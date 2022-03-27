Як допомогти людям, які виїхали з окупованих територій – поради психолога

Гештальт-терапевт Оксана Панасенко, яка допомагає людям у Запоріжжі та співпрацює з Фондом Ріната Ахметова, розповіла, як допомогти тим, хто виїхав із окупованих територій.
Чому потрібно плакати
Люди, які тижні провели в бомбосховищах, надто довго трималися в руках. Головна мета була вижити, знайти їжу, допомогти близьким, виїхати у безпечне місце. Після всіх жахів, які їм довелося пережити, іноді потрібно просто виплеснути назовні емоції, що накопичилися.
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Психолог радить:
- сядьте поруч біля людини, яка пережила шок;
- візьміть за руку або обійміть. Це важливо, тому що людина відчує тепло, безпеку та співчуття;
- вислухайте, підтримайте та допоможіть людині не стримуватися, а поплакати. Виплеснути весь біль та шок – найкраще, що зараз потрібно.
Коли людина перебуває у порівняльній безпеці також важливо переключити її на звичайні речі: приготувати поїсти, погуляти, подивитися фільм, записатися на манікюр чи стрижку. Важливо підтримати такі рішення, адже вони не дозволять впасти в депресію.
Чому важливо звернутися до психолога
Наразі більшість українців перебувають у гострому стресовому розладі. Оксана пояснює, що все не так погано з погляду психології.
Наука каже, що більшість із нас впораються. Так, наша психіка така лабільна, така живуча, що ми впораємося з усім цим жахом! Так, у майбутньому в багатьох з нас будуть флешбеки й тригери – знаю, що багатьох з нас після перемоги "ковбаситиме".
Зараз важливо звернутися за допомогою до фахівця, або – приєднається до онлайн-груп підтримки. У цих спільнотах ви познайомитеся з людьми, які також пережили те, що і ви. А відповідно ви зрозумієте, що немає критеріїв правильності реакцій.
Психолог зазначає, що до фахівців за допомогою варто звертатися і волонтерам. Вони безпосередньо перебувають у стресовій ситуації і щохвилини переживають травматичний досвід. Звідси – вигоряння та неможливість працювати.
Щоб допомогти впоратися з панічною атакою під час обстрілів, можна використати дихальні практики. Як це працює – читайте на Vogue.ua.
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