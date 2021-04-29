Гороскоп на сегодня 29 апреля для всех знаков зодиака: Близнецы, вам подфартит!

Астрологический прогноз на 29 апреля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 29 апреля 2021 года. День может быть нелегким и даже немного нервным, но вы постарайтесь держать себя в руках. Радуйте своих близких и себя просто так чем-то приятным, и этот четверг станет лучшим днем на этой неделе! А если есть повод порадовать своих близких – выберите им презент из нашего календаря подарков на апрель.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Овна

День обещает быть насыщенным и активным. Вам для этого понадобятся силы и немного терпения. Интересы детей потребуют от вас внимания и личного участия – не отказывайте им в этом.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Тельца

Кому везет в картах, а Тельцам – в любви. Купидон с самого утра готов подогревать ваши чувства и соединять сердца. Сможете в этот четверг взять и осуществить свою мечту!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Близнецов

Сегодняшний день не получится проспать, как бы вам ни хотелось. От вас потребуется выдержка, стойкость и напористость. Может подфартить в осуществлении сокровенных желаний.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Рака

День не будет слишком активным, потому что вы сами будете в упадке. Постарайтесь меньше нервничать, если хотите сохранить остатки здравого смысла и энергии. Могут появится проблемы, которые потребуют от вас быстрого решения.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Льва

Сегодня на первый план выйдут дела рабочие и вы сможете решить любой вопрос. Но главное, что необходимо сделать, – постараться не отвлекаться на личные переживания и дела, ведь это будет мешать вам сосредоточиться.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Девы

Идеальное время, чтобы спланировать свой отдых, рабочие вопросы и все правильно распределить. Смело стройте планы в любой плоскости, которая вас интересует – политика, бизнес или творчество. Все будет иметь успех, если вы структурированно подойдете к решению дел.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Весов

Если не будете держать себя в руках, то очень быстро потратите много денег, которые потом будет очень сложно заработать. Старайтесь контролировать сегодня не только себя, но и свои мысли – это поможет избежать выгорания.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Скорпиона

Самое главное, что нужно сделать, – правильно распланировать свое время как минимум на сегодня, а в идеале – на следующую неделю. Избегайте риска и физических нагрузок, которые могут плохо отразиться на здоровье – вам нужен отдых.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Стрельца

У вас появится возможность показать окружающим свою уникальную способность улавливать все происходящее. Но ваша гиперработоспособность не поможет вам справиться с делами личными. Старайтесь меньше нервничать.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Козерога

День идеально подходит для тех, кто пытается стать самостоятельным, независимым и свободолюбивым. Все будет получаться, как только вы начнете делать то, что хотите, и то, что любите. Старайтесь не поддаваться панике.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Водолея

День получится напряженным и не исключено бремя новых домашних хлопот. Но не стоит отчаиваться, просто научитесь легче ко всему относиться. Но только не к деньгам – тут нужны азы финансовой грамотности!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2021 года, для Рыб

Вы можете попасть в неловкую ситуацию, которая привнесет негатив в вашу жизнь. Вам придется отстаивать свои взгляды и защищать интересы. Это поможет вам стать увереннее в себе, а от этого и счастливее. Вам понравится ваша независимость!

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Тем временем мы выяснили, какие самые верные мужья по знаку зодиака.

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