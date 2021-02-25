Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Гороскоп на сьогодні 25 лютого: Левам не можна нервуватись, а Дівам – робити те, що їм не властиво

Сьогодні, 05:36

Астрологічний прогноз на 25 лютого для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на четвер, 25 лютого 2021 року. День не буде занадто складним, якщо ви самі не придумаєте якихось проблем. Вирішуйте всі питання швидко і довіряйте своїй інтуїції. Подбайте про своє оточення і женіть скигліїв геть. Увечері обов'язково розслабтеся, і буде вам щастя!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2021 року, для Овна

Сьогодні ви будете справжнім "рішалою", в якого все під контролем. Ви легко домовтеся з будь-якою людиною щодо роботи і зможете уникнути ризикованих угод. Менше будьте відвертими з малознайомими людьми і тоді зможете не тільки зберегти свою таємницю, а й реалізувати задумане.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2021 року, для Тельця

Ви будете сьогодні запальничкою, а ваш запал енергії та ентузіазму як магніт вабитиме до себе. Нові знайомства, зустрічі і пропозиції надходитимуть з усіх боків. Всі приймайте з вдячністю, але обов'язково дізнавайтеся всі деталі. Вечір у колі сім'ї буде дуже доречним.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2021 року, для Близнюків

Сьогодні сміливо можна приступати до нових справ і обов'язків. Не гайте часу на вмовляння і порожні розмови з нецікавими людьми. Тільки найважливіше – вибудуйте для себе пріоритети. Вечір, проведений за плануванням справ, стане ідеальним завершенням продуктивного дня.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2021 року, для Рака

Будь-які починання будуть вам по плечу, ось тільки вам нічого не хотітиметься. Трохи меланхолійний і з домішками депресивного стану не дасть вам рухатися далі. Тому не примушуйте себе, а допоможіть собі впоратися з цим. Прогулянка на свіжому повітрі, похід на виставку, подивіться цікавий серіал з друзями і вам стане краще. Якщо ж ні – не бійтеся звернутися за допомогою до психолога.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2021 року, для Лева

Намагайтеся менше нервувати. Причому це стосується будь-якої причини – робота, сім'я, гроші. Вчіться заспокоювати себе і знаходити баланс. А ще – приділіть час собі і тому заняття, яке вас надихає. Вечір в обнімку з коханою людиною буде ідеальним завершенням дня.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2021 року, для Діви

Не намагайтеся робити те, що вам не властиво. Мало того, що у вас не вийде хороший результат, так від цього ви ще й зле почуватиметесь. Спорт стане ідеальним помічником в бажанні стати сильнішими і красивішими. Не слідуйте сліпо дієті – краще переходьте на здорове і збалансоване харчування.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2021 року, для Терезів

Сьогоднішній день підходить для всього, що пов'язано зі спортом і активним способом життя. Ідіть до спортзалу, купуйте абонемент, гантелі і повний вперед. Відкоректуйте своє харчування і, крім гарного самопочуття, у вас ще і красиве тіло буде. І так, зараз вам просто необхідна емоційна підтримка близьких людей.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2021 року, для Скорпіона

Сьогодні до вас підходитимуть знайомитися на вулиці, писатимуть вам у соцмережах – все це не дивно, адже ваше чарівність і харизма вбиватимуть кожного. Але ви все ж фільтруйте своє оточення, щоб відсіяти тих, хто забиратиме вашу енергію і принесе розчарування.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2021 року, для Стрільця

Проявіть ініціативу, і буде вам щастя! І це стосується не тільки робочих питань, а й особистих. Але намагайтеся не акцентувати свою увагу на дрібницях, а краще зосередьтеся на найголовнішому. Ідеальний час для коротких поїздок.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2021 року, для Козорога

Захочете стати сьогодні пушинкою, яка не має жодних проблем і жодних спірних питань. Намагайтеся не витрачати енергію на інших людей, а приділити більше уваги собі. Шопінг принесе багато позитивних емоцій і вдалих покупок.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2021 року, для Водолія

