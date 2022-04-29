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Как преодолеть синдром замершего состояния и вернуться к жизни во время войны

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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29 апреля, 13:00
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Сейчас многие впадают в состояние пассивности, ожидания, желания вернуться к прошлой жизни. Как снять жизнь с паузы и пережить тяжелое военное время – в статье
Синдром замершего состояния во время войны - опасен для жизни и здоровья, не держите все в себе, делитесь с близкими
Синдром замершего состояния во время войны - опасен для жизни и здоровья, не держите все в себе, делитесь с близкими / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

У многих украинцев во время войны уровень стресса достигает максимума, в итоге люди впадают в состояние пассивности, ожидания, желания вернуться к прошлой жизни. Гормоны стресса кортизол и адреналин вызывают тахикардию, перенапряжение мышц, и еще множество негативных симптомов.

Причем как психологических, так и физиологических. Это приводит к синдрому замершего состояния: чем он опасен и как вернуться к жизни – рассказала психолог и гештальт-терапевт Алена Щербань.

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Алена Щербань
Алена Щербань / Фото: пресс-служба

Что такое синдром замершего состояния

Помимо синдрома замершего состояния, встречается также синдром холодных конечностей, так как идет отток крови направлен к жизненно важным органам.

Кому-то это покажется странным, но во время сильного стресса, который вызывает война, обстрелы, опасность потерять крышу над головой и близких, у человека в большинстве случаев наблюдается два состояния – гиперактивность или гиперпасивность – говорит Алена Щербань.

Эти состояния наблюдаются даже у людей, которым ранее были вовсе не свойственны. А сегодня им может быть присуще одно из состояний или метание из одного в другое. "Зависание" в одном из таких состояний на долгое время – на недели, а то и на месяцы опасно для вашего будущего.

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При встрече со стрессом психика человека даёт телу команды – бей, беги, замри, – поясняет Щербань. – Кто-то бежит, руководствуясь страхом и стремится попасть в место, в котором он уже не будет сталкиваться со стрессом. В случае войны – это эмиграция за границу, как можно дальше от Украины.

Кто-то наоборот – начинает активно действовать в внутри страны, берет в руки оружие, идет на фронт, вступает в территориальную оборону, становится волонтёром. Такие люди привыкли каким-либо действием заменять тревогу.

"Зависание" в замершем состоянии на долгое время – на недели, а то и на месяцы опасно для вашего будущего. / Фото: unsplash.com

Но многие сидят на месте без возможности бить или бежать – это состояние, вызванное командой мозга "замри". И нужно отметить, что это самое опасное состояние для психики.

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Чем опасно находиться в синдроме замирания

Кто-то включает модель поведения "замри". Таким людям приходится сложнее всего – они не чувствуют боли, они замкнуты, иногда агрессивны или вовсе не идут на контакт с окружающими. И именно им нужна максимальная помощь психолога и самопомощь.

Опасность в том, что в таком состоянии люди перестают что-либо делать. Им часто не хочется жить и развиваться, они перестают полноценно дышать, у них пропадает аппетит.

Понять, что есть проблема замершего состояния, если самому никак не справиться – поможет психолог
Понять, что есть проблема замершего состояния, если самому никак не справиться – поможет психолог / Фото: istockphoto.com

Как справиться с таким состоянием? Нужно попытаться самостоятельно или с помощью психолога понять, что у вас есть проблема замершего состояния.

Вы должны понять, что стали подвержены симптому замирания, – говорит психолог, – ожидания того, что скоро все продолжится и жизнь вернется в привычное русло, все будет как раньше. Но в нашей ситуации – как раньше уже точно не будет и когда завершится война мы также не знаем.

Нужно стремиться выйти из синдрома замершего стояния как можно быстрее, поскольку большая вероятность, что такое состояние в дальнейшем привет к пост-травматическим тревожным расстройствам психики, психосоматическим болезням и другим расстройствам.

Как помочь самому себе и нужен ли психолог?

Для психолога самая сложна работа – именно с людьми в замершем состоянии, поскольку они плохо идут на контакт. Нужно постепенно восстанавливать их когнитивные функции – желание общаться, выражать свои эмоции, делиться переживаниями.

Специалист выяснит, какие переживания вызывают наибольшую боль и подскажет, как с этим работать
Специалист выяснит, какие переживания вызывают наибольшую боль и подскажет, как с этим работать / Фото: Depositphotos

Поскольку такие люди подвержены пост-травматическому расстройству, психологу необходимо выяснить какие именно переживания вызывают у них наибольшую боль, какие воспоминания для них невыносимы.

Опыт помощи подобным пациентам имеют израильские психологи, поскольку эта страна уже много лет находится в состоянии войны. Я училась у профессора, который лично восемь раз перенес боевые действия и это ценнейший опыт,- говорит Алена Щербань.

В работе психолога с клиентами в военное время важно поддерживать человека в состоянии, когда он может помогать себе сам даже во время новых атак врага.

Как вернуться к жизни во время войны

Чтобы вернуться к нормальному состоянию нужно начинать заботиться о себе. В первую очередь дайте мышцам нагрузку. Помните, что физические нагрузки во времена сильно стресса и напряжения обязательны.

Они могут быть в виде зарядки, уборки, хлопот в саду или на огороде. Иначе стресс перейдёт в состояние депрессии или паники. При физической нагрузке тело расслабится, ум успокоится и удержит от панических атак и истерик.

Сделайте уборку или зарядку – при физической нагрузке тело расслабится, ум успокоится и удержит от панических атак и истерик.
Сделайте уборку или зарядку – при физической нагрузке тело расслабится, ум успокоится и удержит от панических атак и истерик. / Фото: unsplash.com

Не держите все в себе – говорите с родными или близкими людьми. Проговаривание своих страхов, пережитых ужасов войны помогает выйти из замкнутого состояния. ﻿В период запредельно острого стресса не время придерживаться радикальных протоколов питания.

Увеличьте углеводы в рационе, в том числе в ужин, для обеспечения максимально комфортного уровня энергии. Также помните, что в этот период нарушается система детоксикации, важно выводить продукты обмена – это вода, углекислый газ, аммонийные соли и аммиак.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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