Чим небезпечні панічні атаки і як їх позбутися – відповідає психолог
Більшість панічних атак тривають від 5 до 20 хвилин. Частота залежить від тяжкості стану. Може бути як 1-2 рази на місяць, так і кожен день
Сьогодні, 18 червня, відзначається Міжнародний день паніки. Разом з лікарем-психологом Ольгою Мірошникової ми розібралися, що таке панічний розлад, чим він небезпечний і як його позбутися.
Панічний розлад – це тривожний розлад, при якому регулярно виникають раптові напади паніки або страху. Кожна людина відчуває почуття тривоги і паніки в певні моменти свого життя. Це природна реакція на стресові ситуації. Але в разі панічного розладу почуття тривоги і паніки виникають в будь-який час, часто без видимої причини.
1. Підвищена тривожність
Тривога – це почуття занепокоєння. Вона може варіюватися від легкої до важкої. Найважча форма занепокоєння – паніка.
В результаті людина починає уникати певних ситуацій, побоюючись, що вони викличуть ще одну панічну атаку. Створюється цикл "страху перед страхом". ⠀
2. Панічна атака
Панічна атака – це стан організму, що супроводжується інтенсивними психічними і соматичними симптомами.
Найбільш характерні такі симптоми панічних атак:
- почуття страху, аж до страху смерті; ⠀
- пришвидшене серцебиття;
- пітливість;
- важко зробити вдих і видих;
- відчуття тремтіння в усьому тілі, руках та ногах;
- запаморочення;
- оніміння або поколювання в кінцівках;
- сухість в роті;
- бажання сходити в туалет.
Хоча напади паніки лякають, насправді вони не несуть небезпеки для життя. ⠀
Потрібно пам'ятати, що більшість цих симптомів можуть бути ознаками інших захворювань, тому варто звернутися до лікаря для діагностики. Хоча іноді може бути важко говорити з кимось про свої почуття, емоції і особисте життя, ця інформація дуже важлива для правильної постановки діагнозу, запевняє психолог. ⠀
Лікування панічного розладу направлено на зменшення кількості нападів паніки і ослаблення симптомів. ⠀
Когнітивно-поведінкова психотерапія – найбільш ефективний метод корекції панічного розладу. Спільно з терапевтом ви навчитеся змінювати своє мислення в оцінці ситуації, а також оволодієте, наприклад, дихальними техніками, які допоможуть вам зберігати спокій під час нападу.
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Найбільш ефективними є антидепресанти групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), але тільки лікар після обстеження і постановки діагнозу може підібрати групу необхідних препаратів. ⠀
- зупинитися на місці, наскільки це можливо;
- дихати повільно і глибоко;
- нагадати собі, що атака пройде;
- зосередитися на позитивних, мирних і розслаблюючих зображеннях;
- пам'ятайте, що це не небезпечно для життя.
- прочитайте книгу самодопомоги при тривозі, засновану на принципах когнітивно-поведінкової терапії (КПТ);
- масаж або заняття, такі як йога і пілатес, допоможуть розслабитися;
- навчитеся дихати, щоб полегшити симптоми;
- робіть регулярні фізичні вправи, щоб зменшити стрес;
- уникайте солодкої їжі і напоїв, кофеїну та алкоголю, киньте курити, так як все це може погіршити напади.
Пам'ятайте, що хворобу краще попередити, ніж лікувати. Тому нормалізація способу життя і регуляція рівня стресу можуть допомогти найкращим чином.
Що таке панічна атака і як її позбутися – дивіться відео:
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