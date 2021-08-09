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Гороскоп на сегодня 9 августа для всех знаков зодиака: Девы, не сидите в четырех стенах!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
9 августа, 06:50
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Астрологический прогноз на 9 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 9 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 9 августа для всех знаков зодиака / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 9 августа 2021 года. День обещает быть успешным и продуктивным. Настройтесь на позитив, нарядитесь и идите покорять мир.

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, загляньте в 10 лайфхаков и успейте их воплотить в жизнь в последний месяц жаркой поры.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2021 года, для Овна

Сегодня вас ждет много неожиданностей и сюрпризов, которые окажут благотворное влияние на ваше настроение. Воспользуйтесь этим сполна, ведь в таком состоянии вы будете всесильны.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2021 года, для Тельца

Сейчас идет не самое удачное время для рабочих дел и решения финансовых вопросов. Поэтому лучше перенести их на другой день. А вот заняться домашними хлопотами придется, ведь они давно уже ждут свой звездный час.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2021 года, для Близнецов

Сегодня вы будете чувствовать себя слегка разбитым и неудовлетворенным жизнью. Все из-за большой усталости, которую не помогли утолить даже выходные. Позаботьтесь о себе и найдите время для отдыха.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2021 года, для Рака

День идеально подходит для дел, связанных с деньгами. Вы легко сможете справиться с любой поставленной задачей, если не будете отвлекаться на мелочи. А еще лучше – составьте список необходимых дел.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2021 года, для Льва

Сегодня вы будете на взводе от того, что ничего не будет получаться, вы от этого будете раздражены, а общение с другими людьми станет напряженным. Во-первых, поймите, что нравится именно вам, во-вторых, начните это делать и в-третьих, не отказывайтесь от помощи.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2021 года, для Девы

Сегодня вы можете столкнуться с большими трудностями и от этого даже впасть в уныние. Но от этого будет только хуже, поэтому выводите себя из этого состояния всеми возможными способами: танцы, прогулка на свежем воздухе, кофе с другом. Главное – не сидите в четырех стенах!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2021 года, для Весов

День не подходит для серьезных разговоров и решения слишком важных дел. Вам важно сегодня научиться прислушиваться к себе и своим желаниям, а также выделять время для отдыха. Вечер обязательно проведите с любимым человеком.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2021 года, для Скорпиона

Вы будете сегодня очень милыми и милосердными, поэтому люди будут тянуться к вами сами. Но не злоупотребляйте этим, ведь так можете лишиться энергии. А во второй половине дня лучше сходите на встречу с друзьями – они здорово умеют поднимать вам настроение.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2021 года, для Стрельца

Вы будете сегодня чувствовать себя властным и всемогущественным. Можете смело планировать самые различные дела, которые связаны с деньгами, покупками, переездом. А занятие любимым делом снимет нервную усталость.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2021 года, для Козерога

Не стоит сегодня искать общения с теми, кто вам неприятен или тех, кому от вас нужна только выгода. Лучше провести его и вовсе наедине с собой и своими мыслями, чтобы не было никаких лишних вопросов. В любовных отношениях намечается спад, но не исключена неожиданная встреча.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2021 года, для Водолея

Сегодня вы будете слишком эмоциональны и станет бурно реагировать на все и на всех. Держите себя в руках, иначе можете навредить своей карьере. Вечер лучше уделить чтению, общению или просмотру легкого фильма.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2021 года, для Рыб

Звезды сулят вам сегодня спокойный и размеренный день. Легкая усталость и рассеянность могут предательски заставлять вас провалятся весь день дома, но вы не поддавайтесь! Идите в люди, но всерьез подумайте об отпуске.

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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