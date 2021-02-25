Гороскоп на сегодня 25 февраля: Львам нельзя нервничать, а Девам – делать то, что им не свойственно

Астрологический прогноз на 25 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 25 февраля 2021 года. День не будет слишком сложным, если вы сами не придумаете каких-то проблем. Решайте все вопросы быстро и доверяйте своей интуиции. Позаботьтесь о своем окружении и гоните нытиков прочь. Вечером обязательно расслабьтесь, и будет вам счастье!

Овен (21 марта – 20 апреля)

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Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Овна

Сегодня вы будете настоящим "решалой", у которого все под контролем. Вы легко договоритесь с любым человеком по работе и сможете избежать рискованных сделок. Меньше откровенничайте с малознакомыми людьми и тогда сможете не только сохранить свою тайну, а и реализовать задуманное.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Тельца

Вы будете сегодня зажигалкой, а ваш запал энергии и энтузиазма будет как магнит манить к себе. Новые знакомства, встречи и предложения будут поступать со всех сторон. Все принимайте с благодарностью, но обязательно узнавайте все детали. Вечер в кругу семьи будет очень уместным.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Близнецов

Сегодня смело можно приступать к новым делам и обязанностям. Не теряйте времени на уговоры и пустые разговоры с неинтересными людьми. Только самое важное – выстройте для себя приоритеты. Вечер, проведенный за планированием дел, станет идеальным завершением продуктивного дня.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Рака

Любые начинания будут вам по плечу, вот только вам ничего не будет хотеться. Немного меланхоличное и с примесями депрессивного состояния не даст вам двигаться дальше. Поэтому не насилуйте себя, а помогите себе справиться с этим. Прогулка на свежем воздухе, поход на выставку, посмотрите интересный сериал с друзьями и вам станет лучше. Если же нет – не бойтесь обратиться за помощью к психологу.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Льва

Старайтесь меньше нервничать. Причем это касается любой причины – работа, семья, деньги. Учитесь успокаивать себя и находить баланс. А еще – уделите время себе и тому занятию, которое вас вдохновляет. Вечер в обнимку с любимым человеком будет идеальным завершением дня.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Девы

Не пытайтесь делать то, что вам не свойственно. Мало того, что у вас не получится хороший результат, так от этого вы еще и плохо себя чувствовать будете. Спорт станет идеальным помощником в желании стать сильнее и красивее. Не следуйте слепо диетам – лучше переходите на здоровое и сбалансированное питание.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Весов

Сегодняшний день подходит для всего, что связано со спортом и активным образом жизни. Идите в спортзал, покупайте абонемент, гантели и полный вперед. Откорректируйте свое питание и, кроме хорошего самочувствия, у вас еще и красивое тело будет. И да, сейчас вам просто необходима эмоциональная поддержка близких людей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Скорпиона

Сегодня к вам будут подходить знакомиться на улице, будут писать вам в соцсетях – все это не удивительно, ведь ваше обаяние и харизма сразят каждого. Но вы все же фильтруйте свое окружение, чтобы отсеять тех, кто будет забирать вашу энергию и принесет разочарование.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Стрельца

Проявите инициативу, и будет вам счастье! И это касается не только рабочих вопросов, а и личных. Но старайтесь не акцентировать свое внимание на мелочах, а лучше сосредоточьтесь на самом главном. Идеальное время для коротких поездок.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Козерога

Захотите стать сегодня пушинкой, у которой нет никаких проблем и никаких спорных вопросов. Старайтесь не растрачивать энергию на других людей, а уделить больше внимания себе. Шопинг принесет много положительных эмоций и удачных покупок.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Водолея

В рабочих делах у вас порядок и спокойствие, чего не скажешь о личных отношениях. Не хватайтесь за все и сразу – выстройте приоритеты и не отступайте от них. Это хорошее время для общения – если есть какие-то вопросы, не замалчивайте, а обсуждайте их.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, для Рыб

Держите сегодня эмоции под контролем и занимайтесь лучше рутинными делами. Близкие люди помогут улучшить настроение. Поэтому смело зовите их в гости или сами к ним идите. А вот для новых знакомств момент неподходящий.

Астрологический гороскоп на 2021 – смотрите видео:

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