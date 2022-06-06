Как реагировать на хамство – 6 способов поставить человека на место

Если с вами груби и бесцеремонны, то важно уметь отстоять свои личные границы, при этом не "потеряв лицо". Как противостоять хамству и оскорблениям – в материале

Реагировать на хамство можно по разному, а поставить человека на место помогут уверенность в себе и спокойный тон / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

К сожалению, каждый из нас сталкивался с хамством и даже оскорблениями как онлайн, так и офлайн. Очень важно иметь собственную "опору" и не прогибаться под откровенное хамство, как – советами поделилась в своем инстаграме психотерапевт Ольга Майсак.

Растерянность, желание ударить, чувство вины, "зависание" – такой спектр чувств и эмоций переполняет нас после встречи с хамом. Распознать хамство несложно, такие люди действуют неожиданно для вас, играют нашими чувствами, нападают чаще всего агрессивно и внезапно.

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Если вам кажется, что грубость переходит черту – то вам не кажется, важно суметь критически оценить ситуацию / Фото: istockphoto.com

Важно суметь критически оценить ситуацию, доверять собственным ощущениям (если вам кажется, что грубость переходит черту – то вам не кажется). Быстро прийти в себя и дать отпор хамству легче, если вы – в хорошей физической форме, уверены в себе и своей ценности, способны быть гибким в плане мышления. Ваша реакция на хамство может быть следующей:

Спокойными тоном (это важно) скажите – "Пока ты не придешь в себя, я с тобой не могу разговаривать". Или используйте технику "описание действий" – скажите: "Если на меня повышают голос, то я не могу принимать решения. Возьмем паузу и продолжим через час". Это помогает изолировать себя от грубости, поставить четкую черту – например, если вам нахамили на работе. Сразу выйти из диалога, сославшись на что угодно – занятость, отсутствие времени или интереса – это лишает хама возможности что-то вам "навешать". Метод неожиданности – чем-то озадачить и быстро уйти, например, в ответ сказать: "А знаете, у дуба – белые корни". Если хамство откровенно острое, то используйте аргумент к причине, например, скажите: "Ну что, самоутвердился за мой счет?" Или "Вылил грязь – а легче стало?" Используйте сарказм, если хотите дать резкую отсечку и прекратить разговор, например, скажите: "Ты только по понедельникам такой?". Или "Не компенсируй хамством недостаток ума, тебе не идет".

Если вас обидели и нахамили, как клиенту, то требуйте встречи с главным менеджером. Напишите также негативный отзыв в книге отзывов и предложений, но вежливо и без "грязи".

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