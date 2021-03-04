Каміння по знаку зодіаку: як вибрати свій талісман

Розповідаємо, кому на який камінь варто звернути увагу

Прикраса з камінням це чудовий подарунок на 8 Березня , цле не всі знають, що правильно підібране камінння може не тільки прикрасити і доповнити образ, але і закликати удачу, любов, гроші і навіть вплинути на здоров'я! До речі, в березні багато свят, так що рекомендуємо заглянути в наш календар подарунків , там багато цікавих ідей.

Овен

Люди цього знаку володіють лідерськими якостями, їм властиві наполегливість, у них розвинена інтуїція. Вони заповзятливі, сміливі та енергійні, ненавидять обмеження і люблять свободу. Головним камнем для Овна є рубін – він підсилює енергетику власника, дає позитивний настрій. Також підійде алмаз – символ перемог, які так важливі для представників знаку. Гематит допоможе отримати відчуття гармонії.

Фото: Pinterest

Телець

Представники цього знака зодіаку прагматичні й уперті. Вони твердо дотримуються своїх цінностей. Талісманом для Тельців можуть стати: аквамарин – захистить від негативної енергетики, рожевий кварц – стане додатковим джерелом внутрішньої енергії, смарагд – принесе удачу в справах.

Близнюки

Близнюки завжди прагнуть зловити удачу за хвіст. Їх швидкий розум миттєво переключається з одного на інше. Їх відрізняє гнучкість, контактність, інтерес до будь-якої інформації. Варто звернути увагу на такі камні: берил – сприяє досягненню цілей, місячний камінь – допомагає охолодити запал представників цього знака зодіаку, цитрин – символ удачі, турмалін – позбавляє від подвійності натури.

Рак

Раки надзвичайно чутливі, емоційні, вразливі, схильні до душевних переживань. Вони відповідальні і виконавчі. Мають тонке душевне сприйняття, добре відчувають інших людей. Відповідними камінням для Рака є: гірський кришталь – допомагає набути впевненості в собі, гематит – захистить від заздрісників, аметист – камінь інтуїції і проникливості.

Фото: Pinterest

Лев

Представники цього знака впевнені в собі, наполегливі й цілеспрямовані. Талісманами для цього знака служать: сапфір – допомагає впоратися з гнівом і апатією, бурштин – приносить удачу в починаннях, опал – відганяє похмурі думки і страхи, оберігає від хвороб.

діви

Діви воліють жити за строго заданою схемою і не люблять що-небудь міняти в установленому порядку. Для них важливо все аналізувати. Представникам цього знака підійдуть камені: малахіт – захистить від негативу, нефрит – принесе удачу в роботі, онікс – заповнить нестачу життєвих сил.

Терези

Відмінною рисою представників цього знака є прагнення до гармонії у всьому. Терези не люблять, щоб їх підштовхували, квапили, коли вони зосереджені на прийнятті якогось рішення. Нефрит – допоможе перемогти страхи, лазурит – додасть впевненості в собі, агат – вбереже від лихого ока.

Фото: Pinterest

Скорпіон

Скорпіони завжди налаштовані на бій. Вони сміливі, самовпевнені, емоційні. Здатні домогтися всього, чого хочуть, при цьому не забувають про друзів і близьких. Для Скорпіонів каменем-талісманом стане: аметист – подарує гармонію, опал – допоможе досягти успіху, пірит – принесе фінансове благополуччя.

Стрілець

Стрільці не визнають рутини і не можуть всидіти на місці. Вони щедрі, доброзичливі, люблять допомагати і піклуватися про тих, хто їх оточує, але тактовність і терпіння це слабка їх сторона. Стрільцям підійдуть такі камні-талісмани: лазурит – допоможе вирішити проблеми з особистим життям, гранат – захистить від негативу, топаз – додасть впевненості в собі, обсидіан – позбавить від агресії.

Козеріг

Козероги наполегливі й уперті, тому завжди досягають успіху. Вони хочуть здаватися байдужими і не прагнуть оголяти свої емоції. Для Козерогів каменем-талісманом стане: хризопраз – допоможе впоратися із занепадом сил, онікс – для залучення удачі і успіху, сердолік – захистить від негативних думок.

Фото: Pinterest

Водолій

Представники цього знака зодіаку наділені творчою енергією, оптимізмом і розвиненою інтуїцією. Не виносять рутини і нудних обов'язків. Відповідним каменем для них буде: бурштин – дарує впевненість у собі і життєву силу, рожевий кварц – допомагає знайти кохання і приносить удачу в сімейному житті, аметист – підсилює інтуїцію.

Риби

Представники цього знака вважаються загадковими. Вони скромні, сентиментальні, часто вважають за краще плисти за течією. Варто звернути увагу на такі камні: кахолонг – додасть впевненості в собі, чароит – сприяє успіхам у роботі, авантюрин – вбереже від занепаду сил, гематит – допоможе досягати цілей.

Раніше ми розповідали, які квіти дарувати на 8 Березня по знаку зодіаку.

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