардероб: пройдитесь по магазинам и попросите консультантов подобрать новые образы. Если бюджет позволяет, обратитесь к стилисту. Не покупайте вещи сразу. Присмотритесь и подумайте несколько дней. Затем вернитесь, чтобы еще раз взглянуть на себя новую, полюбить себя такой;

найдите новые увлечения и хобби: спорт, вокал, танцы и т.п. Это поможет вам открыться и стать еще интереснее;

посещайте места, где бывают интересные вам мужчины: на конференциях, выставках, форумах. Так вы получите новые знания и расширите круг общения.

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Вы сливаете огромное количество ресурсов на панику: "Я никогда не выйду замуж". Но на самом деле есть масса незамужних женщин 30-35 лет, которые даже не думают о новом статусе и детях, но при этом не чувствуют себя неудачницами. Вместо этого сместите акцент на то, насколько вы интересная, красивая и независимая женщина, а мимо такой невозможно пройти, – рассказала Елена Адамова.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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