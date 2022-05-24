Як зупинити панічну атаку самостійно – 5 кроків, які допоможуть зняти стрес

Проста техніка "5–4–3–2–1" допоможе зупинити панічну атаку, знизити напругу та допомогти собі самому у складний момент. Як це зробити – у статті

Зупинити панічну атаку самостійно допоможуть 5 кроків, використовуйте техніку «5–4–3–2–1»

Після нападу Росії на Україну всі ми перебуваємо у стані стресу, відчуваємо постійну тривогу. Такі переживання можуть призвести до розвитку панічного розладу. Як протистояти цьому та зуміти зупинити панічну атаку – розповіли в МОЗ України

Разова панічна атака – це ще не панічний розлад, такі атаки виникають через сильну втому або після того, як людина сильно перенервувала. При панічному розладі у людини спостерігається постійна сильна тривожність, а панічні атаки трапляються іноді. Причому за різних обставин не лише після стресової ситуації.

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У момент панічної атаки людина відчуває сильний страх і безвихідь, тому важливо зуміти допомогти собі самому

У момент панічної атаки людина відчуває сильний страх і безвихідь, тому важливо зуміти допомогти собі. Спробуйте техніку "5–4–3–2–1":

Подивіться перед собою та назвіть перші 5 речей, які ви побачили: ваші руки, землю, небо тощо. Потім назвіть 4 речі, які ви можете відчути – наприклад, холодний на дотик стіл під руками, м'який одяг на вас і т.д. Потім озвучте 3 речі, які ви чуєте – звук "швидкої", сміх дитини, спів птахів. Потім назвіть два запахи, що ви відчуваєте – наприклад, запах бензину, аромат кави. І останнє – назвіть один смак, який ви пам'ятаєте: смак чаю тощо.

Потім глибоко подихайте, поки повністю не оговтаєтеся. Панічні атаки страшні, але вони не є небезпечними. Але якщо таке сталося, то краще звернутися за консультацією до лікаря щоб не пропустити будь-які нервові чи психічні розлади.

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