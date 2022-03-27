Как помочь людям, которые выехали из оккупированных территорий – советы психолога

Стресс, паника и страх – чувства, которые мы испытываем во время войны. Как выйти из шокового состояния после увиденных взрывов? Нормально ли плакать и как дальше жить? Все эти вопросы сейчас волнуют каждого украинца

Люди из Мариуполя и Волновахи потеряли все. Как помочь им справиться с шоком и жить дальше? / Фото: Инстаграм, Коллаж: Сегодня

Гештальт-терапевт Оксана Панасенко, которая помогает людям в Запорожье и сотрудничает с Фондом Рината Ахметова, рассказала, как помочь тем, кто выехал из оккупированных территорий.

Почему нужно плакать

Люди, которые недели провели в бомбоубежищах, слишком долго держали себя в руках. Главная цель была выжить, найти еду, помочь близким, выехать в безопасное место. После всех ужасов, которые им пришлось пережить, иногда нужно просто выплеснуть наружу накопившиеся эмоции.

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Гештальт-терапевт Оксана Панасенко / Фото: vogue.ua

Психолог советует:

сядьте рядом возле человека, который пережил шок;

возьмите за руку или обнимите. Это важно, так как человек почувствует тепло, безопасность и сострадание;

выслушайте, поддержите и помогите человеку не сдерживаться, а поплакать. Выплеснуть всю боль и шок – лучшее, что сейчас нужно.

Когда человек находится в сравнительной безопасности также важно переключить его на обычные вещи: приготовить покушать, погулять, посмотреть фильм, записаться на маникюр или стрижку. Важно поддержать такие решения, ведь они не дадут возможности впасть в депрессию.

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Мама с ребенком в ожидании эвакуационного поезда / Фото: instagram.com/vogue.polska

Почему важно обратиться к психологу

Сейчас большинство украинцев находится в остром стрессовом расстройстве. Оксана объясняет, что не все так плохо с точки зрения психологии.

Наука говорит, что большинство из нас справятся. Да, наша психика так лабильна, так живуча, что мы справимся со всем этим ужасом! Да, в будущем у многих из нас будут флешбеки и триггеры – знаю, что многих из нас после победы будет колбасить.

Бомбоубежище в Мариуполе / Фото: Evgeniy Maloletka

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Сейчас важно обратиться за помощью к специалисту, либо – присоединится к онлайн-группам поддержки. В этих сообществах вы познакомитесь с людьми, которые пережили тоже, что и вы. А соответственно, вы поймете, что нет критериев правильности реакций.

Психолог отмечает, что к специалистам за помощью стоит обращаться и волонтерам. Они непосредственно пребывают в стрессовой ситуации и каждую минуту переживают травматический опыт. Отсюда – выгорание и невозможность работать.

Дом в Мариуполе после обстрела российскими военными / Фото: Evgeniy Maloletka

Чтобы помочь справиться с панической атакой во время обстрелов, можно использовать дыхательные практики. Как это работает – читайте на Vogue.ua.

Ранее мы рассказывали, как адаптироваться и начать жить дальше, а также, как помочь ребенку справиться со стрессом после эвакуации.