У робочих справах у вас порядок і спокій, чого не скажеш про особисті стосунки. Не хапайтеся за все і відразу – вибудуйте пріоритети і не відступайте від них. Це гарний час для спілкування – якщо є якісь питання, не замовчуйте, а обговорюйте їх.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2021 року, для Риб

Тримайте сьогодні емоції під контролем і займайтеся краще рутинними справами. Близькі люди допоможуть поліпшити настрій. Тому сміливо кличте їх в гості або самі до них йдіть. А ось для нових знайомств момент невідповідний.

Астрологічний гороскоп на 2021 – дивіться відео:

Читайте також гороскоп на 2021 рік для знака Риби: вам доведеться пожертвувати кар'єрою заради сім'ї.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як вибрати чоловіка за знаком зодіаку - хто найкращий? Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща? Гороскоп на тиждень 21-27 лютого: всі знаки зодіаку
гороскоп астрологія знаки зодіаку гороскоп на сьогодні
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Монатик решил пошутить, но разозлил украинцев странной выходкой
Монатик решил пошутить, но разозлил украинцев странной выходкой
"Одноклассники" помогут познакомиться в условиях пандемии
"Одноклассники" помогут познакомиться в условиях пандемии
Как в феврале выглядит Токовский водопад: красивые места
Как в феврале выглядит Токовский водопад: красивые места

Популярні статті

Вчора, 20:27Travel

5 крутих ідей для подорожі по Україні на 8 Березня

Вчора, 17:47Смачно

Рецепт капкейків з полуничною начинкою на 8 Березня

Вчора, 15:08Смачно

Меню на 8 Березня: 5 святкових рецептів

Вчора, 14:50Зірково

ТОП-15 цитат Стіва Джобса: "Працювати потрібно не 12 годин, а головою"

Вчора, 13:35Психо

Найвірніші чоловіки по знаку зодіака

Вчора, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 24 лютого: Близнюкам не можна ризикувати, а Ракам потрібно менше мріяти

23 лютогоПсихо

Що подарувати на 8 Березня: оригінальні ідеї для коханих жінок

23 лютогоЗірково

Камалія розповіла, як Захур виховує доньок: Папа погрожує відправити до бомжатскої школи

23 лютогоСмачно

Готуємо правильний рис для домашніх суші та ролів

23 лютогоЗірково

Віктор Павлік зізнався вагітній дружині, що закоханий у відому співачку

22 лютогоЗірково

Син госпіталізованого Чапкіса не зміг прилетіти в Україну до батька

22 лютогоСмачно

Пироги та пиріжки з капустою: 3 рецепти начинки

22 лютогоСмачно

Ваш бісквіт погано спікся? Ось 5 помилок під час випікання

22 лютогоПсихо

Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща?

22 лютогоЗірково

Дуже сумний принц Чарльз відвідав хворого 99-річного батька в лікарні: фото

22 лютогоСмачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

Новини партнерів

Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
4 вида физической боли, провоцируемые затяжным стрессом
4 вида физической боли, провоцируемые затяжным стрессом
Анджелина Джоли продает мультимиллионный подарок Бреда Питта
Анджелина Джоли продает мультимиллионный подарок Бреда Питта
Хадид демонстрирует самое модное окрашивание начала 2021 года
Хадид демонстрирует самое модное окрашивание начала 2021 года
Spring time: 6 самых актуальных фасонов юбок сезона весна-лето
Spring time: 6 самых актуальных фасонов юбок сезона весна-лето
Илон Маск пророчит высадку человечества на Марс, через 6 лет
Илон Маск пророчит высадку человечества на Марс, через 6 лет
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
91Lab представляет новую весенне-летнюю коллекцию
91Lab представляет новую весенне-летнюю коллекцию

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти