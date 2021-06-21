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Як за допомогою йоги і медитації домогтися внутрішньої зміни свідомості

Вчора, 08:30

Йогу і медитацію часто практикують окремо. Але обидві ці практики взаємопов'язані і спрямовані на те, щоб розум став спокійнішим, а тіло – здоровіше

Медитація і йога взаємопов'язані: ці практики допомагають стати більш щасливим і здоровим
Медитація і йога взаємопов'язані: ці практики допомагають стати більш щасливим і здоровим
Фото: Сьогодні

Кожен із нас хотів би стати більш бадьорим, здоровим, радіти кожному моменту і не засмучуватися через дрібниці. Відмінний спосіб для цього – йога і медитація. Сьогодні, 21 червня, в Міжнародний день йоги поговоримо про те, чому медитація і йога взаємопов'язані, чим корисні ці практики і як же, нарешті, почати медитувати. А розібратися в цих тонкощах нам допомагала йога-тічер, консультант із поліпшення якості життя Олена Лазарєва.

Олена Лазарева
Олена Лазарева
Фото: пресслужба

Чому ж йога така популярна і чи дійсно так корисна?

Сьогодні День йоги в усьому світі відзначають в період пандемії COVID-19, і практики йоги в цей час актуальні як ніколи. Тому що йога зміцнює як фізичне, так і психічне здоров'я, допомагає впоратися з соціальною ізоляцією, яка виникає під час карантину. А також йога і медитація допомагає зняти тривожність і розвантажити розум – недарма це так популярно серед селебрітіс.

У йозі існує кілька напрямків, вони практикуються людьми в різних точках земної кулі і популярність йоги зростає дедалі більше. Тому що це не тільки вправи для тіла, йога – шлях, який відкриває в людині почуття гармонії з собою, природою і світом. Ця практика виникла в Індії: слово "йога" походить від санскриту і означає "з'єднання" або "зв'язок", символізуючи з'єднання тіла і свідомості.

Так, йога включає в себе:

  1. Дихальні вправи або пранаями;
  2. Асани – вправи для тіла;
  3. Медитації – вправи для розуму, в яких досягається стан розслабленої зосередженості.

Існує безліч шкіл медитації, деякі трактують медитацію як внутрішню молитву. Медитація також часто поєднується з дихальними вправами, а ще є навіть медитативні танцювальні техніки.

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Як бачите, йога і медитація йдуть "рука в руку", а поєднання цих технік допоможе значно поліпшити ваш стан. А саме, досягти здорового тіла, спокійного розуму, врівноваженої нервової системи, систематичності в думках і вчинках, внутрішньої дисципліни і радості від кожного моменту життя.

За допомогою йоги і медитації можна домогтися внутрішньої зміни свідомості, кращого сприйняття свого внутрішнього "я" і зовнішнього – тобто тіла.

З йогою більш-менш зрозуміло, а як же починати медитувати?

Якщо ви ніколи не медитували, то краще перші медитаційні практики проводити під керівництвом йога-тічера або вчителя медитації. Так ви будете більш розслаблені, слідуєте за голосом вчителя, але важливо знайти людину, до якої ви будете відчувати симпатію і довіряти. Можна навести приклад із лікарем – ви ж ходите на прийом до певних фахівців, яким довіряєте і з якими вам комфортно? Так і в йозі, і в медитації важливо знайти свого вчителя, які допоможе вам почати цей шлях.

Максимально корисно для тіла і душі – практикувати йогу плюс медитацію
Максимально корисно для тіла і душі – практикувати йогу плюс медитацію
Фото: пресслужба

Добре, якщо фахівець навчить і асанам, і медитативним практикам одночасно. Тому що в йогических класичних древніх працях сказано, що саме фізична йога, тобто виконання асан, допомагає підготувати тіло до медитації і досягти більшого занурення в себе, відповідно – більшої користі. Тренована людина відчуває себе більш впевнено і спокійно в медитаційних позах, він не відволікається на тіло, а повністю занурюється в себе. І поза в медитації – один із найважливіших моментів.

А як правильно сидіти, коли медитуєш?

