Як подолати страх старіння – поради психолога

Що робити, коли з'являється страх віку та старіння? Щоб не будувати собі дивних припущень, розповідаємо про всі питання разом з психологом

Як подолати страх старіння / Фото: instagram.com/iris.apfel/

Зізнаємося, хто з нас не боїться віку. Можливо це пов'язано з базовим страхом невідомості, зміною у зовнішності (сивина, зморшки), страхом самотності або смерті, що наближається.

Ведуча постійної рубрики "Жити легко з Адамовою", яка виходить у будні у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", психолог та коуч Олена Адамова розповіла, як правильно ставитися до проявів старіння та як навчитися приймати свій вік філософськи.

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Для будь-якої жінки нормально поважати і любити себе, так що, якщо ви постійно дбаєте про своє обличчя та шкіру – це чудово. Але не забувайте – настає час, коли кожен з нас починає старіти. Це природний процес, тому ставитись до нього потрібно спокійно, – коментує Адамова.

Насамперед психолог радить прийняти процес старіння і себе у ньому і намагатися виглядати красиво та стильно, але на свої роки.

Поради психолога

Попрацюйте над самооцінкою і здоров'ям свого тіла:

складіть правильний раціон харчування,

стежте за сном – не менше 8 годин на добу,

робіть корисні процедури для розслаблення та тонусу тіла.

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Прийняти свій вік як природний процес вам допоможуть:

фотографії відомих жінок віком, які старіють природно;

тенденція природного старіння – спробуйте побачити красу у новому світовому тренді.

Насправді молодість – це не про шкіру, а про спосіб життя та думки. Це спорт, активність, позитивне мислення, спілкування з молодими людьми та інтерес до життя, почуття гумору та легкість. Насамперед, зверніть увагу на це, – радить психолог.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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