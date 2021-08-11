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Які знаки зодіаку більше схильні до алкоголізму

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
11 серпня, 16:38
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Астрологи розповіли, як зірки впливають на вподобання людей і їх згубні звички. Овнам, Рибам і Скорпіону точно потрібно бути акуратніше з алкоголем
Які знаки зодіаку найбільш питущі
Які знаки зодіаку найбільш питущі / Фото: Unsplash

Випити келих вина або навіть влаштувати гарну вечірку з випивкою з якогось приводу любить багато хто. Але не всі вміють себе контролювати і вчасно зупинитися. Серед таких людей Овни, Риби і Скорпіони. Вони не знають міру у вживанні алкоголю і астрологи кажуть, що це залежить ще і від дати, коли народилася людина.

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Раніше ми з'ясували, які найбільш ненадійні знаки зодіаку серед чоловіків.

Овен

Перше місце дістається дуже товариському і компанійському Овну, який дуже любить гучні вечірки і не завжди може відмовитися від смачного коктейлю. Ці самі вечірки бувають у представників цього знака зодіаку часто і багато, тому і випивки в їхньому житті не мало.

При цьому самі Овни ніколи не зізнаються, що передають куті меду з алкоголем.

Риби

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Друге місце в рейтингу найбільш питущих знаків зодіаку займає водний знак, який жити не може без гучних тусовок і веселих вечірок. А щоб вони всі проходили веселіше – Риби п'ють алкоголь, багато алкоголю.

Але разом з тим, представники цього знака зодіаку вміють контролювати себе і своє похмілля.

Скорпіон

Трійку найбільш питущих знаків зодіаків замикає Скорпіон, який на відміну від Риб, не вміє контролювати себе і не може відмовитися від пропозиції випити. Саме це стає причиною не надто приємних наслідків, які Скорпіони потім розгрібають роками.

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Тому їм важливо навчитися контролю і почуття міри.

Дивіться відео гороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували інші гороскопи:

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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