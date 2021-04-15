Як і де познайомитися з хлопцем під час карантину: 10 місць

Крім зовнішності та всіх інших моментів, важливо ще й випромінювати життєву енергію

Молоді люди часто цікавляться, де можна познайомитися, як знайти свою любов і зустріти хорошу людину. Особливо актуальним це питання стає під час карантину, коли більшу частину часу ми проводимо вдома. Для європейських країн дуже звично знайомитися на вулиці, в переході, у громадському транспорті. У нас же ситуація трохи інша, говорить психологиня Марина Журбенко, яка розповіла Life Сьогодні, де зараз дівчина може познайомитися з хлопцем незважаючи на локдаун з його обмеженнями.

Психолог, транзактний аналітик Марина Журбенко Фото: пресслужба

Не підходь до мене. Чому дівчата не знайомляться на вулиці

За деякими даними, ще на початку 2000-х познайомитися на вулиці вважалося нормою, каже психологиня. Зараз же, у великих містах з'явилися такі "професії" як пікапер, альфонс або шахрай, і жінки просто стали побоюватися таких знайомств. Тому завжди важко сказати, ким виявиться чоловік, який активно намагається розпочати знайомство. Більш того, через кілька років може і зовсім виявитися, що він одружений і у нього двійко, трійко дітей.

Але, як правило, зазначає експертка, в адекватних чоловіків, які вже сформувалися, стабільне коло спілкування, мало вільного часу, який вони намагаються провести за приємними справами. Адже мають же самотні чоловіки десь обідати, стежити за фізичною формою, розвиватися і навчатися новому, розслаблятися і просто пересуватися.

І навіть під час карантину, коли зачинені більшість громадських місць, завжди є варіант познайомитися з кимось цікавим. Але, що, крім зовнішності, одягу та інших подібних атрибутів, важливо для знайомства з чоловіком?

Не треба соромитися. Як дівчині подолати сором'язливість під час знайомства з хлопцем

Багато жінок часто соромляться, демонструють невпевненість, скутість під час знайомства з чоловіками. Продиктовані соціумом норми поведінки "як повинна" і "як не повинна" поводити себе жінка – відразу відбирають у неї 50% шансів на будь-яке знайомство, пояснює психолог.

Але не варто чекати схвалення подруг або родичів на знайомство на вулиці або в інших не властивих для вас місцях. А ось внутрішній дозвіл дати собі необхідно, якщо нове знайомство вам дійсно потрібно. І так, тут ніхто і ні від чого не застрахований – можете один раз познайомитися і знайти рідну душу, а можете десять разів потрапити на якихось невдах.

Але, якщо не докладати жодних зусиль, шанси зустріти свою людину дорівнюють нулю. Потрібно, щонайменше, вийти на вулицю, відкрити очі і почати помічати людей навколо, говорить психологиня. І навіть якщо ви познайомитеся з людиною не задля подальшого продовження спілкування – це буде прекрасним подоланням вашого внутрішнього бар'єру. Адже що може бути краще обміну енергією здорових красивих людей з почуттям гумору, каже психологиня.

Але, що ще, крім зовнішності дівчини, важливо, щоб познайомитися з хлопцем?

Вмикайте зелене світло! Як дівчині познайомитися з хлопцем

Одна бізнес-леді назвала свій спосіб знайомства з чоловіками: "Потрібно просто увімкнути зелене світло!". Це означає, каже психологиня, що крім зовнішності і всіх інших моментів: одяг, макіяж, важливо ще й випромінювати життєву енергію, мати блиск в очах, а не згаслий погляд і втомлений вигляд. Тому розвивайтеся, займайтеся собою і тоді ви станете привабливими не тільки для себе, але й для оточення.

Але де познайомитися з хлопцем, особливо, коли все місто на карантині?

Де познайомитися з хлопцем під час карантину: 10 місць

Карантин вніс багато змін в наше життя, але не паралізував його повністю. А це означає, що не потрібно розраховувати тільки на знайомства онлайн – хоча так, це дуже зручно. Виходьте на вулицю – там весна і багато способів познайомитися.

1. Парки та зони відпочинку. На щастя, погода радує і прогулянки на свіжому повітрі можуть стати не тільки корисними, а й цікавими, якщо зустріти попутника. Можна почати бігати, їздити на велосипеді, самокаті, скейті і придивитися до хлопців з такими ж інтересами.

2. Кафе, кав'ярні. Посидіти в самому закладі навряд чи вийде, ну й добре – з такою погодою! Багато кав'ярень роблять уже літні тераси, де можна насолодитися улюбленим напоєм і приємною компанією.

3. Хімчистки й інші місця обслуговування. Прийшли здати пуховик, а вийшли з новим знайомим – все простіше простого.

4. Відрядження (поїзда, літаки). Коли ви їдете кудись у справах, не обов'язково бути зануреною в якісь папери, книги або дивитися годинами і безперервно фільми. Подивіться навколо себе, підійміть погляд на свого попутника. Згадайте красиву сцену з фільму "Турист" з Анджеліною Джолі і Джонні Деппом.

5. У соцмережах. Знайомства онлайн – найоптимальніше рішення, коли на вулиці погана погода, все зачинене і ви любите позависати у соцмережах, яких стає все більше, тому вибір у вас ого-го, який великий.

6. На прийомі у лікаря. Краще, звичайно, коли ви почуваєте себе добре і до лікарів вам звертатися не потрібно, але все ж. Поліклініка – це може і не найромантичніше, але і не найгірше місце для знайомства.

7. У колі друзів. У ваших друзів крім вас є ще й інші друзі. Чому б вам не познайомитися з ними?

8. На ринку. Їжа потрібна завжди, а ринок – це місце, де зав'язати знайомства дуже просто, почавши розмову про свіжість огірків, наприклад, або попросивши про допомогу донести важку сумку до машини.

9. Вигулюючи собаку. Гуляючи з собакою, простіше простого познайомитися з хлопцем, у якого також є пес або ж, якщо ваша тварина просто підбігли його понюхати.

10. У магазині. Якщо ринки ви не любите – йдіть в улюблений супермаркет, в який ходите регулярно. Також регулярно туди може ходити і якийсь хлопець, який живе поруч і ви постійно зустрічаєтеся з ним біля прилавка з бананами. Задумайтесь, може це знак для знайомства?

А якщо вам все ще не вдалося зустріти цікавого хлопця – не хвилюйтеся і порадуйте себе чимось приємним. Виберіть презент з нашого календаря подарунків на квітень, насолоджуйтеся життям і хорошим настроєм.

Види знайомств на карантині – дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували, як підготуватися до першого сексу, щоб ні про що не пошкодувати.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися