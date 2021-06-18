Чи варто прощати зраду – порада психолога
Щоб пережити зраду важливо звернутися до психолога, взяти відповідальність і на себе, а також дотримуватися правила одного разу, коли про зраду не говорять постійно
Варто і чи можна пробачити зраду? У новій рубриці "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" психолог і коуч Олена Адамова дала поради, як пережити зраду.
"Він мене зрадив, чи можна це пробачити?" Якщо ви ставите таке питанням, то ви вже готові пробачити, адже в іншому випадку люди діють більш рішуче – збирають речі, дітей і прощаються", – зазначила психолог Олена Адамова.
Але в такому разі не варто бігти за порадою до подругам і близьких, важливо робити все поступово і прислухатися до себе.
1. Звернутися до психолога
Це перше і дуже важливе правило, адже, якщо все ж ви повернетеся до свого чоловіка, вам буде соромно дивитися в очі рідним, які будуть питати: "Як? Ти це пробачила?" Так, ви пробачили і замість сорому у вашій голові повинна звучати фраза: "Так буває".
2. Взяти відповідальність і на себе
Те, що відбувається у вашій родині, залежить від двох людей. Тобто у чоловіка і жінки є свої зони відповідальності за цю зраду. Візьміть свою гордість в кулак і запитайте партнера – у чому ваша вина того, що він пішов на зраду. Сядьте і спокійно обговоріть свої побажання один одному. Це допоможе вам пройти цей нелегкий період життя разом.
3. Правило одного разу
Якщо ви вирішили пробачити зраду, піднімати тему слід тільки один раз – проговоріть, побийте посуд і все, більше розмов про це не буде.
4. Захоплюйтеся чоловіком
У парі завжди є певні потреби і очікування і, якщо говорити про чоловіків, то це перш за все навіть не інтимне життя, а визнання людини. Він повинен знати, що повертається в своє безпечне гніздо.
Олена Адамова радить кожній жінці любити і поважати себе, тоді слово "зрада" буде зайвим у вашому житті!
Дивіться програму "Ранок з Україною" по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна".
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