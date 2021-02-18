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Погода для знаків зодіаку – кому краще не гуляти в мороз

Сьогодні, 17:13

Не всі знаки зодіаку вміють радіти холодам

До весни залишилося 10 днів, а тим часом лютий продовжує морозити українців. І якщо сьогодні холодно, а градусник показав максимум мінус 22 градуси, то на завтра синоптики обіцяють і зовсім до 30 градусів морозу. Ми зібрали поради астрологів, кому з знаків зодіаку краще не гуляти в мороз.

Овен

Представники цього знака зодіаку люблять спекотне літо, тому в найближчі дні ніс з дому висовувати потрібно тільки за сильної потреби. Інакше обморозите його і ще чого доброго захворієте. Зірки радять вам поберегтися!

Телець

Хто любитель комфорту, той Телець. Вас не лякає мінус 30, якщо ви укутались в улюблений теплий светр і ще 99 одежинок, намазали щоки колд-кремом і дістали валянки. Зірки радять вам насолодитися скрипучим білим снігом, адже скоро все швиденько розтане.

Близнюки

Трішки екстремали Близнюки не тільки не боятися холоду, вітру, снігу і морозу, а навіть навпаки – люблять все це. Тому, якщо ви побачите гуляючих людей на вулиці і почуєте сміх, знайте – це Близнюки. Для гарного самопочуття зірки радять представникам цього знаку зодіаку частіше відпочивати в горах.

Рак

Хто б міг подумати, що мрійники і неймовірні романтики Раки є найадаптованішим знаком зодіаку, який легко пристосовується до будь-якого клімату. Зірки радять бути більш комунікабельними в ці дні – кличте до себе гостей і заряджайте їх своїм оптимізмом під гарячий глінтвейн.

Лев

Хто любить сонце і тепло, той Лев. Зірки радять вам пересидіти сильні морози вдома, інакше поганий настрій і таке ж самопочуття вам забезпечено. Якщо вам нудно і самотньо – кличте гостей, частіше обіймайтеся з коханою людиною і нескінченно тискайте свого кота – адже вони ще ті антидепресанти.

Діва

Сніг, дощ, мороз, спека – Діві взагалі все одно на всі ці природні явища. Якщо є улюблене заняття, багато роботи або вони закохані, то нічого навколо не помічають. Зірки радять провести активні вихідні в галасливій компанії.

Терези

Щоб відчувати себе добре представникам цього знаку зодіаку потрібне свіже повітря. Тому, намастіть щоки колд-кремом, тепло одягайтеся і взувайтеся та вперед дихати морозним повітрям. Особливо перед сном вам це ідеально допоможе переключиться з робочого режиму в відпочинок.

Скорпіон

Представники цього знака зодіаку живляться енергією природи. Тому їм все одно, холодно там, жарко, сніг, сонце. Тому одягайтеся зручніше, беріть санки, тарілки, сноуборди, лижі й відправляйтеся заряджатися драйвом в ці морозні зимові дні.

Стрілець

Представники цього знака зодіаку такі допитливі і всім цікавиться, що можуть не просто піти гуляти по морозу, а ще й якісь експерименти провести. І не стримуйте себе, адже через кілька днів все вже розтане. Насолоджуйтесь можливостями!

Козеріг

Зірки вам радять провести активні вихідні і не застоюватися. Зараз оптимальний час для швидких рішень. А найвдачливіші можуть знайти собі нових друзів.

Водолій

Ви як і Терези любите свіже повітря і готові навіть заради цього терпіти замерзлий ніс і щоки. Постарайтеся тоді використовувати можливість провести побільше часу на свіжому повітрі, влаштувавши невелику вечірку з шашликами, глінтвейном і танцями просто посеред снігової галявини.

Риби

Хто сказав, що Риби холоднокровні? Вони люблять воду, сонце і тепло, тому сміливо купуйте квитки в теплі краї, де зможете "перезимувати" ці морози і як батарея підживитися сонячним теплом і сонцем. Інакше поганого настрою вам не уникнути в ці морози.

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Джерело: Сьогодні
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