Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Детокс - модно чи необхідність

Що купити на сейлах

Ідея легкого салату

Летимо на Міконос

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Гороскоп на сьогодні 9 серпня для всіх знаків зодіаку: Діви, не сидіть у чотирьох стінах!

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
9 серпня, 06:50
Копіювати лінк
Астрологічний прогноз на 9 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 9 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 9 серпня для всіх знаків зодіаку / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 9 серпня 2021 року. День обіцяє бути успішним і продуктивним. Налаштуйтеся на позитив, вберіться і йдіть підкорювати світ.

А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, загляньте в 10 лайфхаків і встигніть їх втілити в життя в останній місяць спекотної пори.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2021 року, для Овна

Сьогодні на вас чекає багато несподіванок і сюрпризів, які позитивно вплинуть на ваш настрій. Скористайтеся цим сповна, адже в такому стані ви будете всесильні.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2021 року, для Тельця

Нині йде не найвдаліший час для робочих справ і вирішення фінансових питань. Тому краще перенести їх на інший день. А от зайнятися домашніми клопотами доведеться, адже вони давно вже чекають на свій зоряний час.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2021 року, для Близнюків

Сьогодні ви будете почувати себе злегка розбитим і незадоволеним життям. Все через велику втому, яку не допомогли вгамувати навіть вихідні. Подбайте про себе і знайдіть час для відпочинку.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2021 року, для Рака

День ідеально підходить для справ, пов'язаних із грошима. Ви легко зможете впоратися з будь-якою поставленою задачею, якщо не будете відволікатися на дрібниці. А ще краще – складіть список необхідних справ.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2021 року, для Лева

Сьогодні ви будете заведеним від того, що нічого не буде виходити, ви від цього будете роздратовані, а спілкування з іншими людьми стане напруженим. По-перше, зрозумійте, що подобається саме вам, по-друге, почніть це робити, і по-третє, не відмовляйтеся від допомоги.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2021 року, для Діви

Сьогодні ви можете зіткнутися з великими труднощами і від цього навіть засмутитися. Але від цього буде тільки гірше, тому виводьте себе з цього стану усіма можливими способами: танці, прогулянка на свіжому повітрі, кава з другом. Головне – не сидіть у чотирьох стінах!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2021 року, для Терезів

День не підходить для серйозних розмов і вирішення занадто важливих справ. Вам важливо сьогодні навчитися прислухатися до себе і своїх бажань, а також виділяти час для відпочинку. Вечір обов'язково проведіть із коханою людиною.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2021 року, для Скорпіона

Ви будете сьогодні дуже милими і милосердними, тому люди будуть тягнутися до вас самі. Але не зловживайте цим, адже так можете позбутися енергії. А в другій половині дня краще сходіть на зустріч із друзями – вони добре вміють піднімати вам настрій.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2021 року, для Стрільця

Ви будете сьогодні відчувати себе владним і всемогутнім. Можете сміливо планувати найрізноманітніші справи, які пов'язані з грошима, покупками, переїздом. А заняття улюбленою справою зніме нервове напруження.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2021 року, для Козерога

Не варто сьогодні шукати спілкування з тими, хто вам неприємний, або тими, кому від вас потрібна лише вигода. Краще провести його і зовсім наодинці з собою і своїми думками, щоб не було ніяких зайвих питань. У любовних стосунках намічається спад, але не виключена несподівана зустріч.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2021 року, для Водолія

Сьогодні ви будете занадто емоційні і станете бурхливо реагувати на все і на всіх. Тримайте себе в руках, інакше можете нашкодити своїй кар'єрі. Вечір краще приділити читанню, спілкуванню або перегляду легкого фільму.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2021 року, для Риб

Зірки обіцяють вам сьогодні спокійний і розмірений день. Легка втома і неуважність можуть зрадницьки змушувати вас провалятися весь день вдома, але ви не піддавайтеся! Ідіть у люди, але всерйоз подумайте про відпустку.

Раніше ми з'ясували, яка ви азартна гра зодіаку – 12 варіантів для всіх знаків зодіаку.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Навчитися керувати емоціями
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як правильно підібрати джинси
Хакнути
Сольник зірки
МОГИЛЕВСЬКА
14 серпня / 20:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Обкладинка вересневого американського Vogue. Чи підтримуєте нові тенденції у моделінгу?
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
8 - 14 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти