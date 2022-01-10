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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Як навчитися витрачати гроші на себе – поради психолога

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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10 січня, 11:01
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Чому важливо дбати про себе та своє ментальне здоров'я? І як це можна зробити за допомогою грошей? Розбираємось із психологом, як навчитися не економити на собі
Як навчитися не економити на собі
Як навчитися не економити на собі / Фото: freepik.com

Зізнаємось, як часто ми готові балувати себе та витрачати зайві гроші? Чи готові ми купити собі шалено дорогу річ, не шкодуючи про витрачені кошти, а навпаки, насолоджуючись щастям від отримання бажаного? Чи можемо перестати постійно контролювати ситуацію і фінанси, а дозволити собі трохи розслабитися.

У постійній рубриці "Жити легко з Адамовою", яка виходить у будні у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", психолог та коуч Олена Адамова відповідає на найпоширеніші питання українців. Днями експерт розповіла, як полюбити себе та навчитися балувати себе подарунками.

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Невміння витрачати гроші на себе – це насамперед про увагу та любов до себе в цілому. Спочатку слід відмотати час тому і навчитися любити себе. Головне в цьому – межа, не варто миттєво перемикати увагу з сім'ї виключно на себе. Навряд чи рідні вас зрозуміють. Робіть усе поступово та легко, – коментує психолог.

Поради, як змінити ставлення до себе:

  • виписати по пунктах, як проявляється ваша любов до інших;
  • спрямувати ці пункти на себе;
  • побалувати себе подарунками – це може бути будь-яка приємна жіноча дрібничка;

  • говорити зі своїм відображенням у дзеркалі про те, як ви любите себе;
  • відкрити для себе будь-яке хобі чи активність: йогу, біг, танці, малювання чи співи.

Головне – впоратися з почуттям провини, що через час, присвячений собі, постраждає ваша сім'я. Навпаки – вони виграють, адже якщо ви будете щасливішою та найцікавішою жінкою – принесете цей вогонь у сім'ю, – радить Олена Адамова.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна" .

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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