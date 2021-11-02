ТОП-30 ресторанів світу, які рекомендують українські блогери

Інфлюенсери Аліна Френдій, Саша Пустовіт та інші розповіли в Instagram, де поїсти та випити у Римі, Парижі, Барселоні, Нью-Йорку, Тіваті та Тбілісі

Поки одні думають, як добратися на роботу в Києві без паспорта вакцинації та пообідати у ресторані, інші – обирають локації для гастротуру популярними країнами. Бо вже вакцинувалися та готові влаштувати свято смаку. Обирайте місце для себе та внесіть його в список must visit.

Барселона

Тревелблогерка Яна Метьолкіна оцінила заклад Cal Boter, який обирають місцеві. Вона порівняла заклад з українською "Пузатою хатою". Назвала їжу, яку там готують, "трушною". У Cal Boter рекомендує замовити на обід сет-ланч за 13 євро. За ці гроші ви отримаєте три страви та напій.

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На сніданок Яна Метьолкіна рекомендує йти в кондитерську Puiggros. Каже, круасани в закладі смачніші, ніж у Парижі. За один круасан та капучино вона заплатила 4 євро.

Якщо хочете влаштувати шикарну вечерю з морепродуктами, то йдіть на ринок "Бокерія" на вулиці Рамбла. У локальному гастробарі Mercat Barcelona Gastrobar блогерка з друзями за 60 євро замовила велетенську порцію морепродуктів.

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Рим

Інфлюенсерка Таня Парфільєва рекомендує мейнстримний туристичний ресторан Il Giardino ai Forini. Каже, що там смачно. Середній чек – близько 25 євро (за закуску, головну страву і десерт).

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Фудблогерка Єлизавета Гацко запримітила найкращий ресторан Риму Gli Angeletti, який її вразив. Їла вона пасту. Ціна на страву стартує від 9 євро. Дівчина рекомендує бронювати столик в закладі, якщо плануєте його відвідати.

Париж

Інфлюенсерка Аліса Ілієва, яка дивує підписників контентом з різних країн, поділилася добіркою закладів у Парижі.

Її must visit – ресторан La Rotonde Montparnasse, де Емануель Макрон святкував перемогу, коли став президентом Франції. Каже, що заклад – історичне місце.

За панакоту з карамелізованою грушею тут платять 13 євро, а за салат з лососем, який привезли з Шотландії – 14 євро.

А ще ресторан Ralph Lauren – Ralph’s. Він знаходиться в дворику біля бутіка. В модний заклад L’Avenue інфлюенсарка також рекомендує завітати, бо там збирається місцева богема. Особливо, коли проходять тижні моди. І ресторан Girafe не обходьте, бо з нього вам відкриється неймовірний вид на Ейфелеву вежу.

Інфлюенсерка Аліна Френдій зі своїм чоловіком Петром Заставним рекомендують заклад для сніданків Saint Pearl. Бо вони там інстаграмні та смачні.

За веганський тост з авокадо заплатите 12,50 євро, шакшуку – 13 євро, а гранолу з грецьким йогуртом – 10,8 євро.

/ Фото: скріншот

Тбілісі

Блогерка Саша Пустовіт рекомендує відвідати бар 8000 Vintages, де великий асортимент вина. Вона там знайшла "саме те" ідеальне червоне напівсолодке. І привезла декілька пляшок в Україну.

У винному барі 8000 Vintages можна замовити сирну тарілочку і спробувати різні вина. В середньому заплатите 40 гривень за бокал. Після дегустації можете пройти алкотест, – пише блогерка Саша Пустовіт в Instagram.

Сніданок під час подорожі дівчина влаштувала у Stamba Cafe, де тост з авокадо, кава та випічка ідеальні. Ймовірно, страви для вечірніх посиденьок там не менш смачні.

За порцію вищезгаданого тосту з яйцем та салатом заплатите 17 євро, а за ризотто – 25 євро.

Нью-Йорк

Ловіть ще одну добірку закладів must visit від інфлюенсерки Аліси Ілієвої, але вже у США.

В Нью-Йорку вона рекомендує відвідати такі бари: Bar Masa, Pic bar, Clover Club, Bar Goto та Attaboy.

А ще заклади для сніданків та ланчів: Cosme, Balthazar, ABC Kithen, Aska, Masa, Manhatta, The NoMad, The Modern, King restaurant.

І, звісно, вегетаріанські кафе, бо Аліса Ілієва не вживає м’яса: Planta Queen, Le botaniste та Blossom on Columbus.

Тіват (Чорногорія)

Тревелблогер Максим Циркель відвідав ресторан Panorama Tivat в районі Porto Montenegro, який його вразив.

Назва ресторану говорить сама за себе. Сюди варто прийти на заході сонця, щоб насолодитися стравами високої кухні та запаморочливими видами. Шикарне обслуговування, красива подача та смачні страви. Проведіть тут незабутній вечір, – пише він у своєму Instagram.

За ризотто з трюфелем у ресторані заплатите 19 євро, а лимонний тарт 11 євро.

Нещодавно ми тестували піцу від Дзідзьо та розповіли, яка вона на смак.