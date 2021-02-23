Гороскоп на сегодня 23 февраля: Овны будут полны идей, а Раку нужно расслабиться

Астрологический прогноз на 23 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 23 февраля 2021 года. День будет насыщен встречами и знакомствами. Сможете решить многие вопросы, связанные как с работой, так и с личной жизнью. Но вы все же постарайтесь найти время для отдыха и дел, которые доставляют вам удовольствие. А еще не забывайте про людей, которые вас окружают – они питают вас положительными эмоциями.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Овна

Вы сегодня будете полны идей и новых планов. Старайтесь больше делать и меньше говорить – так будет больше пользы. Вечер проведите с любимыми и родными людьми, чтобы обменяться эмоциями и энергией – к вам потом поступит новая порция идей!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Тельца

День обещает быть легким и интересным, но при условии, что вы перестанете раздражаться по любому поводу. А чтобы этого не было – займитесь тем делом, которое приносит вам удовольствие. Вечер можете провести в одиночестве и даже не будете при этом испытывать чувства вины или жалости.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Близнецов

Сегодняшний день не будет радовать вас серьезными делами и предложениями. А все потому, что нужно избегать переговоров, сделок и встреч с партнерами. Ваше эмоциональное состояние оставляет желать лучшего. Близким людям можете все объяснить, и они вас поймут. Но эмоции все контролируйте.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Рака

Дела не будут идти гладко, но переживать об этом точно не стоит, ведь у вас и так все рабочие процессы уже налажены. Все свои идеи и желания озвучивать не стоит – лучше запишите их на бумаге и они непременно осуществляться. Вечером хорошо будет расслабиться и помечтать о чудесном будущем!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Льва

Не стоит ждать сегодня каких-то сказочных событий – все будет идти своим чередом, никого и ничего не подгоняйте. На работе старайтесь не давить людей своим авторитетом, и они начнут к вам прислушиваться. Вечер за просмотром легкого сериальчика, типа "Десять процентов", пройдет спокойно и поможет переключиться.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Девы

Сегодня нельзя принимать серьезные решения на эмоциях. Это чревато неприятными последствиями и недопониманием. Чтобы избавиться от негатива, нужно срочно найти хобби – занятие, которое будет вас наполнять. Любые вопросы важно решать мирным путем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Весов

Чашки крепкого кофе с утра вам может показаться мало, чтобы взбодриться. Поэтому ищите новые способы – контрастный душ, спорт, секс – используйте все возможные варианты. До вечера вас будет не остановить!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Скорпиона

Не стоит слишком злиться на тех, кто думает и делает по-другому. Это совсем не значит, что вы останетесь не у дел – просто выполняйте хорошо свою работу, ведь важен результат, а не методы. Если устали – зовите друзей на встречу и оттянитесь по полной!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Стрельца

Сегодня вы получите шанс стать лучше, сильнее, удачнее и богаче. Не упустите его и сможете изменить жизнь к лучшему. Не исключены новые романтические знакомства, поэтому не отказывайтесь от встреч и приглашений хорошо провести время.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Козерога

Сегодня нельзя позволить себе лениться, если вы все же хотите изменить свою жизнь к лучшему. Тренировка, завтрак, назначенные встречи – ничего нельзя пропускать. И старайтесь никого в это не привлекать – вы и сами со всем отлично справитесь. Вечером будете гордиться собой, за стойкость!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Водолея

Сегодня нужно закатывать рукава и завершать все начатые дела, ведь дальше вас ждет серьезный проект, который потребует все ваше внимание. Вечер лучше провести в кругу семьи – общение с ними принесет в вашу жизнь покой.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, для Рыб

Будьте смелее в принятии решений! Сегодня легко можно обсуждать любые рабочие вопросы, но не стоит рассказывать о своих планах и идеях всем подряд. Запишите их, и они непременно сбудутся, когда придет время. Положительные эмоции принесет общение с близкими людьми – идите в гости, зовите к себе.

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

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