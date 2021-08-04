Фінансовий гороскоп на серпень 2021 року для всіх знаків зодіаку: хто розбагатіє

Дізнайтеся свій фінансовий гороскоп на серпень 2021 року: Діву прогодує хобі, а Стрільці зможуть собі дозволити відірватися на повну

Фінансовий гороскоп на серпень / Фото: Колаж: Сьогодні

Кому зі знаків зодіаку посміхнеться фортуна, а кого залишить фінансова удача наприкінці літа? Хто залишиться зовсім на мілині в серпні? А хто, можливо, нечувано розбагатіє? Дізнайтеся у фінансовому гороскопі на серпень 2021 року.

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Фінансовий гороскоп на серпень 2021 року для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

У серпні 2021 перед вами виникне приваблива пропозиція і навіть може з'явитися спокуса заробити нечесним шляхом. Вам вирішувати, наскільки далеко ви готові зайти в гонитві за легкими грошима, головне, щоб потім ви не мусили розплачуватися власною репутацією .

Фінансовий гороскоп на серпень 2021 року для Тельця

Телець (21 квітня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

В серпні 2021 Тельці не муситимуть турбуватися про дефіцит своїх фінансів. Ви почуватиметеся цілком забезпеченою людиною. До того ж, є всі передумови, щоб зайнятися благодійністю . Не втрачайте можливості допомогти нужденним людям.

Фінансовий гороскоп на серпень 2021 року для Близнят

Близнюки (22 серпня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Не завжди те, чим ви любите займатися, приносить вигоду. Та Близнятам у серпні 2021 буде набагато важливіше й приоритетніше за всі матеріальні блага займатися тим, що приносить моральне задоволення. Ви вийшли на рівень усвідомлення того, що гроші – не головне в житті .

Фінансовий гороскоп на серпень 2021 року для Рака

Рак (22 серпня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Останній літній місяць у Раків обіцяє бути заможним і грошовим . Велика вірогідність того, що ви отримаєте певну суму як подарунок або заробите легкі гроші, приклавши незначні зусилля. Витратьте частину своїх коштів на благодійні цілі.

Фінансовий гороскоп на серпень 2021 року для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Незважаючи на певні затримки і неточності в роботі, Леви не зазнаватимуть фінансових труднощів у серпні 2021. А бесіду про підвищення оплати праці доречно провести саме цього місяця – і зірки, і начальство до вас прихильні. Тож – більше впевненості в собі!

Фінансовий гороскоп на серпень 2021 року для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Грошово привабливими для вас цього місяця можуть виявитися напрямки, про які ви раніше навіть не замислювалися : наприклад, хобі або ведення блогу в інтернеті, фотографія або рукоділля. Причому, грошей вам вистачить на розвиток і просування свого нового бізнесу.

Фінансовий гороскоп на серпень 2021 року для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

У серпні 2021 особливо пощастить тим представникам знаку, хто працює у сфері обслуговування і торгівлі. До того ж, ви можете розраховувати на несподівані подарунки та премії . Останній літній місяць виявиться фінансово стабільним і прибутковим. Головне – не спустіть все за один вихід у світ.

Фінансовий гороскоп на серпень 2021 року для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Життя йде, в ньому так багато всього цікавого, і так хочеться все встигнути спробувати . Ваше ставлення до грошей цього місяця може сильно змінитися. Вам захочеться відмовитися, нарешті, від економії, щоб насолодитися малими і великими радощами, примхами і капризами.

Фінансовий гороскоп на серпень 2021 року для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Ви можете не надто економити наприкінці літа – коштів з запасом вистачить на основні статті витрат родини і ще трохи залишиться на примхи коханої людини. Хтось назве вас марнотратом, але ви можете собі дозволити бути марнотратним . Відірвіться на повну.

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Фінансовий гороскоп на серпень 2021 року для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Фінансове становище Козорогів у серпні буде прямо залежати від того, наскільки глибоко вийде зануритися в нову справу. Будь-яке новаторство вимагає певних капіталовкладень. Бідувати ви не будете , а за необхідності ваші друзі вам не відмовлять в матеріальній підтримці.

Фінансовий гороскоп на серпень 2021 року для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Водолії муситимуть у серпні трохи затягнути паски і не витрачати гроші на другорядні речі. Нові надходження ви отримаєте з запізненням, а старі запаси тануть просто на очах. Якщо вам раптом не буде вистачати коштів, задумайтеся про додаткові джерела заробітку.

Фінансовий гороскоп на серпень 2021 року для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Не поспішайте за першої ж вимоги знайомих позичати їм великі суми грошей. Цілком можливо, що вам самим незабаром будуть потрібні фінанси на розвиток бізнесу або ж на відпочинок. А взяти буде ніде , тому що великих надходжень у серпні 2021 у вас не передбачається.

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