Як реагувати на хамство – 6 способів поставити людину на місце

Якщо з вами грубі і безцеремонні, то важливо вміти відстояти свої особисті межі, при цьому не "втративши обличчя". Як протистояти хамству та образам – у матеріалі

Реагувати на хамство можна по-різному, а поставити людину на місце допоможуть упевненість у собі та спокійний тон / Фото: Колаж: Сьогодні,

На жаль, кожен із нас стикався з хамством і навіть образами як онлайн, так і офлайн. Дуже важливо мати власну "опору" та не прогинатися під відверте хамство, як – порадами поділилася у своїй інстаграмі психотерапевт Ольга Майсак.

Розгубленість, бажання вдарити, почуття провини, "зависання" – такий спектр почуттів та емоцій переповнює нас після зустрічі з хамом. Розпізнати хамство нескладно, такі люди діють несподівано для вас, грають нашими почуттями, нападають найчастіше агресивно та раптово.

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Якщо вам здається, що грубість переходить межу – то вам не здається, важливо зуміти критично оцінити ситуацію

Важливо зуміти критично оцінити ситуацію, довіряти власним відчуттям (якщо вам здається, що грубість переходить межу – то вам не здається). Швидко прийти до тями і дати відсіч хамству легше, якщо ви – у хорошій фізичній формі, впевнені в собі та своїй цінності, здатні бути гнучким у плані мислення. Ваша реакція на хамство може бути наступною :

Спокійним тоном (це важливо) скажіть – "Поки ти не прийдеш до тями, я з тобою не можу розмовляти". Або використовуйте техніку "опис дій" – скажіть: "Якщо на мене підвищують голос, то я не можу приймати рішення. Візьмемо паузу і продовжимо за годину". Це допомагає ізолювати себе від брутальності, поставити чітку межу – наприклад, якщо вам нахамили на роботі. Відразу вийти з діалогу, пославшись на що завгодно – зайнятість, відсутність часу чи інтересу – це позбавляє хама можливості щось вам "навішувати". Метод несподіванки чимось спантеличити і швидко втекти і, наприклад, у відповідь сказати: "А знаєте, у дуба – біле коріння". Якщо хамство відверто гостре, то використовуйте аргумент до причини, наприклад, скажіть: "Ну що, самоствердився за мій рахунок?" Або "Вилив бруд – а легше стало?" Використовуйте сарказм, якщо хочете дати різку відсіч і припинити розмову, наприклад, скажіть: "Ти тільки в понеділок такий?". Або "Не компенсуй хамством нестачу розуму, тобі не йде".

Якщо вас образили і нахамили як клієнту, то вимагайте зустрічі з головним менеджером. Напишіть також негативний відгук у книзі відгуків та пропозицій, але чемно і без "бруду".

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