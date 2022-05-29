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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Як відпустити тяжкі спогади – 5 кроків, що допоможуть жити далі

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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29 травня, 10:00
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Пережиті горе та стрес, втрата близьких, можуть засісти у вас глибоко у пам'яті важкими спогадами, які періодично спливають. Як їх відпустити – у статті
Відпустити важкі спогади та жити далі допоможе час, відпочинок, планування майбутнього та чуйність до самого себе
Відпустити важкі спогади та жити далі допоможе час, відпочинок, планування майбутнього та чуйність до самого себе

Наша пам'ять може блокувати певні спогади, особливо якщо людина пережила або ще переживає сильні травматичні події, такі, як війна з Росією . Це називається психологічним опором, але щоб повністю відпустити важкі спогади та дозволити собі жити далі , потрібен час.

Давайте собі час для відпочинку – це більш ніж важливо, якщо ви пережили сильний стрес чи втрату
Давайте собі час для відпочинку – це більш ніж важливо, якщо ви пережили сильний стрес чи втрату

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Феномен психологічного опору допомагає організму захистити і уберегти себе від ситуації, пов'язаної з неминучими повторними переживаннями. Відпустити тяжкі спогади допоможуть 5 нескладних порад:

  1. Дайте відповідь собі на питання "чому я досі опираюсь нормальному життю?" або хоча б спробуйте зрозуміти, що саме ви відчуваєте.
  2. Дайте собі час. На жаль, не можна отримати все одразу. Масштабні проекти завжди розпочинаються з невеликих кроків.
  3. Плануйте майбутнє і ставте перед собою досяжні цілі.
  4. Давайте собі час для відпочинку – це більш ніж важливо у сучасних реаліях. Якщо ваш організм чинить опір, то значить ви все ще потребуєте відпочинку.
  5. Прислухайтеся до себе та власного організму.

Як упоратися з психологічним опором, коли слід прийняти психологічну допомогу та чому складно визнавати свої проблеми – корисні поради читайте на vogue.ua.

Також ми писали, де безкоштовно отримати медичну допомогу постраждалим про т війни.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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