Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Гороскоп на сьогодні 23 лютого: Овни будуть сповнені ідей, а Раку потрібно розслабитися

Сьогодні, 06:38

Астрологічний прогноз на 23 лютого для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на вівторок, 23 лютого 2021 року. День буде насичений зустрічами і знайомствами. Чи зможете вирішити багато питань, пов'язаних як із роботою, так і з особистим життям. Але ви все ж таки постарайтеся знайти час для відпочинку і справ, які приносять вам задоволення. А ще не забувайте про людей, які вас оточують – вони живлять вас позитивними емоціями.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2021 року, для Овна

Ви сьогодні будете сповнені ідей і нових планів. Намагайтеся більше робити і менше говорити – так буде більше користі. Вечір проведіть із коханими і рідними людьми, щоб обмінятися емоціями і енергією – до вас потім надійде нова порція ідей!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2021 року, для Тельця

День обіцяє бути легким і цікавим, але за умови, що ви перестанете дратуватися з будь-якої причини. А щоб цього не було – займіться тією справою, яка приносить вам задоволення. Вечір можете провести на самоті і навіть не будете при цьому мати почуття провини або жалю.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2021 року, для Близнюків

Сьогоднішній день не буде радувати вас серйозними справами і пропозиціями. А все тому, що потрібно уникати переговорів, угод і зустрічей з партнерами. Ваше емоційний стан залишає бажати кращого. Близьким людям можете все пояснити, і вони вас зрозуміють. Але емоції все контролюйте.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2021 року, для Рака

Справи не будуть йти гладко, але переживати про це точно не варто, адже у вас і так всі робочі процеси вже налагоджені. Всі свої ідеї та бажання озвучувати не варто – краще запишіть їх на папері, і вони неодмінно здійснюватися. Увечері добре буде розслабитися і помріяти про чудесне майбутнє!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2021 року, для Лева

Не варто чекати сьогодні якихось казкових подій – все буде йти своїм ходом, нікого і нічого не підганяйте. На роботі намагайтеся не тиснути на людей своїм авторитетом, і вони почнуть до вас прислухатися. Вечір за переглядом легкого серіальчика, на кшталт "Десять відсотків", пройде спокійно і допоможе переключитися.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2021 року, для Діви

Сьогодні не можна приймати серйозні рішення на емоціях. Це загрожує неприємними наслідками і нерозумінням. Щоб позбутися негативу, потрібно терміново знайти хобі – заняття, яке буде вас наповнювати. Будь-які питання важливо вирішувати мирним шляхом.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2021 року, для Терезів

Чашки міцної кави з ранку вам може здатися мало, щоб підбадьоритися. Тому шукайте нові способи – контрастний душ, спорт, секс – використовуйте всі можливі варіанти. До вечора вас буде не зупинити!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2021 року, для Скорпіона

Не варто занадто злитися на тих, хто думає і робить по-іншому. Це зовсім не означає, що ви залишитеся без роботи – просто виконуйте добре свою роботу, адже важливий результат, а не методи. Якщо втомилися – кличте друзів на зустріч і відтягніться на повну!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2021 року, для Стрільця

Сьогодні ви отримаєте шанс стати кращими, сильнішими, вдалішими і багатшими. Не пропустіть його і зможете змінити життя на краще. Не виключені нові романтичні знайомства, тому не відмовляйтеся від зустрічей і запрошень добре провести час.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2021 року, для Козерога

Сьогодні не можна дозволити собі лінуватися, якщо ви все ж хочете змінити своє життя на краще. Тренування, сніданок, призначені зустрічі – нічого не можна пропускати. І намагайтеся нікого в це не привертати – ви і самі з усім відмінно впораєтеся. Увечері будете пишатися собою, за стійкість!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2021 року, для Водолія

Сьогодні потрібно закочувати рукава і завершувати всі розпочаті справи, адже далі вас чекає серйозний проєкт, який вимагатиме всієї вашої уваги. Вечір краще провести в колі сім'ї – спілкування з ними принесе у ваше життя спокій.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2021 року, для Риб

Будьте сміливішими в прийнятті рішень! Сьогодні легко можна обговорювати будь-які робочі питання, але не варто розповідати про свої плани та ідеї всім підряд. Запишіть їх, і вони неодмінно збудуться, коли прийде час. Позитивні емоції принесе спілкування з близькими людьми – йдіть в гості, кличте до себе.

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Погода для знаків зодіаку - кому краще не гуляти в мороз Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя Календар затемнень-2021: точні дати і вплив на людей
гороскоп астрологія знаки зодіаку гороскоп на сьогодні
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Известный актёр стал нищим?
Известный актёр стал нищим?
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца

Популярні статті

Вчора, 17:46Смачно

Пироги та пиріжки з капустою: 3 рецепти начинки

Вчора, 14:58Travel

Куди поїхати в Європу на 8 Березня: огляд цікавих місць

Вчора, 14:52Психо

Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща?

Вчора, 13:05Зірково

Дуже сумний принц Чарльз відвідав хворого 99-річного батька в лікарні: фото

Вчора, 11:18Смачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

Вчора, 05:19Психо

Гороскоп на сьогодні 22 лютого: Близнюкам потрібно видихнути, а Раків чекає спокійний понеділок

Вчора, 01:03Зірково

"Голос країни": в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу

21 лютогоЗірково

Від "Міцного горішка" до "Гаррі Поттера": чим нам запам'ятався Алан Рікман

21 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого: всі знаки зодіаку

21 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 21 лютого: Водолію потрібно розслабитися, а у Риб вдалий день

21 лютогоEvents

21 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

20 лютогоЗірково

Винник танцював з Каменських, а Данилко плакав: як пройшов п'ятий ефір шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Секрет розкрито: хто ховався в костюмі Кози на шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка

20 лютогоЗірково

"Біль щохвилини": дочка Анастасії Заворотнюк опублікувала тривожний пост в Instagram

20 лютогоСмачно

Солодкий вікенд по-італійськи: 3 рецепти десертів

Новини партнерів

Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Как вкусно приготовить картофельное пюре: простой рецепт
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти