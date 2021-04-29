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Гороскоп на сьогодні 29 квітня для всіх знаків зодіаку: Близнята, вам пощастить!

Сьогодні, 05:54

Астрологічний прогноз на 29 квітня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на четвер, 29 квітня 2021 року. День може бути нелегким і навіть трохи нервовим, але ви постарайтеся тримати себе в руках. Радуйте своїх близьких і себе просто так чимось приємним, і цей четвер стане найкращим днем на цьому тижні! А якщо є привід порадувати своїх близьких – виберіть їм презент з нашого календаря подарунків на квітень.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2021 року, для Овна

День обіцяє бути насиченим і активним. Вам для цього знадобляться сили і трохи терпіння. Інтереси дітей зажадають від вас уваги і особистої участі – не відмовляйте їм у цьому.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2021 року, для Тельця

Кому щастить у картах, а Тельцям – у коханні. Купідон з самого ранку готовий підігрівати ваші почуття і з'єднувати серця. Зможете в цей четвер взяти і здійснити свою мрію!

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2021 року, для Близнят

Сьогоднішній день не вийде проспати, як би вам не хотілося. Від вас будуть потрібні витримка, стійкість і наполегливість. Може поталанити в здійсненні заповітних бажань.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2021 року, для Рака

День не буде занадто активним, тому що ви самі будете в занепаді. Постарайтеся менше нервувати, якщо хочете зберегти залишки здорового глузду і енергії. Можуть з'явиться проблеми, які вимагатимуть від вас швидкого вирішення.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2021 року, для Лева

Сьогодні на перший план вийдуть справи робочі і ви зможете вирішити будь-яке питання. Але головне, що необхідно зробити, – постаратися не відволікатися на особисті переживання і справи, адже це буде заважати вам зосередитися.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2021 року, для Діви

Ідеальний час, щоб спланувати свій відпочинок, робочі питання і все правильно розподілити. Сміливо будуйте плани в будь-якій площині, яка вас цікавить – політика, бізнес або творчість. Все буде мати успіх, якщо ви структуровано підійдете до вирішення справ.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2021 року, для Терезів

Якщо не будете тримати себе в руках, то дуже швидко витратите багато грошей, які потім буде дуже складно заробити. Намагайтеся контролювати сьогодні не тільки себе, але й свої думки – це допоможе уникнути вигоряння.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2021 року, для Скорпіона

Найголовніше, що потрібно зробити, – правильно розпланувати свій час як мінімум на сьогодні, а в ідеалі – на наступний тиждень. Уникайте ризику і фізичних навантажень, які можуть негативно позначитися на здоров'ї – вам потрібен відпочинок.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2021 року, для Стрільця

У вас з'явиться можливість показати оточуючим свою унікальну здатність вловлювати все, що відбувається. Але ваша гіперпрацездатність не допоможе вам впоратися зі справами особистими. Намагайтеся менше нервувати.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2021 року, для Козорога

День ідеально підходить для тих, хто намагається стати самостійним, незалежним і волелюбним. Все буде виходити, щойно ви почнете робити те, що хочете, і те, що любите. Намагайтеся не піддаватися паніці.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2021 року, для Водолія

День вийде напруженим і не виключений тягар нових домашніх турбот. Але не варто впадати у відчай, просто навчіться легше до всього ставитися. Але тільки не до грошей – тут потрібні ази фінансової грамотності!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2021 року, для Риб

Ви можете потрапити в незручну ситуацію, яка привнесе негатив у ваше життя. Вам доведеться відстоювати свої погляди і захищати інтереси. Це допоможе вам стати впевненішим у собі, а від цього і щасливішим. Вам сподобається ваша незалежність!

Зоряний гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку – дивіться відео:

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Джерело: Сьогодні
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