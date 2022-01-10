Как научиться тратить деньги на себя – советы психолога

Почему важно заботиться о себе и своем ментальном здоровье? И как это можно сделать с помощью денег? Разбираемся с психологом, как научиться не экономить на себе

Как научиться не экономить на себе / Фото: freepik.com

Признаемся, как часто мы готовы баловать себя и тратить лишние деньги? Готовы ли мы, купить себе безумно дорогую вещь, не сожалея о потраченных средствах, а наоборот, наслаждаясь счастьем от получения желанного? Можем ли перестать постоянно контролировать ситуацию и финансы, а позволить себе немножко расслабиться.

В постоянной рубрике "Жить легко с Адамовой", которая выходит по будням в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина", психолог и коуч Елена Адамова отвечает на самые распространенные вопросы украинцев. На днях эксперт рассказала, как полюбить себя и научиться баловать себя подарками.

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Неумение тратить деньги на себя – это прежде всего о внимании и любви к себе в целом. Для начала следует отмотать время назад и научиться любить себя. Главное в этом – предел, не стоит во мгновение ока переключать внимание из семьи исключительно на себя. Вряд ли родные поймут вас. Делайте все постепенно и легко, – комментирует психолог.

Советы, как изменить отношение к себе:

выписать по пунктам, как проявляется ваша любовь к другим;

направить эти действия на себя;

побаловать себя подарками – это может быть любой приятный женский пустячок;

говорить со своим отображением в зеркале – проговаривать, как вы любите себя;

открыть для себя любое хобби или активность: йогу, бег, танцы, рисование или пение.

Главное – справиться с чувством вины, что из-за времени, посвященного себе, пострадает ваша семья. Наоборот – они выиграют, ведь если вы будете более счастливой и интересной женщиной – принесете этот огонь в семью, – советует Елена Адамова.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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