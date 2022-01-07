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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Як подолати страх старіння – поради психолога

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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7 січня, 15:00
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Що робити, коли з'являється страх віку та старіння? Щоб не будувати собі дивних припущень, розповідаємо про всі питання разом з психологом
Як подолати страх старіння
Як подолати страх старіння / Фото: instagram.com/iris.apfel/

Зізнаємося, хто з нас не боїться віку. Можливо це пов'язано з базовим страхом невідомості, зміною у зовнішності (сивина, зморшки), страхом самотності або смерті, що наближається.

Ведуча постійної рубрики "Жити легко з Адамовою", яка виходить у будні у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", психолог та коуч Олена Адамова розповіла, як правильно ставитися до проявів старіння та як навчитися приймати свій вік філософськи.

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Для будь-якої жінки нормально поважати і любити себе, так що, якщо ви постійно дбаєте про своє обличчя та шкіру – це чудово. Але не забувайте – настає час, коли кожен з нас починає старіти. Це природний процес, тому ставитись до нього потрібно спокійно, – коментує Адамова.

Насамперед психолог радить прийняти процес старіння і себе у ньому і намагатися виглядати красиво та стильно, але на свої роки.

Поради психолога

Попрацюйте над самооцінкою і здоров'ям свого тіла:

  • складіть правильний раціон харчування,
  • стежте за сном – не менше 8 годин на добу,
  • робіть корисні процедури для розслаблення та тонусу тіла.

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Прийняти свій вік як природний процес вам допоможуть:

фотографії відомих жінок віком, які старіють природно;

тенденція природного старіння – спробуйте побачити красу у новому світовому тренді.

Насправді молодість – це не про шкіру, а про спосіб життя та думки. Це спорт, активність, позитивне мислення, спілкування з молодими людьми та інтерес до життя, почуття гумору та легкість. Насамперед, зверніть увагу на це, – радить психолог.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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