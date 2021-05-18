Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Гороскоп на сьогодні 18 травня для всіх знаків зодіаку: Леви, не намагайтеся все встигнути!

Сьогодні, 06:45

Астрологічний прогноз на 18 травня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на вівторок, 18 травня 2021 року. День буде продуктивним і хорошим, якщо тільки ви не будете тупити і занудствовать. Беріть себе в руки і емоції під контроль, знайдіть свою мотивацію і повний вперед. Ну а якщо настрій у вас так собі, то підняти його можна за допомогою презентів і сюрпризів. Дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята травня.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2021 року, для Овна

Вам важливо сьогодні зайнятися тими справами, які ви вже почали. Це допоможе уникнути конфліктів із новими партнерами і насолодитися результатом своєї праці. Можуть виникнути непорозуміння з людиною протилежної статі, але вони швидко вирішаться.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2021 року, для Тельця

Сьогодні вас буде переслідувати успіх у будь-яких ваших починаннях. Головне – не сидіть склавши руки, адже попереду вас чекає багато роботи. Зверніть увагу на знаки, які вам посилає Всесвіт, і прислухайтеся до своєї інтуїції.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2021 року, для Близнюків

Ви знайдете сьогодні рішення тих проблем, які турбували вас тривалий час. Намагайтеся швидко реалізовувати все, що собі запланували, і ви почнете відчувати себе краще.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2021 року, для Рака

День не дуже вдалий для комерції і активних продажів, а от купити собі те, про що давно мріяли – можна. Мало того, що вам це настрій підніме, так ще й пропозицію вийде вдалим. Не відмовляйтеся від допомоги!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2021 року, для Лева

День буде для вас трохи напруженим, і тягнутися він буде вічність. Не намагайтеся все встигнути – по-перше, не вийде, а по-друге, будете злитися ще більше. Найкраще, що ви можете зробити – скласти план і рухатися згідно з його пунктами.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2021 року, для Діви

Вдалий день для всього, що пов'язано з рухом, активностями і спортом. Ви зможете легко знайти час як для роботи, сім'ї, так і для себе. Вас це надихне на нові звершення – будьте вдячні!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2021 року, для Терезів

Ви будете сьогодні гарматою, хлопавкою і ще тим живчиком. Не намагайтеся всім у всьому догодити. Більше часу проводьте з рідними людьми і приділіть час дітям. Робочі справи підуть сьогодні на другий план.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2021 року, для Скорпіона

Сьогодні просто протипоказано бути злюкою, егоїстом і скнарою. Зірки радять вам не жертвувати собою, але і допомагати нужденним. Все, що пов'язано з доброчинністю, сьогодні буде дуже правильно. Легко зможете налагодити взаємини з тими, хто цього потребує.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2021 року, для Стрільця

Творчість буде вихлюпуватися з вас сьогодні всюди. Ви зможете легко почати робити те, про що раніше навіть не думали. Не стримуйте себе і не дозволяйте іншим людям вас гальмувати. Почніть робити те, що вам хочеться прямо зараз!

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2021 року, для Козерога

Все почнеться з самого ранку, коли вам буде складно підняти себе з ліжка. Не примушуйте себе, але і не дозволяйте бути квашнею весь день. Якщо є можливість – поваляйтеся трохи довше, а потім піднімайтеся, приводите себе в порядок і беріться за справи. У другій половині дня потрібно буде вирішити багато важливих питань!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2021 року, для Водолія

Ви не повинні сьогодні кидатися словами, обіцяти іншим людям те, що не зможете виконати. Лінуватися і уникати роботи категорично заборонено! Піднімайте свій зад із дивана, і вперед до завоювання світу!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2021 року, для Риб

Нічого надприродного чекати не варто – звичайний собі день, коли всі справи йдуть своєю чергою. Але якщо у вас є трудові амбіції – важливо чітко вибудувати свої цілі і почати працювати над їх досягненням. Уникайте конфліктів!

Зоряний гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку – дивіться відео:

Відео: Сьогодні

Раніше ми публікували загальний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Гороскоп на тиждень 16-22 травня: всі знаки зодіаку Яка тварина відповідає кожному знаку зодіаку Кімнатні квіти за знаком зодіаку: кому які підходять для удачі та багатства
гороскоп астрологія знаки зодіаку гороскоп на сьогодні
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Акула-гігант полює у європейських водах
Акула-гігант полює у європейських водах
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками

Популярні статті

Вчора, 20:57Зірково

Даша з Холостяка розкритикувала укршоубіз: Я дивлюся на цей цирк, і мені смішно

Вчора, 17:11Зірково

Від Пономарьова до Go_A: усі представники України на Євробаченні

Вчора, 15:16Зірково

Найнеординарніші учасники Євробачення за всю історію

Вчора, 14:59Фаново

День вишиванки в Україні: історія і традиції свята

Вчора, 14:40Зірково

Більше не сумує: Аліна Гросу з'явилася на світському івенті з новим бойфрендом

Вчора, 13:43Зірково

Макаревич змусив шанувальників аплодувати стоячи – він зібрав повний зал у Полтаві

Вчора, 07:30Смачно

7 салатів з молодою капустою, які зобов'язані опинитися на вашому столі

Вчора, 06:00Зірково

На конкурсі Міс Всесвіт-2020 перемогла учасниця з Мексики

16 травняЗірково

Колишня дружина DZIDZIO погрожувала Олі Цибульській: співачку цькували в соцмережах

16 травняМодно

Як зробити обновки зі старих речей: 10 креативних лайфхаків з фото

15 травняNo Stress

ТОП-5 віскі, які варто спробувати в житті

15 травняЗірково

Стримуйте сльози! Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге (фото)

15 травняЗірково

Чому Юля Зайка повернулася в Холостяк і як відреагували глядачі

15 травняЗірково

До Дня сім'ї: ТОП-10 найміцніших пар українського шоу-бізнесу

15 травняЗірково

Просто жесть: як Дарина Ставнича попрощалася з Холостяком

15 травняЗірково

Тіна Кароль поїде на Слов'янський базар, де відмовилися виступати Винник і MARUV

Новини партнерів

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Ученые выяснили, кто оставил загадочную надпись на картине Мунка
Ученые выяснили, кто оставил загадочную надпись на картине Мунка
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти