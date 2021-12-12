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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Як припинити все контролювати – поради психолога

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
12 грудня, 15:16
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У психології є термін "Контрол-фрик", який описує людей з маніакальним бажанням все контролювати. Як цього позбутися, дізнаємося з фахівцем
Як припинити все контролювати?
Як припинити все контролювати? / Фото: Колаж: Сьогодні

Ведуча постійної рубрики "Жити легко з Адамовою", яка виходить у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", психолог Олена Адамова розповіла, як у складний емоційний період стати спокійнішим і перестати контролювати усе навкруги.

За словами психолога, для того, щоб постійний контроль пішов з вашого життя, потрібно перемістити акцент з інших людей на себе. Ваше життя має бути цікавим насамперед саме вам, для цього слід зрозуміти – хто ви, в чому ваша мета, куди ви рухаєтеся.

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Постарайтеся встановити дружні та довірчі стосунки з дітьми, насамперед цікавтеся їхнім життям, а не контролюйте його.

Працюйте над власною впевненістю та самооцінкою. Впевненість у собі – це, перш за все, точне розуміння, що ви можете впоратися з усіма проблемами та завданнями.

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Зазвичай причиною тривожного фону є кілька станів – страх, порушення сну та нервового стану. Якщо з першим можна впоратися самостійно, то постійно переживаючи порушення психічного стану слід звернутися до фахівців, – коментує Олена Адамова. – Спробуйте вирівняти свій емоційний стан, адже ваш психічний стан залежить від відчуття внутрішньої безпеки.

Техніка, яку рекомендує психолог

Експерт радить пройти техніку "позбавлення від тривожності", для цього слід:

візуалізувати та докладно розглянути свої страхи;

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запитати себе: "Як я впораюся з цим страхом, якщо він справдиться?";

відчути внутрішню підтримку та сказати собі: "Я впораюся!".

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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