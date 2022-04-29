Як подолати синдром завмерлого стану та повернутися до життя під час війни

Зараз багато хто впадає у стан пасивності, очікування, бажання повернутися до минулого життя. Як зняти життя з паузи та пережити тяжкий воєнний час – у статті

Синдром завмерлого стану під час війни - небезпечний для життя та здоров'я, не тримайте все в собі, ділитеся з близькими / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

У багатьох українців під час війни рівень стресу досягає максимуму, в результаті люди впадають у стан пасивності, очікування, бажання повернутися до минулого життя. Гормони стресу кортизол і адреналін викликають тахікардію, перенапругу м'язів, а також безліч негативних симптомів.

Причому як психологічних, і фізіологічних. Це призводить до синдрому завмерлого стану: чим він небезпечний і як повернутися до життя – розповіла психолог та гештальт-терапевт Альона Щербань.

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Олена Щербань / Фото: пресслужба

Що таке синдром завмерлого стану

Крім синдрому завмерлого стану, зустрічається також синдром холодних кінцівок, тому що йде відтік крові, спрямований до життєво важливих органів.

Комусь це здасться дивним, але під час сильного стресу, який викликає війна, обстріли, небезпека втратити дах над головою та близьких, у людини здебільшого спостерігається два стани – гіперактивність чи гіперпасивність, – каже Альона Щербань.

Ці стани спостерігаються навіть у людей, яким раніше були зовсім не властиві. А сьогодні їм може бути притаманний один із станів або метання з одного в інший. "Зависання" в одному з таких станів на довгий час – на тижні, а то й на місяці, небезпечний для вашого майбутнього.

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Під час зустрічі зі стресом психіка людини дає тілу команди – бий, біжи, замри, – пояснює Щербань. – Хтось біжить, керуючись страхом, і прагне потрапити в місце, де він вже не зіштовхуватиметься зі стресом. У разі війни – це еміграція за кордон, якнайдалі від України.

Хтось, навпаки, починає активно діяти всередині країни, бере в руки зброю, йде на фронт, вступає в територіальну оборону, стає волонтером. Такі люди звикли будь-якою дією замінювати тривогу.

Зависання в завмерлому стані на довгий час – на тижні, а то і на місяці небезпечне для вашого майбутнього. / Фото: unsplash.com

Але багато хто сидить на місці без можливості бити або бігти – це стан, викликаний командою мозку "замри". І слід зазначити, що це найнебезпечніший стан для психіки

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Чим небезпечно перебувати у синдромі завмирання

Хтось включає модель поведінки "замри". Таким людям доводиться найскладніше – вони не відчувають болю, вони замкнені, іноді агресивні або зовсім не йдуть на контакт із оточуючими. І саме їм потрібна максимальна допомога психолога та самодопомога.

Небезпека в тому, що в такому стані люди перестають щось робити. Їм часто не хочеться жити і розвиватися, вони перестають повноцінно дихати, у них пропадає апетит.

Зрозуміти, що є проблема стану, що завмерла, якщо самому ніяк не впоратися – допоможе психолог / Фото: istockphoto.com

Як упоратися з таким станом? Потрібно спробувати самостійно або за допомогою психолога зрозуміти, що у вас є проблема завмерлого стану.

Ви повинні зрозуміти, що стали схильні до симптому завмирання, – каже психолог, – очікування того, що скоро все продовжиться і життя повернеться в звичне русло, все буде як раніше. Але в нашій ситуації – як раніше вже точно не буде, і коли завершиться війна, ми також не знаємо.

Потрібно прагнути вийти із синдрому завмерлого стояння якомога швидше, оскільки велика ймовірність, що такий стан надалі призведе до посттравматичних тривожних розладів психіки, психосоматичних хвороб та інших розладів.

Як допомогти самому собі та чи потрібен психолог?

Для психолога найскладніша робота – саме з людьми в стані, що завмерли, оскільки вони погано йдуть на контакт. Потрібно поступово відновлювати їхны когнітивні функції – бажання спілкуватися, висловлювати свої емоції, ділитися переживаннями.

Фахівець з'ясує, які переживання викликають найбільший біль та підкаже, як із цим працювати / Фото: Depositphotos

Оскільки такі люди схильні до посттравматичного розладу, психологу необхідно з'ясувати, які саме переживання викликають у них найбільший біль, які спогади для них нестерпні.

Досвід допомоги подібним пацієнтам мають ізраїльські психологи, оскільки ця країна вже багато років перебуває у стані війни. Я навчалася у професора, який особисто вісім разів переніс бойові дії, і це найцінніший досвід, – каже Альона Щербань.

У роботі психолога з клієнтами у воєнний час важливо підтримувати людину у стані, коли вона може допомагати собі сама навіть під час нових атак ворога.

Як повернутися до життя під час війни

Щоб повернутись до нормального стану, потрібно починати дбати про себе. Насамперед дайте м'язам навантаження. Пам'ятайте, що фізичні навантаження за часів сильного стресу і напруги обов'язкові.

Вони можуть бути у вигляді зарядки, збирання, клопоту в саду або на городі. Інакше стрес перейде у стан депресії чи паніки. При фізичному навантаженні тіло розслабиться, розум заспокоїться та утримає від панічних атак та істерик.

Зробіть прибирання або зарядку – при фізичному навантаженні тіло розслабиться, розум заспокоїться та утримає від панічних атак та істерик. / Фото: unsplash.com

Не тримайте все у собі – розмовляйте з рідними чи близькими людьми. Промовляння своїх страхів, пережитих жахів війни допомагає вийти із замкнутого стану. У період гострого стресу не час дотримуватися радикальних протоколів харчування.

Збільште вуглеводи в раціоні, у тому числі вечерю, для забезпечення максимально комфортного рівня енергії. Також пам'ятайте, що в цей період порушується система детоксикації, важливо виводити продукти обміну – це вода, вуглекислий газ, амонійні солі та аміак.

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