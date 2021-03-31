Квітень 2021: китайський календар стрижок, що впливає на долю

Дізнайтеся, в які дні можна, а коли категорично не можна стригти волосся в квітні-2021 за китайським календарем

Як і китайська медицина, астрологія базується на вивченні природних циклів. Раніше ми розповідали, як зірки впливають на стан волосся і зачіски, в залежності від місячного календаря.

Однак на відміну від західної астрології, китайська стверджує, що стрижка впливає не на зростання волосся, а на життєві обставини.

Ми дізналися в експертів київської "Лабораторії фен-шуй", як можна передбачити вплив будь-яких маніпуляцій із волоссям на наше життя, в залежності від року народження. Виявляється, змінювати колір волосся можна в будь-який день, а ось працювати ножицями, зрізати локони або вкорочувати кінчики бажано за китайським календарем стрижок. І головне правило: робіть це в світлий час доби.

Стрижка матиме особливо сильний вплив, якщо поруч із датою вказана тварина вашого року народження. Обставини розгортаються протягом тижня, а енергія має накопичувальний ефект від стрижки до стрижки. Тому рекомендується вибрати певну обставину і дотримуватися цих днів під час кожного відвідування майстра.

Стрижки в квітні-2021 за китайським календарем

1 квітня – ясність мислення, прояснення ситуації, здатність бачити реальний стан речей, особливо стосується Тигра, Мавпи, Півня. При цьому стрижка не рекомендується Бику, Дракону, Козі і Собаці.

2 квітня – брак фінансових коштів, особливо у Тигра, Кролика.

3 квітня – серйозне захворювання, особливо у Щура, Кролика, Свині.

4 квітня – зростання хвороб. Від стрижки рекомендується відмовитися незалежно від року народження.

5 квітня – інфекційне захворювання, особливо у Коня і Кози.

6 квітня – порушення капілярного кровообігу, (впливає, зокрема, на колір обличчя і "зникнення блиску в очах"), особливо у Мавпи і Півня.

7 квітня – щасливі обставини у Щура, Бика, Дракона, Собаки і Свині. При цьому Змії або Коню стригтися не рекомендується.

8 квітня – обставини, що ведуть до радісних емоцій, особливо у Тигра, Кролика, Мавпи і Півня. При цьому не рекомендується стригтися Щуру, Бику, Дракону, Козі і Собаці.

9 квітня – конфліктні ситуації, особливо у Тигра, Кролика і Півня.

10 квітня – неврози, агресивно-депресивні стани, особливо у Щура і Свині.

11 квітня – засудження ваших дій і небезпечні ситуації. Від стрижки краще відмовитися.

12 квітня – обставини, що негативно впливають на тривалість життя, особливо у Щура, Кролика, Змії, Свині.

13 квітня – обставини, що негативно впливають на тривалість життя, особливо у Коня, Кози, Мавпи і Півня.

14 квітня – сварки і захворювання, особливо у Змії і Коня.

15 квітня – фінансове зростання, особливо у Кролика, Мавпи, Півня і Свині. При цьому не рекомендується стригтися Бику, Дракону, Собаці.

16 квітня – зростання сил і зміцнення здоров'я у Щура, Дракона Змії, Коня, Кози і Мавпи. При цьому не рекомендується стригтися Тигру, Кролику, Собаці і Свині.

17 квітня – фінансове зростання і збільшення майна, особливо у Бика, Тигра, Кролика. Водночас Пацюку і Свині стрижка не рекомендується.

18 квітня – фінансові втрати (ризик постраждати від злодіїв, невигідні покупки тощо), особливо у Бика, Коня, Кози і Мавпи.

19 квітня – критика ваших дій і несприятливі наслідки ("покарання"). Від стрижки краще відмовитися незалежно від року народження.

20 квітня – обставини, що сприятливо впливають на тривалість життя, особливо у Щура, Змії, Коня, Свині. При цьому Мавпі стригтися не рекомендується.

21 квітня – легке нездужання, особливо у Бика, Дракона, Змії і Коня.

22 квітня – радісні обставини у Тигра, Кролика і Півня. При цьому Бику, Дракону, Змії і Козі стригтися не рекомендується.

23 квітня – можливість знайти рішення в складних обставинах, прояснення розуму, здатність бачити ситуації без самообману, особливо у Змії, Коня, Кози, Мавпи, Півня. Стрижка не рекомендується Пацюку, Тигру і Кролику.

24 квітня – небезпечні для здоров'я захворювання, особливо у Щура, Дракона, Півня, Собаки і Свині.

25 квітня – вірні дії, які нададуть сприятливі зміни, особливо у Бика, Кролика, Дракона, Змії, Коня. Не рекомендується стригтися Тигру, Собаці, Свині.

26 квітня – фінансове зростання у Змії, Кози і Собаки.

27 квітня – емоційні гойдалки і занепад сил у Тигра, Мавпи або Півня.

28 квітня – погіршення умов життя і захворювання, особливо у Кролика, Змії або Коня.

29 квітня – майнові втрати, особливо у Бика, Дракона, Кози і Собаки.

30 квітня – особистісний ріст, який тягне за собою поліпшення життєвих обставин у Дракона, Змії, Коня, Кози, Півня. При цьому Тигру, Кролику і Бику стригтися не рекомендується.

Раніше ми публікували східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках .

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