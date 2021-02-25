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Гороскоп на сегодня 25 февраля: Львам нельзя нервничать, а Девам – делать то, что им не свойственно

Сегодня, 05:36

Астрологический прогноз на 25 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 25 февраля 2021 года. День не будет слишком сложным, если вы сами не придумаете каких-то проблем. Решайте все вопросы быстро и доверяйте своей интуиции. Позаботьтесь о своем окружении и гоните нытиков прочь. Вечером обязательно расслабьтесь, и будет вам счастье!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Овна

Сегодня вы будете настоящим "решалой", у которого все под контролем. Вы легко договоритесь с любым человеком по работе и сможете избежать рискованных сделок. Меньше откровенничайте с малознакомыми людьми и тогда сможете не только сохранить свою тайну, а и реализовать задуманное.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Тельца

Вы будете сегодня зажигалкой, а ваш запал энергии и энтузиазма будет как магнит манить к себе. Новые знакомства, встречи и предложения будут поступать со всех сторон. Все принимайте с благодарностью, но обязательно узнавайте все детали. Вечер в кругу семьи будет очень уместным.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Близнецов

Сегодня смело можно приступать к новым делам и обязанностям. Не теряйте времени на уговоры и пустые разговоры с неинтересными людьми. Только самое важное – выстройте для себя приоритеты. Вечер, проведенный за планированием дел, станет идеальным завершением продуктивного дня.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Рака

Любые начинания будут вам по плечу, вот только вам ничего не будет хотеться. Немного меланхоличное и с примесями депрессивного состояния не даст вам двигаться дальше. Поэтому не насилуйте себя, а помогите себе справиться с этим. Прогулка на свежем воздухе, поход на выставку, посмотрите интересный сериал с друзьями и вам станет лучше. Если же нет – не бойтесь обратиться за помощью к психологу.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Льва

Старайтесь меньше нервничать. Причем это касается любой причины – работа, семья, деньги. Учитесь успокаивать себя и находить баланс. А еще – уделите время себе и тому занятию, которое вас вдохновляет. Вечер в обнимку с любимым человеком будет идеальным завершением дня.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Девы

Не пытайтесь делать то, что вам не свойственно. Мало того, что у вас не получится хороший результат, так от этого вы еще и плохо себя чувствовать будете. Спорт станет идеальным помощником в желании стать сильнее и красивее. Не следуйте слепо диетам – лучше переходите на здоровое и сбалансированное питание.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Весов

Сегодняшний день подходит для всего, что связано со спортом и активным образом жизни. Идите в спортзал, покупайте абонемент, гантели и полный вперед. Откорректируйте свое питание и, кроме хорошего самочувствия, у вас еще и красивое тело будет. И да, сейчас вам просто необходима эмоциональная поддержка близких людей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Скорпиона

Сегодня к вам будут подходить знакомиться на улице, будут писать вам в соцсетях – все это не удивительно, ведь ваше обаяние и харизма сразят каждого. Но вы все же фильтруйте свое окружение, чтобы отсеять тех, кто будет забирать вашу энергию и принесет разочарование.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Стрельца

Проявите инициативу, и будет вам счастье! И это касается не только рабочих вопросов, а и личных. Но старайтесь не акцентировать свое внимание на мелочах, а лучше сосредоточьтесь на самом главном. Идеальное время для коротких поездок.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Козерога

Захотите стать сегодня пушинкой, у которой нет никаких проблем и никаких спорных вопросов. Старайтесь не растрачивать энергию на других людей, а уделить больше внимания себе. Шопинг принесет много положительных эмоций и удачных покупок.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Водолея

В рабочих делах у вас порядок и спокойствие, чего не скажешь о личных отношениях. Не хватайтесь за все и сразу – выстройте приоритеты и не отступайте от них. Это хорошее время для общения – если есть какие-то вопросы, не замалчивайте, а обсуждайте их.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Рыб

Держите сегодня эмоции под контролем и занимайтесь лучше рутинными делами. Близкие люди помогут улучшить настроение. Поэтому смело зовите их в гости или сами к ним идите. А вот для новых знакомств момент неподходящий.

Астрологический гороскоп на 2021 – смотрите видео:

Читайте также гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: вам придется пожертвовать карьерой ради семьи.

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Источник: Сегодня
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