Чи варто прощати зраду – порада психолога

Щоб пережити зраду важливо звернутися до психолога, взяти відповідальність і на себе, а також дотримуватися правила одного разу, коли про зраду не говорять постійно

Варто і чи можна пробачити зраду Фото: Unsplash

Варто і чи можна пробачити зраду? У новій рубриці "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" психолог і коуч Олена Адамова дала поради, як пережити зраду.

Психолог Олена Адамова Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Він мене зрадив, чи можна це пробачити?" Якщо ви ставите таке питанням, то ви вже готові пробачити, адже в іншому випадку люди діють більш рішуче – збирають речі, дітей і прощаються", – зазначила психолог Олена Адамова.

Але в такому разі не варто бігти за порадою до подругам і близьких, важливо робити все поступово і прислухатися до себе.

Як пережити зраду: 4 поради

1. Звернутися до психолога

Це перше і дуже важливе правило, адже, якщо все ж ви повернетеся до свого чоловіка, вам буде соромно дивитися в очі рідним, які будуть питати: "Як? Ти це пробачила?" Так, ви пробачили і замість сорому у вашій голові повинна звучати фраза: "Так буває".

2. Взяти відповідальність і на себе

Те, що відбувається у вашій родині, залежить від двох людей. Тобто у чоловіка і жінки є свої зони відповідальності за цю зраду. Візьміть свою гордість в кулак і запитайте партнера – у чому ваша вина того, що він пішов на зраду. Сядьте і спокійно обговоріть свої побажання один одному. Це допоможе вам пройти цей нелегкий період життя разом.

Як пробачити зраду Фото: Pixabay

3. Правило одного разу

Якщо ви вирішили пробачити зраду, піднімати тему слід тільки один раз – проговоріть, побийте посуд і все, більше розмов про це не буде.

4. Захоплюйтеся чоловіком

У парі завжди є певні потреби і очікування і, якщо говорити про чоловіків, то це перш за все навіть не інтимне життя, а визнання людини. Він повинен знати, що повертається в своє безпечне гніздо.

Олена Адамова радить кожній жінці любити і поважати себе, тоді слово "зрада" буде зайвим у вашому житті!

Дивіться програму "Ранок з Україною" по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна".

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