4 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 4 березня в історії

Яке сьогодні свято, 4 березня? Всесвітній день інженерії, День народження міні-спідниці. День Архипа і Филимона – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Федір, Федот.

Сьогодні.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 4 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 4 березня.

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4 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Всесвітній день інженерії – це професійне свято було засновано Всесвітньою федерацією інженерних організацій у 1968 році.

– це професійне свято було засновано Всесвітньою федерацією інженерних організацій у 1968 році. День міліції в Білорусі – професійне свято відзначається в республіці з 1998 року.

– професійне свято відзначається в республіці з 1998 року. День Святого Казимира в Литві – національне свято на честь покровителя Литви і Польщі з XVII століття.

– національне свято на честь покровителя Литви і Польщі з XVII століття. День народження міні-спідниці – в 1965 році англійський модельєр Мері Куант представила в Лондоні колекцію одягу нового фасону, серед якого укорочена спідниця викликала справжній успіх.

Яке сьогодні свято

4 березня в православній церкві шанується день пам'яті апостолів від 70-х: Архипа та Филимона, мучениці рівноапостольної Апфії, мучеників Максима, Феодота, Ісихія, мучениці Асклипіодоти, преподобних Євгенія і Макарія, сповідників, пресвітерів Антиохійських, преподобного Досифея, учня преподобного авви Дорофея, преподобного Равули.

У народі 4 березня відзначався день Архипа і Филимона. Цього дня господині старалися приготувати якомога більше страв, щоб протягом року дім не залишала удача, ситість і достаток. Також на Архипа і Филимона намагалися нагодувати жебраків, тому що добро повернеться до господарів. Хліб, спечений цього дня, ділили між усіма членами сім'ї, а також пригощали бідних людей, а крихти, що залишилися, кидали за спину.

Прикмети на 4 березня

якщо кинути хліб-сіль назад – по осені з хлібом-сіллю будеш;

на Архипа і Филимона не можна відмовляти убогим;

з дня святого Филимона весна все більше набирала сили;

пролетіла чайка – незабаром по річці лід піде;

якщо зайці змінили білу шубку на сіру – снігу вже не буде.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 4 березня

1849 – Буковина проголошена коронним краєм Австрійської імперії.

1877 – американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон.

1877 – у Великому театрі пройшла прем'єра балету П. І. Чайковського "Лебедине озеро".

1918 – Центральна рада Української Народної Республіки прийняла постанову про реєстрацію громадянства України.

1989 – створено українське товариство "Меморіал".

2006 – у Києві відкрито станцію метро "Вирлиця".

Хто народився 4 березня

1678 – Антоніо Вівальді, італійський композитор, скрипаль, диригент.

1 870 – Євген Патон, радянський вчений-механік, інженер, творець Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві.

1925 – Поль Моріа, французький композитор, аранжувальник, диригент.

1932 – Георгій Штиль, радянський і російський актор театру і кіно.

1937 – Юрій Сенкевич, радянський і російський телеведучий, мандрівник.

1949 – Володимир Івасюк, український поет, композитор.

1951 – Кріс Рі, англійський блюзовий музикант, співак.

1954 – Борис Моїсеєв, російський танцівник, співак і актор.

1963 – Джейсон Ньюстед, американський рок-музикант, бас-гітарист групи Metallica.

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