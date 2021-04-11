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Молодик 12 квітня: що не можна робити на молодий місяць у Овні

Сьогодні, 12:15

На молодик можна мріяти, будувати плани і загадувати бажання, але діяти ще рано

У понеділок, 12 квітня, настане черговий весняний молодик у 2021 році. Чим примітний цей день, які особливості і небезпеки приховує в собі, чим можна займатися, а що у жодному разі не можна робити в цю фазу Місяця, щоб уникнути неприємностей, дізнайтеся в нашій статті.

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Отже, 12 квітня, в День космонавтики, рано вранці о 5:31 за київським часом, настане молодик, який пройде в період 29-го і 1-го місячного дня під знаком Овна.

Молодик, з точки зору астрономії, є фазою Місяця, коли він розташовується між Землею і Сонцем практично на одній прямій з ними. Під час молодика супутник Землі непомітний на небі.

Але для астрологів молодик – дуже значимий період. Особливо це стосується нової фази Місяця в Овні, оскільки це перший знак в зодіакальному колі. Тож цього разу молодик відкриває новий відлік не лише місячного місяця, але й року. Це важливий момент, коли можна планувати своє життя на прийдешній цикл – місяць і рік в цілому. А ще це сприятливий період для накопичення сил на нові звершення і важливі справи.

Молодик 12 квітня
Молодик 12 квітня
Фото: Pexels

Особливості молодика 12 квітня

Молодик, що настає в знаку Овна, здатен серйозно вплинути на життя і самопочуття людей. Цей знак діє на людей з підвищеною імпульсивністю і необачністю.

Під впливом Овна люди схильні до конфліктів, емоційного з'ясування стосунків, грубості і різкості. А тому в такі дні бажано не виконувати важливих справ, а також роботу, що вимагає напруги. Найкраще присвятити час спокійному відпочинку.

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Що не можна робити під час молодика 12 квітня

  • Місяць в Овні сприяє стрімкому вирішенню накопичених проблем, звільненню від того, що заважало жити.
  • Підвищена емоційність може призвести до необдуманих вчинків і різких дій, про які згодом можна пошкодувати.
  • Бажано звільнити себе на цей період від важких фізичних навантажень.
  • У день молодика краще утриматися від будь-яких починань. Це час планів, загадування бажань, підготовки і накопичення сил. А ось до реалізації задуманого можна приступати за кілька днів.
  • Також на молодика не варто перебувати в зневірі, скандалити, бажати комусь зла, тому що весь негатив, що йде від вас, може до вас же і повернутися.

Обряди і традиції, як поводитися під час молодика

  • У період молодика можна займатися очищенням організму, наприклад, влаштувати розвантажувальний день.
  • Якщо під час молодика ви спробуєте позбутися шкідливих звичок – цей процес пройде легше, ніж у звичайні дні.
  • Сприятливо на молодика займатися творчістю і самоосвітою, можна піти на курси, відвідати майстер-класи та створити шедевр мистецтва.
  • Бажання, загадані на молодика, найчастіше виконуються, головне – вірити в позитивний результат і власні сили.
  • На молодика добре змити з себе весь негатив: прийміть контрастний душ або побудьте якийсь час у проточній воді.

10 квітня пройшов фінал гіпершоу "Маска". Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуємо разом!

P.S. І головне – проєкт продовжили на другий сезон!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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