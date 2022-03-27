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Як допомогти людям, які виїхали з окупованих територій – поради психолога

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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27 березня, 15:21
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Стрес, паніка та страх – почуття, які ми відчуваємо під час війни. Як вийти із шокового стану після побачених вибухів? Чи нормально плакати та як далі жити? Усі ці питання зараз хвилюють кожного українця
Люди з Маріуполя та Волновахи втратили все. Як допомогти їм впоратися з шоком та жити далі?
Люди з Маріуполя та Волновахи втратили все. Як допомогти їм впоратися з шоком та жити далі? / Фото: Инстаграм, Колаж: Сьогодні

Гештальт-терапевт Оксана Панасенко, яка допомагає людям у Запоріжжі та співпрацює з Фондом Ріната Ахметова, розповіла, як допомогти тим, хто виїхав із окупованих територій.

Чому потрібно плакати

Люди, які тижні провели в бомбосховищах, надто довго трималися в руках. Головна мета була вижити, знайти їжу, допомогти близьким, виїхати у безпечне місце. Після всіх жахів, які їм довелося пережити, іноді потрібно просто виплеснути назовні емоції, що накопичилися.

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Гештальт-терапевт Оксана Панасенко
Гештальт-терапевт Оксана Панасенко / Фото: vogue.ua

Психолог радить:

  • сядьте поруч біля людини, яка пережила шок;
  • візьміть за руку або обійміть. Це важливо, тому що людина відчує тепло, безпеку та співчуття;
  • вислухайте, підтримайте та допоможіть людині не стримуватися, а поплакати. Виплеснути весь біль та шок – найкраще, що зараз потрібно.

Коли людина перебуває у порівняльній безпеці також важливо переключити її на звичайні речі: приготувати поїсти, погуляти, подивитися фільм, записатися на манікюр чи стрижку. Важливо підтримати такі рішення, адже вони не дозволять впасти в депресію.

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Мама з дитиною в очікуванні евакуаційного поїзду
Мама з дитиною в очікуванні евакуаційного поїзду / Фото: instagram.com/vogue.polska

Чому важливо звернутися до психолога

Наразі більшість українців перебувають у гострому стресовому розладі. Оксана пояснює, що все не так погано з погляду психології.

Наука каже, що більшість із нас впораються. Так, наша психіка така лабільна, така живуча, що ми впораємося з усім цим жахом! Так, у майбутньому в багатьох з нас будуть флешбеки й тригери – знаю, що багатьох з нас після перемоги "ковбаситиме".

Сховище у Маріуполі
Сховище у Маріуполі / Фото: Evgeniy Maloletka

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Зараз важливо звернутися за допомогою до фахівця, або – приєднається до онлайн-груп підтримки. У цих спільнотах ви познайомитеся з людьми, які також пережили те, що і ви. А відповідно ви зрозумієте, що немає критеріїв правильності реакцій.

Психолог зазначає, що до фахівців за допомогою варто звертатися і волонтерам. Вони безпосередньо перебувають у стресовій ситуації і щохвилини переживають травматичний досвід. Звідси – вигоряння та неможливість працювати.

Будинок у Маріуполі після обстрілу російськими військовими
Будинок у Маріуполі після обстрілу російськими військовими / Фото: Evgeniy Maloletka

Щоб допомогти впоратися з панічною атакою під час обстрілів, можна використати дихальні практики. Як це працює – читайте на Vogue.ua.

Раніше ми розповідали, як адаптуватися та почати жити далі, а також, як допомогти дитині впоратися зі стресом після евакуації.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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