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Як перестати постійно читати новини та чому це важливо для здоров'я

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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25 квітня, 07:00
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Постійно перевіряючи новини та фокусуючись на поганих подіях, ми вганяємо себе у ще більший стрес. Як залишатися в курсі всього з меншою шкодою для здоров'я – у статті
Намагайтеся перестати постійно читати новини, приділяйте цьому вранці, в обід та ввечері по 15 хвилин, це важливо для збереження здоров'я
Намагайтеся перестати постійно читати новини, приділяйте цьому вранці, в обід та ввечері по 15 хвилин, це важливо для збереження здоров'я / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Якщо ми читаємо тільки погані новини про нападі Росії на Україну, то приходить зневіра, гноблення, розпач; в результаті ми продовжуємо шукати хороші новини, не відпускаючи телефону. Чому це погано відбивається як на емоційному, так і фізичному здоров'ї і що робити – у своєму інстаграмі розповіла психотерапевт Надія Ширя.

Чому погані новини шкодять здоров'ю

У новинах ми намагаємося знайти заспокоєння, звичайно, якісь новини нас заспокоюють, але загалом ми залишається у постійній напрузі, яка відбивається і на нашому тілі. Ми відчуваємо цілий спектр емоцій та тілесних відчуттів. В підсумку мозок постійно отримує сигнал про небезпеку , вганяючи нас у стрес ще більше.

Якщо новини хороші, ми хочемо себе в цьому запевнити ще раз, закріпити цей стан, але ми в стані війни тому одні новини будуть обнадійливі, інші дуже скорботними. На жаль, це реальність. І нам важливо прийняти це.

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Якщо постійно стежити за новинами, більшість з яких – тривожні, це негативно впливає на наш емоційний стан та поведінку
Якщо постійно стежити за новинами, більшість з яких – тривожні, це негативно впливає на наш емоційний стан та поведінку / Фото: istockphoto.com


Такий потік інформації постійно посилатиме в мозок сигнал небезпеки, високої невизначеності в майбутньому, а це негативно впливає на наш емоційний стан та поведінку . Ми хочемо знати, що далі і мати хоч трохи контролю. Але війна щоденно вносить свої корективи.

Як читати новини не впасти у депресію?

Що ж робити? Нам важливо розуміти наші власні можливості впливу, а решта – відпускати .

  • Спробуйте простежити за своїм станом, як ви почуваєтеся, коли більшу частину дня в новинах і не займаєтеся тим, що для вас важливо?
  • Щоб бути в курсі подій, але водночас не "залипати" у смартфоні чи ноутбуці весь день, свідомо виділяйте певний час на новини. Наприклад, вранці, в обід та ввечері по 15 хвилин або якусь вибірку новин перевіреними каналами.
  • Спрямовуйте свою тривогу в корисне русло, яке підтримає вашу родину, близьких країну.

Зрозумійте, що кожен із нас зараз виконує свою функцію у війні проти РФ. І для того щоб бути корисним, не обов'язково бути на передовій.

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Також ми писали, Як контролювати стрес – 2 йога-практики, щоб заспокоїтись без таблеток.

Як знизити рівень адреналіну і привести нерви до ладу , Розповіла психолог Олена Адамова.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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