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СЬОГОДНІ Life No Stress

Обираємо заклад у Києві за знаком зодіаку

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
10 листопада, 13:26
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Не знаєте, який ресторан відвідати на вихідних? Зірки напророчили вашого фаворита серед закладів столиці
Обираємо заклад у Києві за знаком зодіаку
Обираємо заклад у Києві за знаком зодіаку

Ознайомтеся також з дегустацією пончиків в Royal Donuts про яку ми розповідали раніше. Одному зі знаків зодіаку зірки напророчили цей заклад.

Риби

Цей представник оцінить кафе "Каштан" та бар "Косатку". Бо йому не імпонують преміальні заклади, які асоціюються зі словом "дорого богато". Він обожнює хіпстерську атмосферу, лофт та меблі з 90-х. І щоб заклади були неподалік культової вул. Рейтарська.

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/ Фото: Instagram: kashtancoffee

Близнюки

Ваш настрій – це непередбачуваність 24/7. Зірки рекомендують вам навідатися у Kyiv Food Market та "Рейтарська Circle". Там представлені декілька закладів на будь-який смак. І, звісно, настрій. Ви зможете обрати не лише хелсі салат, але й торт.

/ Фото: Tripadvisor

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Козоріг

Domino's Pizza – це не вибір Козорога. Йому суші з "Велюру" подавай за тисячі! Знак любить пафос, преміальність та особливі пропозиції в меню. Словом, йому складно втриматися, щоб не замовити їжу за всі гроші світу.

/ Фото: Instagram: velur_kiev

Водолій

Для Водолія "Хлібний" та McDonald's – це ідеальні заклади. Бо їх реально знайти в багатьох районах Києва. І представник з легкістю може втамувати голод круасаном чи картоплею фрі. І не важливо, яка зараз година.

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/ Фото: Instagram: khlebniy

Телець

Ви любите відвідувати автентичні країни та отримувати нові враження. І щоб далеко не їхати, пропонуємо вам "залетіти" у київський заклад з французьким шармом – Frou Frou, Très Français та Très Branché.

/ Фото: Instagram: Frou Frou

Рак

Ви любите ризикувати. І ми не лише про ваші життєві рішення від яких залежить майбутнє, але й їжу. Зірки певні, що ви оціните "Китайський Привіт", де подають личинок зофобаса та інші цікавинки.

/ Фото: Instagram: china.hi

Лев

Ви обираєте заклад за асортиментом м’яса. Якщо в ресторані буде не лише телятина, яловичина, а й великий вибір морепродуктів, то він ввійде у вас список ТОП. Зірки напророчили вам преміальний ресторан Catch.

/ Фото: Instagram: catch.restaurant

Діва

Діви обожнюють інстаграмні заклади з естетичними меблями та зонами для фото. Тож похід в Good Girl, Milk Bar та Royal Donuts для вас буде незабутнім. Зірки вангують, що один із цих закладів стане вашим улюбленим.

/ Фото: Instagram: Good Girl

Терези

Цьому знаку зодіаку важливо не лише смачно поїсти, але й зекономити та отримати замовлення за лічені хвилини. Бо він завжди поспішає! Терези оцінять "Пузату хату", "Львівські круасани" та Аroma Kava. До слова, борщ із першого згаданого закладу зігріє їх в холодно пору року краще, ніж кава.

/ Фото: Instagram: puzatahata.ua

Скорпіон

Цьому знаку зодіаку складно догодити з вибором ресторану. Скорпіони рідко обідають в закладах, частіше там беріть каву з собою. Але коли планують йти в ресторан, то обирають виключно преміальний варіант. Наприклад, Avalon, 11 Mirrors Rooftop Restaurant & Bar чи Queen.

/ Фото: Instagram: 11 Mirrors Rooftop

Стрілець

Він любить домашню атмосферу, тож частіше замовляє доставку. Стрілець не звик їсти креветки чи лангусти, бо обожнює просту та зрозумілу їжу. Наприклад, піцу чи салати. Тож Domino's Pizza – це його ідеальний варіант.

/ Фото: Instagram: Domino's Pizza Ukraine

Нещодавно ми розповідали про ТОП-30 закладів світу, які рекомендують блогери.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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