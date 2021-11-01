Чому ми повертаємося до колишніх – думка психолога

Найнеприємніше, що може статися у стосунках – це розставання. Часто ми тяжко переживаємо цей процес. Але що робити, якщо доля нас зводить знову разом. Розповідає психолог

Повернення до колишніх став трендом завдяки Джей Ло та Бену Аффлеку / Фото: instagram.com/jlo, unsplash.com

Возз'єднання з колишніми стало трендом. Весь світ із захопленням спостерігає за новим етапом у відносинах Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. І якщо раніше, найстрашнішим після суботніх посиденьок із подругами за пляшкою вина, ставали дзвінки та листування з ексом, зараз люди все частіше почали замислюватися, чому зіркам можна, а нам табу. Ми запитуємо себе, чи варто повертатися до колишнього.

Розібратися в цьому нам допомогла практикуючий психолог з питань дитячої та сімейної психології Тамара Добудогло.

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Практикуючий психолог з питань дитячої та сімейної психології Тамара Добудогло / Фото: Сьогодні

Буває, що люди поновлюють стосунки, які розпалися раніше. Але чи є шанс "увійти в одну річку двічі"? І якими можуть бути "нові старі стосунки"?

Пропоную обговорити причини, через які може виникнути бажання відновити союз.

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Віра у краще

Один із партнерів потрапляє в ілюзію про те, що другий зміниться. Це переконання часто будується на фантазійному образі стосунків та партнера. Тому нам здається, що всі труднощі вирішаться самі собою, чесний та відкритий аналіз проблем не проводиться.

Насправді ж це "біг по замкнутому колу". Так, один прощає другого, потрапляє у ті самі стосунки, з тими самими розчаруваннями чи проблемами, потім знову йде з них, потім знову ілюзія про зміни, знову спроба відновити стосунки і так по колу.

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Страх самотності

Боязнь, що ми не зустрінемо нової людини і не збудуємо відносини. Найчастіше до цього страху схильні люди з низькою самооцінкою, або люди, які переживають розрив перших відносин. Наприклад, людина не має досвіду побудови відносин з партнерами або його дуже мало. Спиратися нема на що. І з'являється внутрішнє переконання, що існуючі відносини – єдиний варіант порятунку від самотності.

Незавершеність етапу

Характерна для сильних почуттів, і навіть першого досвіду відносин (першого сексуального досвіду, зокрема). У такій ситуації складно ухвалити завершення відносин. Іншого, позитивного досвіду немає, і людям хочеться повертатися знову і знову один до одного, за почуттям безпеки, захищеності, причетності.

Страх нового

Люди розлучаються з різних причин. Найчастіше розрив ініціює один із партнерів, рідше – це взаємне бажання. Тому один буває скривджений більше за іншого. Після такого досвіду, вступати в нові відносини, дізнаватися про нового партнера, формувати довіру в нових відносинах, знову створювати близькість усередині цих відносин, буває дуже складно.

Бути відкритим новому досвіду відносин із новим партнером – готовність прийняти невідоме, без впевненості, що цей досвід буде позитивним.

Тут з'являється страх, і мозок часто "підказує" найпростіший варіант – повернутися до звичної "зони комфорту". І він може підштовхувати до поновлення попередніх відносин.

Бажання відновити відносини, які розпалися раніше, може відчувати будь-яка людина. Але зробити так, щоб це бажання не стало пасткою для вас, можна вирішити, якщо чесно і відверто поговорити з партнером, обговоривши всі труднощі. Кожна зі сторін озвучує свої претензії та побажання, щоб нова спроба стосунків стала успішною.

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