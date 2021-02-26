Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Гороскоп на сьогодні 26 лютого: Раки стануть перед вибором, а на Левів чекає пасивний день

Сьогодні, 06:02

Астрологічний прогноз на 26 лютого для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на п'ятницю, 26 лютого 2021 року. День буде насичений різними зустрічами, знайомствами і питаннями, пов'язаними з кар'єрою. Але будьте терпимішими, намагайтеся уникати стресу і не встрявайте в конфлікти, якщо не хочете потім просити вибачення. Увечері знайдіть час для себе!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 26 лютого 2021 року, для Овна

Сьогодні важливо бути гранично уважними в будь-яких справах – робочих, сімейних, побутових. Занадто високий ризик травмуватися. Тому будьте стриманішими в емоціях і намагайтеся частіше робити перерви, відпочивати.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 26 лютого 2021 року, для Тельця

Сьогодні ви можете потрапити в конфлікт або навіть самі його спровокуєте – будьте терпимішими. Ваша впевненість у собі і внутрішня твердість – головні умови збереження незалежності. Вечір проведіть у колі близьких друзів за келихом смачного вина.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 26 лютого 2021 року, для Близнюків

Сьогодні вам підвладні будь-які справи, пов'язані з професією, роботою – ваші амбіції повинні реалізуватися. Сміливо пропонуйте допомогу колегам і говоріть про свої ідеї начальству – кар'єрне зростання не змусить довго чекати. Якщо виникнуть дрібні суперечки, вирішуйте їх негайно.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 26 лютого 2021 року, для Рака

Сьогодні ви можете стати перед вибором – особисті взаємини або робота. Не варто робити різких рухів, але вибір все ж зробити доведеться, адже за всім і відразу не поженешся. Але це не надовго, як тільки всі питання вирішаться і ви наберетеся сил, зможете знову все легко поєднувати.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 26 лютого 2021 року, для Лева

На вас чекає сьогодні пасивний день, коли необхідно буде просто подбати про себе і не намагатися все встигнути. Зупиніться хоч на кілька годин і приділіть цей час собі – масаж, улюблена косметологічна процедура – все вам буде в радість. Ви у себе одні, не забувайте про це!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 26 лютого 2021 року, для Діви

Зовсім скоро у вас може з'явиться багато термінових справ, які необхідно вирішувати прямо тут і тепер. Намагайтеся не підтримувати порожніх розмов, суперечок і дискусій. І взагалі – задумайтеся про своє оточення! Вони повинні вас мотивувати, надихати і підтримувати, а не ось це ось все.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 26 лютого 2021 року, для Терезів

Не варто поспішати з покупками і витрачати на них занадто багато грошей. Якщо ви, звісно, не хочете потім сидіти і кусати лікті до наступної зарплати. Ваш настрій буде змінюватися зі швидкістю світла, і стан смутку може чергуватися з божевільною радістю, тому з вами сьогодні буде складно.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 26 лютого 2021 року, для Скорпіона

Намагайтеся більше працювати над тим, що вам подобається, що робить вас щасливим і приносить задоволення. Ви переробите масу справ, особливо таких, які вимагають фантазії і творчого підходу. День буде сповнений несподіванок, як приємних, так і не дуже. Сумувати, лаятися і засмучуватися строго заборонено.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 26 лютого 2021 року, для Стрільця

Сьогодні не можна відмовлятися від пропозицій, які вам здаються привабливими. Але при цьому необхідно і трохи терпіння, а також фокусування уваги. Не поспішайте, але і не баріться – зосередьтеся на чомусь важливому, і ви неодмінно отримаєте те, чого хочете. Постарайтеся переключитися зі своїх проблем на допомогу друзям, близьким, дітям.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 26 лютого 2021 року, для Козерога

Не всі вміють швидко і просто справлятися зі справами, які роблять вперше. Але ви не такі, як усі – у вас все, за що ви беретеся, виходить геніально! Намагайтеся чути своїх близьких і надавати допомогу, якщо вони її потребують. Вечір присвятіть тільки собі!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 26 лютого 2021 року, для Водолія

Сьогодні ваші творчі здібності будуть дуже доречні – підключайте їх до вирішення будь-якої задачі. Ваш успіх буде залежати від рішучості і передбачливості. Постарайтеся не втрачати контроль над повсякденними справами – так буде простіше залишатися в темі. І не очікуйте кращих часів і доброї нагоди – робіть добре вже тепер!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 26 лютого 2021 року, для Риб

Ваша мрійливість може зіграти проти вас, і розчарування підуть одне за іншим. Намагайтеся більше часу проводити в реальності і плануванні справ на найближче майбутнє. У вас попереду – складний шлях і відмінний результат. Тому розслаблятися зовсім не можна.

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

Читайте також любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Що подарувати на 8 Березня кожному знаку зодіаку Найвірніші чоловіки по знаку зодіака Як вибрати чоловіка за знаком зодіаку - хто найкращий?
гороскоп астрологія знаки зодіаку гороскоп на сьогодні
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака

Популярні статті

Вчора, 14:39Смачно

Гарячі страви на 8 Березня: 5 святкових рецептів

Вчора, 12:13Смачно

Лайфхак: як правильно варити креветки

Вчора, 06:10Фаново

Іверська ікона Божої Матері: історія, значення

Вчора, 05:36Психо

Гороскоп на сьогодні 25 лютого: Левам не можна нервуватись, а Дівам – робити те, що їм не властиво

24 лютогоTravel

5 крутих ідей для подорожі по Україні на 8 Березня

24 лютогоСмачно

Рецепт капкейків з полуничною начинкою на 8 Березня

24 лютогоЗірково

Григорію Чапкісу – 91: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

24 лютогоСмачно

Меню на 8 Березня: 5 святкових рецептів

24 лютогоЗірково

ТОП-15 цитат Стіва Джобса: "Працювати потрібно не 12 годин, а головою"

24 лютогоПсихо

Найвірніші чоловіки по знаку зодіака

24 лютогоЗірково

Колишній чоловік Аліни Гросу вперше назвав причину їхнього розлучення

24 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 24 лютого: Близнюкам не можна ризикувати, а Ракам потрібно менше мріяти

23 лютогоПсихо

Що подарувати на 8 Березня: оригінальні ідеї для коханих жінок

23 лютогоЗірково

Камалія розповіла, як Захур виховує доньок: Папа погрожує відправити до бомжатскої школи

23 лютогоСмачно

Готуємо правильний рис для домашніх суші та ролів

23 лютогоЗірково

Віктор Павлік зізнався вагітній дружині, що закоханий у відому співачку

Новини партнерів

Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым
Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Смакота 2020 року: 5 найкращих рецептів
Смакота 2020 року: 5 найкращих рецептів
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти