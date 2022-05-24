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Як зупинити панічну атаку самостійно – 5 кроків, які допоможуть зняти стрес

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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24 травня, 11:00
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Проста техніка "5–4–3–2–1" допоможе зупинити панічну атаку, знизити напругу та допомогти собі самому у складний момент. Як це зробити – у статті
Зупинити панічну атаку самостійно допоможуть 5 кроків, використовуйте техніку «5–4–3–2–1»
Зупинити панічну атаку самостійно допоможуть 5 кроків, використовуйте техніку «5–4–3–2–1»

Після нападу Росії на Україну всі ми перебуваємо у стані стресу, відчуваємо постійну тривогу. Такі переживання можуть призвести до розвитку панічного розладу. Як протистояти цьому та зуміти зупинити панічну атаку – розповіли в МОЗ України

Разова панічна атака – це ще не панічний розлад, такі атаки виникають через сильну втому або після того, як людина сильно перенервувала. При панічному розладі у людини спостерігається постійна сильна тривожність, а панічні атаки трапляються іноді. Причому за різних обставин не лише після стресової ситуації.

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У момент панічної атаки людина відчуває сильний страх і безвихідь, тому важливо зуміти допомогти собі самому
У момент панічної атаки людина відчуває сильний страх і безвихідь, тому важливо зуміти допомогти собі самому

У момент панічної атаки людина відчуває сильний страх і безвихідь, тому важливо зуміти допомогти собі. Спробуйте техніку "5–4–3–2–1":

  1. Подивіться перед собою та назвіть перші 5 речей, які ви побачили: ваші руки, землю, небо тощо.
  2. Потім назвіть 4 речі, які ви можете відчути – наприклад, холодний на дотик стіл під руками, м'який одяг на вас і т.д.
  3. Потім озвучте 3 речі, які ви чуєте – звук "швидкої", сміх дитини, спів птахів.
  4. Потім назвіть два запахи, що ви відчуваєте – наприклад, запах бензину, аромат кави.
  5. І останнє – назвіть один смак, який ви пам'ятаєте: смак чаю тощо.

Потім глибоко подихайте, поки повністю не оговтаєтеся. Панічні атаки страшні, але вони не є небезпечними. Але якщо таке сталося, то краще звернутися за консультацією до лікаря щоб не пропустити будь-які нервові чи психічні розлади.

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Також ми раніше писали, чому алкоголь під час війни – не найкращий спосіб заспокоїтися та "підлікуватися".

Також читайте про новий вірус, що атакує Європу та світ – чим небезпечна віспа мавп і як не захворіти.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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