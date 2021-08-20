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Гороскоп на сегодня 20 августа для всех знаков зодиака: Тельцы, всю энергию направьте в работу!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
20 августа, 06:50
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Астрологический прогноз на 20 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 20 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 20 августа для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сегодня, 20 августа 2021 года. Старайтесь день провести продуктивно и весело – не сидите сложа руки, если не хотите упустить шанс стать успешнее.

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А чтобы конец вашего лета стал для вас по-настоящему незабываемым, загляньте в 10 лайфхаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года, для Овна

Вам важно сегодня не спешить, а занять выжидательную позицию. Только так вы сможете все проконтролировать и ничего не упустить. Заботьтесь о своем здоровье – не переедайте, избегайте жирного и слишком острого.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года, для Тельца

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Вы будете сегодня чувствовать в себе силу и желание покорять вершины. Постарайтесь не прыгать выше головы, а заниматься тем, что знаете и что у вас хорошо получается. Здесь вы добьетесь ошеломляющих результатов. Вечер в кругу близких людей станет лучшим решением за день!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года, для Близнецов

Звезды будут давать вам силы и направлять в правильную сторону. Старайтесь больше времени проводить с приятными людьми и избегать конфликтных ситуаций. Во второй половине дня используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года, для Рака

Сегодня будут положительными любые дела, связанные с работой, заключением сделок, организацией договоров. Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды – будьте твердыми в своих убеждениях, но не переходите на личности и оскорбления.

Лев (23 июля – 21 августа)

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Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года, для Льва

Хороший день для любых физических нагрузок и спорта. Это подарит вам заряд бодрости и энергии, которые можно потратить на что-то стоящее и важное для вас. В семье будет бушевать накал страстей – старайтесь меньше критиковать и больше слушать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года, для Девы

Вас ждет сегодня встреча или знакомство, которые способны будут перевернуть ваше представление о том, что важно для вас. Вы будете много думать, анализировать и станете перед выбором – какие ценности для вас в приоритете. Уже к вечеру вы сможете ответить себе на все самые важные вопросы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года, для Весов

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Идеальнее дня для вступления в брак, зачатия ребенка и других важных дел, связанных с семьей, просто сложно найти. Хорошее настроение, позитивное отношение и улыбка способны творить чудеса. Проявите терпение, выдержку и сконцентрируйте свое внимание на детях – вы им нужны.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года, для Скорпиона

Вы будете сегодня так спокойны, что окружающие начнут тихонечко беспокоиться. Но не стоит брать на себя слишком много и делать то, что вам не свойственно или не хочется, чтобы кому-то угодить. Лучшим вариантом для вечера станет уединение за хорошей книгой или фильмом.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года, для Стрельца

Все ранее начатые дела вы сможете сегодня завершить и приступить к новым проектам без угрызения совести. Более того, вы так завершите все начатое, что получите много похвалы в свой адрес, что не может не радовать. Как и премия, которая привалит вам за хорошую работу!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года, для Козерога

Сегодня все, за что вы будете браться, стоит делать, опираясь на свои желания и свой опыт. Целенаправленно двигайтесь к желанному, и вы его непременно получите уже к вечеру! Заручитесь поддержкой родного человека.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года, для Водолея

Вы будете сегодня под покровительством партнеров и высших сил, поэтому без особых усилий можете осуществить много выгодных проектов. Звезды предлагают вам долго не думать и соглашаться на самые интересные и выгодные для вас. Все они обещают вам значительную прибыль!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2021 года, для Рыб

Сегодня вы будете много думать о своей жизни, предназначении и анализировать то, что происходит в ваших отношениях с окружающими. К творческим Рыбам придет вдохновение, но для него вам необходимо уединение. Любовные отношения порадуют вас искренностью и нежностью.

Ранее мы выяснили, какая вы азартная игра по гороскопу – 12 вариантов для всех знаков зодиака.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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