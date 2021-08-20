Гороскоп на сьогодні 20 серпня для всіх знаків зодіаку: Тельці, всю енергію направте в роботу!

Астрологічний прогноз на 20 серпня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні 20 серпня для всіх знаків зодіаку / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 20 серпня 2021 року. Намагайтеся день провести продуктивно і весело – не сидіть склавши руки, якщо не хочете втратити шанс стати успішнішими.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня 2021 року, для Овна

Вам важливо сьогодні не поспішати, а зайняти вичікувальну позицію. Тільки так ви зможете все проконтролювати і нічого не упустити. Піклуйтеся про своє здоров'я – не переїдайте, уникайте жирного і занадто гострого.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня 2021 року, для Тельця

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Ви будете сьогодні відчувати в собі силу і бажання підкорювати вершини. Постарайтеся не стрибати вище голови, а займатися тим, що знаєте і що у вас добре виходить. Тут ви досягнете приголомшливих результатів. Вечір у колі близьких людей стане кращим рішенням за день!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня 2021 року, для Близнюків

Зірки будуть давати вам сили і спрямовувати в правильну сторону. Намагайтеся більше часу проводити з приємними людьми і уникати конфліктних ситуацій. У другій половині дня використовуйте будь-яку можливість змінити на краще своє особисте життя.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня 2021 року, для Рака

Сьогодні будуть позитивними будь-які справи, пов'язані з роботою, укладенням угод, організацією договорів. Не виключено, що вам доведеться відстоювати свої погляди – будьте твердими в своїх переконаннях, але не переходьте на особистості та образи.

Лев (23 липня – 21 серпня)

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Гороскоп на сьогодні, 20 серпня 2021 року, для Лева

Хороший день для будь-яких фізичних навантажень і спорту. Це подарує вам заряд бадьорості та енергії, які можна витратити на щось варте і важливе для вас. У родині вируватиме загострення пристрастей – намагайтеся менше критикувати і більше слухати.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня 2021 року, для Діви

На вас чекає сьогодні зустріч або знайомство, які здатні будуть перевернути ваше уявлення про те, що важливо для вас. Ви будете багато думати, аналізувати і станете перед вибором – які цінності для вас в пріоритеті. Уже до вечора ви зможете відповісти собі на всі найважливіші питання.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня 2021 року, для Терезів

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Краще дня для вступу в шлюб, зачаття дитини та інших важливих справ, пов'язаних з сім'єю, просто складно знайти. Гарний настрій, позитивне ставлення і посмішка здатні творити чудеса. Проявіть терпіння, витримку і сконцентруйте свою увагу на дітях – ви їм потрібні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня 2021 року, для Скорпіона

Ви будете сьогодні так спокійні, що оточуючі почнуть тихенько турбуватися. Але не варто брати на себе занадто багато і робити те, що вам не властиво або не хочеться, щоб комусь догодити. Кращим варіантом для вечора стане усамітнення за гарною книгою або фільмом.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня 2021 року, для Стрільця

Всі раніше розпочаті справи ви зможете сьогодні завершити і приступити до нових проєктів без докорів сумління. Більш того, ви так завершите всі розпочате, що отримаєте багато похвали на свою адресу, що не може не радувати. Як і премія, яка привалить вам за хорошу роботу!

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня 2021 року, для Козерога

Сьогодні все, за що ви будете братися, варто робити, спираючись на свої бажання і свій досвід. Цілеспрямовано рухайтеся до бажаного, і ви його неодмінно отримаєте вже до вечора! Заручіться підтримкою рідної людини.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня 2021 року, для Водолія

Ви будете сьогодні під заступництвом партнерів і вищих сил, тому без особливих зусиль можете здійснити багато вигідних проектів. Зірки пропонують вам довго не думати і погоджуватися на найцікавіші і вигідні для вас. Всі вони обіцяють вам значний прибуток!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня 2021 року, для Риб

Сьогодні ви будете багато думати про своє життя, призначення і аналізувати те, що відбувається у ваших стосунках з оточуючими. До творчим Рибам прийде натхнення, але для нього вам необхідна самота. Любовні стосунки порадують вас щирістю і ніжністю.

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