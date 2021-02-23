Як вибрати чоловіка за знаком зодіаку – хто найкращий?

Астрологи розповіли, як зірки впливають на людей

Зірки мають вплив на людей більше, ніж ми думаємо насправді. Так і при виборі партнера не варто забувати про вплив планет, стверджують астрологи. Хто ж краший чоловік за знаком зодіаку — розповідаємо далі у матеріалі.

Корисним буде дізнатися і про родові прокляття – чи існують вони та як їх зняти.

1 місце – Діва

Ці чоловіки розумні, виховані і вродливі. Вони відмінно заробляють, готують і не гребують прибиранням в будинку. Чоловіки цього знаку зодіаку є надійними партнерами, які не зрадять вас, вони будуть завжди уважними і ніжними, найкращими коханцями і при цьому надійними друзями. А в дружини Діви часто вибирають дівчат, які на їхню думку "пропадуть без них".

2 місце – Лев

Леви надійні чоловіки, які наслідуватимуть батьківським стосункам – турботливі, ніжні, розуміючі. Вони одружуються обов'язково з красунями, а потім ними опікуються і в усьому допомагають, пестують. Але це все не просто так – вам необхідно буде постійно захоплюватися Левами і вихваляти його, адже без цього він марніє, як квітка без води.

3 місце – Козеріг

Чоловіки-Козероги дуже гарні і мають усі головними гідності: розумні, чесні, гарні собою, чарівні і добрі. Тому, щоб його отримати собі в чоловіки, необхідно буде позбутися всіх конкуренток. Ну і, звичайно ж, необхідно буде ще добряче попрацювати над тим, щоб він ще захотів одружитися. А якщо вам цього вже вдалося домогтися, тоді вам дуже пощастило.

4 місце – Терези

Чоловіки цього знаку зодіаку справжні романтики, незважаючи на свій вік. Букети квітів, подарунки, сюрпризи та романтичні вечері з чоловіками-Терезами вам забезпечені. Подружній борг він також буде виконувати з душею. Але і сам він при цьому вимагатиме уваги і допомоги, а точніше догляду, адже мити посуд він дуже не любить.

5 місце – Телець

Ці чоловіки дуже дбайливі і віддані. Вони намагаються все зробити для сім'ї, для дружини і дітей. Телець ніколи не зрадить своїй дружині. Він дуже спокійний і миролюбний, якщо його не виводити з себе. А якщо гарненько дізнатися його звичок, то можна сміливо ним маніпулювати. Вони завжди і всім задоволені, незлецькі і добрі. Головне, знайти до них підхід.

Перші побачення зірок з майбутніми чоловіками – дивіться відео:

Раніше астрологи склали рейтинг дружин по знаку зодіаку.

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