Як відпустити тяжкі спогади – 5 кроків, що допоможуть жити далі

Наша пам'ять може блокувати певні спогади, особливо якщо людина пережила або ще переживає сильні травматичні події, такі, як війна з Росією . Це називається психологічним опором, але щоб повністю відпустити важкі спогади та дозволити собі жити далі , потрібен час.
Феномен психологічного опору допомагає організму захистити і уберегти себе від ситуації, пов'язаної з неминучими повторними переживаннями. Відпустити тяжкі спогади допоможуть 5 нескладних порад:
- Дайте відповідь собі на питання "чому я досі опираюсь нормальному життю?" або хоча б спробуйте зрозуміти, що саме ви відчуваєте.
- Дайте собі час. На жаль, не можна отримати все одразу. Масштабні проекти завжди розпочинаються з невеликих кроків.
- Плануйте майбутнє і ставте перед собою досяжні цілі.
- Давайте собі час для відпочинку – це більш ніж важливо у сучасних реаліях. Якщо ваш організм чинить опір, то значить ви все ще потребуєте відпочинку.
- Прислухайтеся до себе та власного організму.
Як упоратися з психологічним опором, коли слід прийняти психологічну допомогу та чому складно визнавати свої проблеми – корисні поради читайте на vogue.ua.
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