Медитувати потрібно обов'язково сидячи, а не лежачи, а ось саме положення може бути різним, особливо якщо ви тільки починаєте. Чому не лежачи? Тому що якщо ви збираєтеся кілька хвилин приділити роботі зі своїм розумом, то важливо залишатися в свідомості, а не заснути.

Медитувати потрібно обов'язково сидячи, а не лежачи
Медитувати потрібно обов'язково сидячи, а не лежачи
Фото: freepik.com

Тому що медитація – це енергетичний контакт із собою, не активна розумова діяльність, але і не сон. Так, в йозі існує шавасана – "поза трупа", коли людина лежить і повністю розслабляється. Але використовується вона в кінці сеансу активної йога-практики, для релаксації і закріплення результату всього заняття.

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Починаючи медитувати, важливо знайти зручну позу і зрозуміти, як вам буде комфортніше. Тому що незручне становище і пов'язані з цим неприємні відчуття в тілі будуть вас відволікати. Тоді думки будуть зайняті тим, щоб постійно змінювати позу, а не зануренням в себе. Тому спочатку пошукайте свою позу: можна сидіти на колінах, або склавши ноги по-турецьки (але не намагайтеся відразу сісти в позу "лотоса"), можна взагалі на стільці. Головне, щоб вам було зручно і була рівна спина. Медитувати сидячи на стільці добре для новачків, підійде стілець з щільною спинкою, на яку можна буде спертися спиною. Під поперек можна покласти подушку, так буде зручніше.

Якщо вам зручніше на підлозі, то можна використовувати спеціальні подушки для медитації, або йога-блоки (йога-цеглини). На них сидять, так сідницям менш дискомфортно, ніж на твердій підлозі, а також зручніше ногам і колінам.

Отже, основні "три кити" в медитації для початківців – це зручна поза, учитель і фізична йога-практика. Як уже сказано, саме йога, тобто виконання асан, підготують вашу спину, стегна і коліна до прийняття зручних поз в медитації. У підсумку ви зможете довше медитувати і отримувати більше задоволення.

А як часто потрібно медитувати і скільки триває медитація?

Коли ви розібралися, в якому становищі вам зручніше медитувати, і освоїли ази медитації разом із учителем, можна пробувати самостійно практикувати вдома. Важливий момент і для початківців, і тих, хто вже знайомий з медитаціями – практикувати потрібно не надто довго, але регулярно. Тобто важливо робити медитації постійно, а не раз на місяць змушуючи себе сидіти і намагатися сконцентруватися по півгодини. Тоді буде результат.

Тривалі медитації краще робити під керівництвом вчителя
Тривалі медитації краще робити під керівництвом вчителя
Фото: пресслужба

Олена Лазарєва рекомендує медитувати кожен день, хоча б один раз, приблизно 4-6 хвилин: можна ставити таймер. Тривалі медитації все ж краще робити під керівництвом вчителя: неважливо, буде це онлайн-медіація в скайпі, медитація під запис голосу вчителя або оффлайн-сесія в йога залі. Пробуйте, шукайте свій формат, але головне не забувайте, що успіх залежить від системи і сталості. Наприклад, щоб накачати красиві м'язи або підтягти сідниці, людина ходить регулярно в спортзал, а не час від часу – інакше результату не досягти. Так і з медитацією.

Як ефективніше медитувати, і чи можна приклад самої практики?

Для більшої релаксації можна використовувати музику для медитацій – без слів, просто інструментальну. Можна так і забити в пошуковій системі ютуба – "музика для медитацій", музика зі словами відволікатиме, а без слів допоможе розслабитися, але не заснути. Ще допоможуть на перших етапах переключити увагу пахощі (палички), аромамасла, вони сприяють більш глибокому зануренню в себе. А в подальшому процес запалювання аромалампи або ароматичної палички стане приємним ритуалом перед медитацією, який налаштує вас на практику.

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Щоб не відволікатися на зовнішні подразники, важливо сфокусуватися на чомусь. У медитаціях найчастіше використовують дихання: вдихайте повітря, уявляючи, як "опускаєтесь на ліфті від хребта до кобчика, а видихаючи – назад". Доброї вам практики!

Раніше ми також писали тому, як розвантажити свій мозок за допомогою медитації.

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Джерело: Сьогодні
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