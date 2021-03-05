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Гороскоп на сьогодні 5 березня: Близнят чекає сюрприз, а Левам варто задуматися

Сьогодні, 05:40

Астрологічний прогноз на 5 березня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на п'ятницю, 5 березня 2021 року. У багатьох знаків зодіаку день пройде так, як вони запланували, і настрій цілком залежатиме від них, а не від зовнішніх обставин.

Саме час замислитися про майбутні святкові вихідні і пошукати близьким класні подарунки. В нашому весняному календарі подарунків є безліч ідей, які допоможуть вам порадувати оточуючих.

Овен (25 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 березня 2021 року для Овна

Цього дня налагодяться багато справ, бізнес піде на підйом, ви навіть можете розраховувати на прибуток. Однак зірки не радять безцільно тринькати отримані гроші – вони вам ще знадобляться на більш важливі речі.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 березня 2021 року для Тельця

Ваш настрій схильний до перепадів, ви слабо контролюєте свої емоції, так що бажано, щоб вам під руку не траплялися ні в чому не винні люди. Шукайте причини своїх неприємностей в собі, а не в оточуючих. І не витрачайте даремно нерви – вони не відновлюються.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 березня 2021 року для Близнят

День переосмислення цінностей. Якщо люди не виконують те, що пообіцяли – поставтеся до цього філософськи. Погодьтеся, що ви теж буваєте не без гріха. Вчіться прощати, і тоді у ваш город при нагоді не полетять камені. Увечері на вас чекає приємний сюрприз.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 березня 2021 року для Рака

Нехай не зіпсується ваш ранковий радісний настрій. Не варто опускати руки, навіть якщо ситуація здається вам тупиковою. Якщо гарненько подумати, завжди знайдеться вихід. Краще знайдіть однодумців і проведіть час з користю для себе.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 березня 2021 року для Лева

Намагайтеся не критикувати оточуючих, якщо не хочете, щоб колеги негативно висловлювалися на вашу адресу. За позику віддяка, так що поверніть все, що на вашу думку, вам не має належати. Вас осяє цікава ідея, яку варто обміркувати.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 березня 2021 року для Діви

Зверніть увагу на свій зовнішній вигляд і при бажанні займіться оновленням іміджу. Це піде вам на користь, і ви почуєте компліменти. Вашу роботу будуть розглядати під мікроскопом, а тому намагайтеся все робити так, щоб не було до чого причепитися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 березня 2021 року для Терезів

Не варто говорити людям те, що вони не готові почути, краще поки почекати зі своїми одкровеннями. Вам буде корисно зайнятися самоосвітою і накопиченням знань. Ця інформація вам незабаром стане в нагоді для розвитку свого бізнесу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 березня 2021 року для Скорпіона

Ваш головний козир – компетентність і поінформованість, особливо якщо справа стосується конкурентів. Без потреби не лізьте на рожен і уникайте провокацій. Не забувайте робити компліменти оточуючих, і до вечора ваш настрій помітно підніметься.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 березня 2021 року для Стрільця

Ваша пропозиція здасться цікавою колегам і начальству, так що можете розраховувати на схвалення. Вільний час присвятіть шопінгу – покупки будуть вдалими. Остерігайтеся протягів і холодних напоїв, побережіть горло напередодні свят.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 березня 2021 року для Козорога

На вас чекає різноплановий і виснажливий день. А ось наскільки гарно він пройде, залежить від вашого бажання і сил. Ваша робота не буде даремною, ви отримаєте і схвалення, і нагороду. Варто підготуватися до вихідних, щоб відпочинок вдався на всі сто.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 березня 2021 року для Водолія

Ваш успіх у оточуючих цілком залежатиме від уміння переконувати, і залучати до себе однодумців. Зверніть увагу на інформацію або пропозицію від старих знайомих – вони самі не розуміють, наскільки вона може бути вигідною.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 5 березня 2021 року для Риб

Цього дня все буде вирішуватися легше, ніж ви думали. Просто рухайтеся в потрібному вам напрямку, не озираючись на перепони. Не піддавайтеся спокусі обману або не зовсім правильних дій по відношенню до оточуючих. Можливо, це перевірка на чесність.

Астрологічний гороскоп на 2021 – дивіться відео:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

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