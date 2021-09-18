"Це що за секс такий": чому про концерт TVORCHI ще довго будуть говорити (репортаж)

Спойлер: кількість зіркових гостей шокувала (серед них Надя Дорофєєва), трек Falling звучав по-новому, а сам концерт завершився сльозами одного з учасників дуету.
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Неочікуваний рімейк пісень та концепція номерів
TVORCHI розпочали концерт з пісні Falling, яка стала анонсом альбому ROAD. "Вірусний" хіт шанувальники знають на пам’ять, але попри це, гурту вдалося їх здивувати. Вони вийшли на сцену з ансамблем, який підспівував їм, тож пісня стала ще чуттєвішою. Апгрейдили ще Crush та Troublemaker, тому глядачі були в моменті та насолоджувалися інтерпретаціями.
Наступний "вау" вихід на сцену був під пісню Dance on the Beat, коли Джеффрі з’явився з танцівниками, які рисами обличчя схожі до нього. "Близнюки на сцені", – такі коментарі було чутно у фан-зоні.
І, погодьтеся, що схожість між ними є.
Звісно ж без велосипедистів не обійшлося, які під час виконання Believe їздили по периметру велотреку . Перформанс шокував публіку, бо зустріти таке на концертах – рідкість. А світлове шоу ще більше доповнювало атмосферу!
Три номери з зірками українського шоу-бізу
TVORCHI дивували не лише новим звучанням та концепцією номерів, а й зірками українського шоу-бізу, які приєдналися до їх концерту.
Дебютний зірковий номер був з виконавицею Аліною Паш. З нею дует заспівав пісню Yellow Sands. Її вихід на сцену натякнув шанувальникам, що далі – ще більше неочікуваних появ.
Наступною зірковою гостею була KAZKA! З гуртом вони виконали "Віч-на-Віч" та "розірвали" сцену. Опісля TVORCHI пішли зі сцени, щоб змінити сценічні образи, а артистка заспівала пісню "М'ята".
Після їх повернення KAZKA оцінила побачені образи хлопців, тож не стрималася та зізналася про власні враження.
Це що за секс такий, – сказала вона, зійшовши зі сцени.
І на десерт – Надя Дорофєєва, яка виконала з гуртом пісню "Іди сюди". Артистка здивувала відвертим сценічним луком: спідницею довжиною міні та високими підборами. Було помітно, що Джеффрі оцінив її вбрання. Вони виглядали гармонійно, особливого коли танцювали близького один біля одного.
Зіркові гості прийшли послухати TVORCHI
Думали, що Надя Дорофєєва, Аліна Паш та KAZKA – це єдині медійні особистості на концерті? Ні! Ми зустріли Нікіту Добриніна з Дашою Квітковою, Раміну, Вікторію Маремуху, Христину Остапчук та Jerry Heil, яка нам розповіла, що її улюблений трек з нового альбому ROAD – Falling.
Чим найбільше запам’ятався концерт?
В кінці концерту після виконання треку Trip, соліст Джеффрі розчулився і фани побачили його сльози радості. Він дякував всім, хто відвідав їх сольник, а глядачі у відповідь підтримали гучними оплесками.
На біс TVORCHI повторно виконали Falling і водночас зробили неможливе – залучили в номері сотні людей.
На екрані вони показали відео з соціальних мереж людей, які використовували згаданий хіт для своїх спогадів. Глядачі поглядом шукали себе на сцені Київського велотреку.
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