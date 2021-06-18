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Чим небезпечні панічні атаки і як їх позбутися – відповідає психолог

Сьогодні, 15:56

Більшість панічних атак тривають від 5 до 20 хвилин. Частота залежить від тяжкості стану. Може бути як 1-2 рази на місяць, так і кожен день

Як позбутись панічних атак
Як позбутись панічних атак
Фото: Unsplash

Сьогодні, 18 червня, відзначається Міжнародний день паніки. Разом з лікарем-психологом Ольгою Мірошникової ми розібралися, що таке панічний розлад, чим він небезпечний і як його позбутися.

Лікар-психолог Ольга Мірошникова
Лікар-психолог Ольга Мірошникова
Фото: пресслужба

Панічний розлад – це тривожний розлад, при якому регулярно виникають раптові напади паніки або страху. Кожна людина відчуває почуття тривоги і паніки в певні моменти свого життя. Це природна реакція на стресові ситуації. Але в разі панічного розладу почуття тривоги і паніки виникають в будь-який час, часто без видимої причини.

Головні симптоми панічного розладу:

1. Підвищена тривожність

Тривога – це почуття занепокоєння. Вона може варіюватися від легкої до важкої. Найважча форма занепокоєння – паніка.

В результаті людина починає уникати певних ситуацій, побоюючись, що вони викличуть ще одну панічну атаку. Створюється цикл "страху перед страхом". ⠀

2. Панічна атака

Панічна атака – це стан організму, що супроводжується інтенсивними психічними і соматичними симптомами.

Найбільш характерні такі симптоми панічних атак:

  • почуття страху, аж до страху смерті; ⠀
  • пришвидшене серцебиття;
  • пітливість;
  • важко зробити вдих і видих;
  • відчуття тремтіння в усьому тілі, руках та ногах;
  • запаморочення;
  • оніміння або поколювання в кінцівках;
  • сухість в роті;
  • бажання сходити в туалет.
Більшість панічних атак тривають від 5 до 20 хвилин. Частота залежить від тяжкості стану. Може бути як 1-2 рази на місяць, так і 3-4 рази в тиждень, а то і кожен день.

Хоча напади паніки лякають, насправді вони не несуть небезпеки для життя. ⠀

Потрібно пам'ятати, що більшість цих симптомів можуть бути ознаками інших захворювань, тому варто звернутися до лікаря для діагностики. Хоча іноді може бути важко говорити з кимось про свої почуття, емоції і особисте життя, ця інформація дуже важлива для правильної постановки діагнозу, запевняє психолог. ⠀

Як позбутися панічних атак
Як позбутися панічних атак
Фото: Pexels

Лікування панічного розладу направлено на зменшення кількості нападів паніки і ослаблення симптомів. ⠀

Психотерапія панічного розладу

Когнітивно-поведінкова психотерапія – найбільш ефективний метод корекції панічного розладу. Спільно з терапевтом ви навчитеся змінювати своє мислення в оцінці ситуації, а також оволодієте, наприклад, дихальними техніками, які допоможуть вам зберігати спокій під час нападу.

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Фармакотерапія при панічних атаках

Найбільш ефективними є антидепресанти групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), але тільки лікар після обстеження і постановки діагнозу може підібрати групу необхідних препаратів. ⠀

Що потрібно робити під час панічної атаки ⠀

  • зупинитися на місці, наскільки це можливо;
  • дихати повільно і глибоко;
  • нагадати собі, що атака пройде;
  • зосередитися на позитивних, мирних і розслаблюючих зображеннях;
  • пам'ятайте, що це не небезпечно для життя.

Як боротись з панічними атаками
Як боротись з панічними атаками
Фото: stocksnap.io

Як можна запобігти панічним атакам? ⠀

  • прочитайте книгу самодопомоги при тривозі, засновану на принципах когнітивно-поведінкової терапії (КПТ);
  • масаж або заняття, такі як йога і пілатес, допоможуть розслабитися;
  • навчитеся дихати, щоб полегшити симптоми;
  • робіть регулярні фізичні вправи, щоб зменшити стрес;
  • уникайте солодкої їжі і напоїв, кофеїну та алкоголю, киньте курити, так як все це може погіршити напади.

Пам'ятайте, що хворобу краще попередити, ніж лікувати. Тому нормалізація способу життя і регуляція рівня стресу можуть допомогти найкращим чином.

Що таке панічна атака і як її позбутися – дивіться відео:

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Джерело: Сьогодні
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