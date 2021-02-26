Гороскоп на сегодня 26 февраля: Раки станут перед выбором, а Львов ждет пассивный день

Астрологический прогноз на 26 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 26 февраля 2021 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Но будьте терпимее, старайтесь избегать стресса и не влезайте в конфликты, если не хотите потом просить прощения. Вечером найдите время для себя!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2021 года, для Овна

Сегодня важно быть предельно внимательными в любых делах – рабочих, семейных, бытовых. Слишком высокий риск травмироваться. Поэтому будьте сдержаннее в эмоциях и старайтесь чаще делать перерывы, отдыхать.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2021 года, для Тельца

Сегодня вы можете попасть в конфликт или даже сами его спровоцируете – будьте терпимее. Ваша уверенность в себе и внутренняя твердость – главные условия сохранения независимости. Вечер проведите в кругу близких друзей за бокалом вкусного вина.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2021 года, для Близнецов

Сегодня вам подвластны любые дела, связанные с профессией, работой – ваши амбиции должны реализоваться. Смело предлагайте помощь коллегам и говорите о своих идеях начальству – карьерный рост не заставит долго ждать. Если возникнут мелкие споры, решайте их незамедлительно.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2021 года, для Рака

Сегодня вы можете стать перед выбором – личные отношения или работа. Не стоит делать резких телодвижений, но выбор все же сделать придется, ведь за всем и сразу не угонитесь. Но это не надолго, как только все вопросы разрешатся и вы наберетесь сил – сможете снова все легко совмещать.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2021 года, для Льва

Вас ждет сегодня пассивный день, когда необходимо будет просто позаботиться о себе и не пытаться все успеть. Остановитесь хоть на несколько часов и уделите это время себе – массаж, любимая косметологическая процедура – все вам будет в радость. Вы у себя одни, не забывайте об этом!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2021 года, для Девы

Совсем скоро у вас может появится много срочных дел, которые необходимо решать прямо здесь и сейчас. Старайтесь не поддерживать пустых разговоров, споров и дискуссий. И вообще – задумайтесь о своем окружении! Они должны вас мотивировать, вдохновлять и поддерживать, а не вот это вот все.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2021 года, для Весов

Не стоит торопиться с покупками и тратить на них слишком много денег. Если вы, конечно, не хотите потом сидеть и кусать локти до следующей зарплаты. Ваше настроение будет меняться со скоростью света, и состояние грусти может чередоваться с сумасшедшей радостью, поэтому с вами сегодня будет сложно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2021 года, для Скорпиона

Старайтесь больше работать над тем, что вам нравится, что делает вас счастливым и приносит удовольствие. Вы переделаете массу дел, особенно таких, которые требуют фантазии и творческого подхода. День будет полон неожиданностей, как приятных, так и не очень. Грустить, ругаться и расстраиваться строго запрещено.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2021 года, для Стрельца

Сегодня нельзя отказываться от предложений, которые вам кажутся заманчивыми. Но при этом необходимо и немного терпения, а также фокусировки внимания. Не спешите, но и не мешкайте – сосредоточьтесь на чем-то важном, и вы непременно получите то, чего хотите. Постарайтесь переключиться со своих проблем на помощь друзьям, близким, детям.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2021 года, для Козерога

Не все умеют быстро и просто справляться с делами, которые делают впервые. Но вы не такие, как все – у вас все, за что вы беретесь, получается гениально! Старайтесь слышать своих близких и оказывать помощь, если они в ней нуждаются. Вечер посвятите только себе!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2021 года, для Водолея

Сегодня ваши творческие способности будут очень уместны – подключайте их к решению любой задачи. Ваш успех будет зависеть от решительности и предусмотрительности. Постарайтесь не терять контроль над повседневными делами – так будет проще оставаться в теме. И не ждите лучших времен и благоприятного случая – делайте хорошо уже сейчас!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 февраля 2021 года, для Рыб

Ваша мечтательность может сыграть против вас, и разочарования последуют одно за другим. Старайтесь больше времени проводить в реальности и планировании дел на ближайшее будущее. У вас впереди – сложный путь и отличный результат. Поэтому расслабляться совсем нельзя.

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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