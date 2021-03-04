Гороскоп на сьогодні 4 березня: у Раків з'являться прихильники, а Стрільцям корисно промовчати

Астрологічний прогноз на 4 березня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на четвер, 4 березня 2021 року. У багатьох знаків зодіаку буде суперечливий день, коли доведеться розраховувати на власні сили, але при цьому не забувати про близьких людей.

А тому подаруйте близькій людині що-небудь приємне. В нашому весняному календарі подарунків є безліч ідей, які зможуть здивувати кожного.

Овен (24 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 березня 2021 року, для Овна

День змусить трохи понервувати, але якщо ви проявите терпіння, то все завершиться благополучно. Не спалюйте мости: вам ще можуть стати в пригоді старі зв'язки, які здавалися абсолютно непотрібними. Егоїзм сьогодні недоречний, думайте не тільки про себе.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 березня 2021 року, для Тельця

Вам випадуть випробування, які будуть вам до снаги. Але майте на увазі, що розраховувати буде ні на кого, бо партнери і колеги проти своєї волі можуть підвести. Постарайтеся розрахуватися зі старими боргами і не робити нових хоча б якийсь час.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 березня 2021 року, для Близнят

День присвячений ностальгії. Не здійснюйте далеких поїздок і не приймайте серйозних рішень. Краще зверніть свій погляд у минуле. Там ви знайдете ключ до розгадки проблеми, з якою зіткнетеся найближчим часом. Побережіть нерви і попийте заспокійливий чай.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 березня 2021 року, для Рака

Вихід завжди є, просто потрібно вміти дивитися на ситуацію під різними кутами. Якщо ви відчуваєте, що не в спромозі протидіяти своїм опонентам, тоді постарайтеся їх очолити. У вас з'являться прихильники – люди вам вірять, тож не підведіть їх.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 березня 2021 року, для Лева

Цього дня від вас буде потрібно прийняття відповідального рішення. Мисліть глобально, а ось деталі можна вирішити пізніше і на ходу. Варто прислухатися до думки компетентних людей, але слідувати їх порадам чи вчинити по-своєму – вирішувати тільки вам.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 березня 2021 року, для Діви

На вас чекає непростий і суперечливий день. Від вас можуть відвернутися люди, яких ви звикли вважати своїми друзями. Зате підтримка прийде з несподіваного боку, звідки і не підозрювали. Намагайтеся триматися подалі від начальства – ви не в кращій формі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 березня 2021 року, для Терезів

Зараз вигідно зайняти вичікувальну позицію, ви все одно не зможете довести свою правоту. Мудрість дня полягає не у відстоюванні власних амбіцій, а в накопиченні знань і сил на майбутнє. Вільний час краще провести в творчості і романтичному настрої.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 березня 2021 року, для Скорпіона

День перевіряє вас на силу волі і витримку: скільки ви протримається, щоб не піддатися спокусам? А от оточуючі будуть байдужі до ваших проблем. Захочеться комусь поскаржитися на життя – це теж серйозне випробування на міцність нервів.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 березня 2021 року, для Стрільця

На вас чекає рутина, яку не буде на кого перекласти. Тримайте язика за зубами, навіть якщо знаєте правильну відповідь. Інакше вам доведеться відповідати за чужі помилки. Оточуючі навряд чи оцінять ваше геройство. Ви знайдете віддушину в особистих стосунках – тут все складається чудово.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 березня 2021 року, для Козорога

Цей день небезпечний обманом і якимись каверзами. Тримайтеся подалі від сумнівних людей, якщо не хочете ризикувати своєю репутацією і добрим ім'ям. Сьогодні корисно зайнятися звільненням від непотрібних речей і думок. На їхнє місце прийде щось нове.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 березня 2021 року, для Водолія

Слідкуйте за своїм язиком і не кажіть зайвого, бо ризикуєте потрапити в неприємну історію. Через свою нестриманість і емоційність ви можете бути небезпечними для близької вам людини. Побережіть хребет, не навантажуйте його і не носіть важке.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 4 березня 2021 року, для Риб

Щоб підвищити своє лібідо, намагайтеся сподобатися, перш за все, собі – від цього залежить ваш успіх у оточуючих. Вам також піде на користь відвідування візажиста, зміна іміджу, весняний шопінг. У щільному робочому графіку знайдіть час на власні потреби.

Астрологічний гороскоп на 2021 – дивіться відео:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися