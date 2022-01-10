Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко

Песни года

Чек-лист на январь

Итоги года

Шоу "Маска"-2

Рождество 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Как научиться тратить деньги на себя – советы психолога

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 января, 11:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Почему важно заботиться о себе и своем ментальном здоровье? И как это можно сделать с помощью денег? Разбираемся с психологом, как научиться не экономить на себе
Как научиться не экономить на себе
Как научиться не экономить на себе / Фото: freepik.com

Признаемся, как часто мы готовы баловать себя и тратить лишние деньги? Готовы ли мы, купить себе безумно дорогую вещь, не сожалея о потраченных средствах, а наоборот, наслаждаясь счастьем от получения желанного? Можем ли перестать постоянно контролировать ситуацию и финансы, а позволить себе немножко расслабиться.

В постоянной рубрике "Жить легко с Адамовой", которая выходит по будням в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина", психолог и коуч Елена Адамова отвечает на самые распространенные вопросы украинцев. На днях эксперт рассказала, как полюбить себя и научиться баловать себя подарками.

Реклама

Неумение тратить деньги на себя – это прежде всего о внимании и любви к себе в целом. Для начала следует отмотать время назад и научиться любить себя. Главное в этом – предел, не стоит во мгновение ока переключать внимание из семьи исключительно на себя. Вряд ли родные поймут вас. Делайте все постепенно и легко, – комментирует психолог.

Советы, как изменить отношение к себе:

  • выписать по пунктам, как проявляется ваша любовь к другим;
  • направить эти действия на себя;
  • побаловать себя подарками – это может быть любой приятный женский пустячок;

  • говорить со своим отображением в зеркале – проговаривать, как вы любите себя;
  • открыть для себя любое хобби или активность: йогу, бег, танцы, рисование или пение.

Главное – справиться с чувством вины, что из-за времени, посвященного себе, пострадает ваша семья. Наоборот – они выиграют, ведь если вы будете более счастливой и интересной женщиной – принесете этот огонь в семью, – советует Елена Адамова.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Читайте также: Как побороть страх старения – советы психолога

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#человек_сего_дня
10 января. Чарльз Пирсон. 159 лет назад (1863) начала работу первая линия лондонской подземки Metropolitan Railway, насчитывающая всего 7 станций. Так появилось первое в мире метро…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Рейтинг Apple
Лучшие подкасты мира
1
Детская книга с Мэтью Виннером Детская книга с Мэтью Виннером
2
Хорошо внутри с доктором Бекки Хорошо внутри с доктором Бекки
3
Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом
4
Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Политика брючного костюма с Сарой Стюарт
5
Терапия для подростков с Гаэлем Айтором Терапия для подростков с Гаэлем Айтором
Что еще послушать
Рейтинг The New York Times
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Detox после праздников
Выбирай ЗОЖ
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
Здорово
Узнать индекс массы своего тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
3 - 9 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять