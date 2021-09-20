Досі не знаєте, як розважитися в жовтні? Читайте добірку, ми розповімо про 5 концертів відомих виконавців, які будуть "розривати" сцену та дивувати луками. Рекомендуємо відвідати хоча б один та весело провести час в останній теплий місяць осені

Вибір редакції: ТОП-5 зіркових концертів жовтня в Києві

Нещодавно ми розповідали про концерт TVORCHI, який ввійшов в історію українського шоу-бізу.

Розпочнемо з сольника Jamala

Концерти Jamala – це мурахи по тілу від першої і до останньої пісні. На Atlas Weekend зірка зробила сюрприз глядачам і спонтанно до неї приєдналася Alyona Alyona, щоб виконати "Жалі" і "Забирай". Варто очікувати схожі сюрпризи й на жовтневому концерті. І, звісно, багато емоцій та щирості, а також live-презентацію двох нових альбомів.

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Концерт Jamala відбудеться 21 жовтня / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Коли: 21 жовтня о 19:00.

Де: в Жовтневому палаці, вул. Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

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Ціна квитка: від 300 гривень.

Як щодо концерту блогерки та виконавиці Instasamka?

Реп-діва (як зазвичай її називати в соціальних мережах) виступить в столиці та презентує хіти. Один із яких – "Lipsi на", який став "вірусним". Але будьте готові до можливих скандалів та агресії на заході, які асоціюються з Instasamka. Нагадаємо, що нещодавно на концерті в Києві артистка вигнала фаната із залу.

Фото: instagram.com/stories/instasamka

Коли: 23 жовтня о 19:00.

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Де: в нічному клубі Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41.

Ціна квитка: від 500 гривень.

На сольник Аліни Гросу також завітайте

Концерт Аліни Гросу відбудеться в рамках туру "Непереможна". На гостей заходу чекають також хіти "бджілки" та запальні танці. Приходьте, якщо наживо мрієте почути пісні "Вова", "Малинові губи", "Дим" та інші композиції.

Концерт Аліни Гросу відбудеться 23 жовтня / Фото: YouTube

Коли: 23 жовтня о 19:30.

Де: в Палаці "Україна", вул. Велика Васильківська, 103.

Ціна квитка: від 240 гривень.

І куди ж без королеви ночі Олі Полякової

Якщо ви любите запальні танці та епатажні виходи в костюмах з блискітками, то вам на концерт Олі Полякової. Артистка здивує фінальним шоу "Королева ночі", пісні якого стали хітами та лунають звідусіль. Приходьте, щоб зарядитися драйвовою атмосферою і почути легендарні композиції наживо.

Концерт Олі Полякової відбудеться 26 жовтня / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Коли: 26 жовтня о 19:00.

Де: в Палаці Спорту, на Спортивній площі, 1.

Ціна квитка: від 699 гривень.

На завершення – концерт Наталії Могилевської

Ще одна артистка, яка "розірве" сцену на концерті в столиці – це Наталія Могилевська. Відомими хітами та не менш запальними танцями зірка здивує гостей заходу. І, повірте, її енергетика мотивуватиме вас денсити, сидячи на кріслах протягом концерту. Бо як тут стриматися, коли лунає пісня "Я завелась" та інші хіти?

Концерт Наталії Могилевської відбудеться 30 та 31 жовтня / Фото: прес-служба

Коли: 30 та 31 жовтня о 19.30.

Де: Палац "Україна", вул. Велика Васильківська, 103.

Ціна квитка: від 400 гривень.

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