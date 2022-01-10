Як навчитися витрачати гроші на себе – поради психолога

Чому важливо дбати про себе та своє ментальне здоров'я? І як це можна зробити за допомогою грошей? Розбираємось із психологом, як навчитися не економити на собі

Як навчитися не економити на собі / Фото: freepik.com

Зізнаємось, як часто ми готові балувати себе та витрачати зайві гроші? Чи готові ми купити собі шалено дорогу річ, не шкодуючи про витрачені кошти, а навпаки, насолоджуючись щастям від отримання бажаного? Чи можемо перестати постійно контролювати ситуацію і фінанси, а дозволити собі трохи розслабитися.

У постійній рубриці "Жити легко з Адамовою", яка виходить у будні у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", психолог та коуч Олена Адамова відповідає на найпоширеніші питання українців. Днями експерт розповіла, як полюбити себе та навчитися балувати себе подарунками.

Реклама

Невміння витрачати гроші на себе – це насамперед про увагу та любов до себе в цілому. Спочатку слід відмотати час тому і навчитися любити себе. Головне в цьому – межа, не варто миттєво перемикати увагу з сім'ї виключно на себе. Навряд чи рідні вас зрозуміють. Робіть усе поступово та легко, – коментує психолог.

Поради, як змінити ставлення до себе:

виписати по пунктах, як проявляється ваша любов до інших;

спрямувати ці пункти на себе;

побалувати себе подарунками – це може бути будь-яка приємна жіноча дрібничка;

говорити зі своїм відображенням у дзеркалі про те, як ви любите себе;

відкрити для себе будь-яке хобі чи активність: йогу, біг, танці, малювання чи співи.

Головне – впоратися з почуттям провини, що через час, присвячений собі, постраждає ваша сім'я. Навпаки – вони виграють, адже якщо ви будете щасливішою та найцікавішою жінкою – принесете цей вогонь у сім'ю, – радить Олена Адамова.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна" .

Читайте також: Як подолати страх старіння – поради психолога